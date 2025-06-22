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AI時代「思考力」危機　不只失去「動腦機會」更是「判斷能力」

我們想讓你知道…當AI幫我們「想」得愈多，我們是否也愈來愈不會思考？

▲T。（圖／達志影像／美聯社）

▲生成式AI工具正以驚人的速度滲透人類社會的每一個角落，從寫作、資料搜尋到決策輔助，AI正在取代大量需要人腦投入的工作。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

生成式AI工具正以驚人的速度滲透人類社會的每一個角落，從寫作、資料搜尋到決策輔助，AI正在取代大量需要人腦投入的工作。它的效能與便利無庸置疑，省時、省力，甚至有時比人更準確。但在此同時，一場無聲的思考革命正在進行中。

當AI幫我們「想」得愈多　是否也愈來愈不會思考？

這並非杞人憂天，而是來自多方研究與觀察的共通警訊。越來越多證據指出，人們在大量使用AI工具後，其批判性思維、記憶能力乃至腦部活躍程度都出現下滑的趨勢。表面上看起來是效率提升，實則可能是深度思考的能力在悄悄萎縮。

AI工具的核心問題在於它過於「好用」，舉凡問答生成、報告撰寫、資料整理，只要輸入提示，數秒內即可產出看似專業的內容。這讓許多人不再需要思考「怎麼寫」、「為什麼這樣寫」，而僅僅變成輸入與複製的機械操作者。久而久之，思考這件事本身就被外包了，成為由機器代勞的過程。

這種現象在心理學上被稱為「認知卸載」，當人們習慣依賴外部工具完成記憶、推理與分析等工作時，自己的大腦參與程度就會下降。過去人們使用紙筆或記事本輔助記憶，如今則是用AI接管整個推理與判斷過程。此時人的大腦也出現「慣性懶惰」：只要AI能給出答案，我們便不再追問其邏輯是否正確、資訊是否可信、結論是否合理。

更令人憂慮的是，這種「思維外包」對大腦本身也產生了實質性的影響。實驗發現，完全依賴AI進行創作或問題解決的人，其腦部活躍程度明顯低於獨立思考者。

他們的神經連結較弱，記憶力較差，甚至無法回憶起自己AI輔助生成的內容。換言之，不只是思維能力退化了，就連對自己思考過的內容都開始失去掌控感。

▼越來越多證據指出，人們在大量使用AI工具後，其批判性思維、記憶能力乃至腦部活躍程度都出現下滑的趨勢。（示意圖／達志／美聯社）

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AI潛藏風險是　改變我們的信心結構

AI的另一項潛藏風險是它會改變我們的信心結構，使用者對AI愈有信心，對自己判斷力的信心就愈低。這種信心轉移會讓人更容易接受AI給出的答案，哪怕答案不夠好、不夠準確、不夠全面。

當人們對AI的信任超越對自己的信任，批判性思考便會逐步崩解，因為在無需懷疑的情況下，質疑與驗證的習慣就無從建立。

不可否認，AI確實讓許多流程變得更有效率，特別是在處理大量資訊與重複性任務上。但思考與效率並非可完全取代的關係，真正的思考需要時間、需要懷疑、需要比對、需要試錯，這些過程正是人類認知成長的根本。

若我們為了追求即時性與便利性，選擇跳過這些艱難但必要的環節，我們最終將失去的不只是「動腦的機會」，更是「判斷的能力」。

我們應當認清AI不是我們的敵人，但它的設計與使用方式卻可能深刻影響人類的思維品質。若AI被視為最終答案的提供者，而非思考過程的輔助者，我們將失去獨立思辨的訓練場。相反地，若AI被用來刺激反思、提示問題、挑戰預設立場，它反而能成為思維的催化劑。

朝向「促進思考」　而非「替代思考」方向發展

未來的AI設計應朝向「促進思考」而非「替代思考」的方向發展。例如設計引導式互動介面，要求使用者先提出立論，再與AI生成內容進行對話與比較；或是在AI給出答案後，設置質疑提示，引導使用者反思其背後依據與風險。這樣的設計可以讓使用AI的過程，反而變成一次次認知訓練與思辨練習。

社會大眾亦應重新審視效率至上的文化心態，效率雖是現代社會的核心價值之一，但若將一切交由AI加速處理，卻未保留思考的空間與尊嚴，那麼我們所創造的，將不是智慧社會，而是「腦力外包」的機械文明。

AI技術的發展無可避免，且仍將持續進化，但我們必須記住，科技再進步，也不能取代思考本身。真正的智慧，不在於產生答案的速度，而在於理解問題的深度。

在這個AI無所不在的時代，思考的能力反而愈發珍貴。我們需要的不是更快的工具，而是更慢、更深的思索。

▼若將一切交由AI加速處理，卻未保留思考的空間與尊嚴，那麼我們所創造的，將不是智慧社會，而是「腦力外包」的機械文明。（圖／達志／示意圖）

▲▼。（圖／達志／示意圖）

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