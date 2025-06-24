以伊互轟！　牽動中東複雜局勢

▲2025年6月中迄今，伊朗受到以色列、美國先後的武力侵犯。。（圖／路透）

●陳立樵 ／輔仁大學歷史系副教授

2025年6月中迄今，伊朗受到以色列、美國先後的武力侵犯。以色列先行發動攻擊，理由之一就是伊朗即將擁有核子武器。伊朗以火力回應，捍衛國土，但主流媒體卻譴責伊朗波及無辜以色列民眾。數天之後美國轟炸了伊朗幾處核設施。總統川普（Donald Trump）強調若要美國停止行動，唯有伊朗願意尋求和平。

美以兩國與伊朗之間的對立，已經持續40多年。1979年伊朗革命之後，巴勒維王朝（Pahlavi Dynasty）為伊斯蘭共和國（Islamic Republic）取代。

登上伊朗最高領袖（Supreme Leader）的何梅尼（Ayatollah Khomeini），向來反對巴勒維，否定了1979年前的立場與政策。過去巴勒維並未與美以兩國交惡，也與蘇聯有所接觸，到了何梅尼時期轉變為「不要東方不要西方」（Neither East Nor West），決意切斷對蘇聯及美國的關係。1991年蘇聯解體，強權之中僅剩美國，也因而使美伊的對峙更加成為國際的焦點。

以色列與中東及伊朗 恩怨情仇

在上個世代，阿拉伯國家一再表現要剷除以色列的意圖，尤以埃及最為積極。阿以問題相當複雜，簡言之是阿拉伯地區長期遭英國控制，而以色列在1948年建國源自於英國協助猶太人復國主義（Zionism）進行，以致於阿拉伯國家將反英、反西方帝國主義、反猶太復國主義劃上等號。

進入冷戰時期，蘇聯與埃及因同為反西方立場而靠攏，使得美國擔憂一旦埃及消滅以色列，蘇聯勢力將滲透西亞，遂促成接下來美國對以色列無微不至的照顧。直到1977年底，埃及瞭解到在美國的支持下已無法撼動以色列，不得不與以色列和談。

埃以和談原本讓美國在西亞少了麻煩，也能確保以色列的安全。但沒想到，1979年之後的伊朗伊斯蘭共和國，對美國抱持敵意，也將美國的小老弟以色列視為對手。伊朗成了最支持巴勒斯坦（Palestine）穆斯林對抗以色列的國家，今日對抗以色列最為猛烈的哈馬斯（HAMAS），媒體指稱受到伊朗的諸多支援。

不過，伊朗並未因此而對以色列採取侵略行動，頂多看到現任伊朗最高領袖哈梅內意（Ali Khamene’i）在X時常發表反對以色列的言論。

伊朗在西方主流國家與媒體 呈現弱勢

長久以來以色列沒能真正終結哈馬斯，現已有媒體提到總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政治聲望已受到影響，此時需要對西亞最大的對手——伊朗發動攻擊，藉對外戰爭來挽救自己的政治生涯。

但是，當伊朗回擊以色列後，諸多媒體卻都聚焦在伊朗的砲火造成以色列平民死傷、醫院遭到炸毀。以色列的主動進攻，似乎可以不必在意了。甚至也有輿論指出伊朗內部的反對勢力協助以色列，試圖要強調現在的情況是伊朗內部自己不團結所導致。

上述媒體的說法，無論是否有確實的訊息來源，都已經達到譴責、批判、否定伊朗的作用。如已故學者薩伊德（EdwardW. Said）在《遮蔽的伊斯蘭》（Covering Islam）提到的概念，即主流媒體將西亞國家妖魔化，冠上莫須有的惡名。

何以以色列的主動侵略，鮮少受輿論批判，也沒有國際社會強制終止其行動？何以美國支持以色列不會有太多討論，伊朗支持哈馬斯便是邪惡的行為？川普所說的和平，我們得問：究竟這符合誰所要的「和平」？美國要的「和平」，會是伊朗的「和平」嗎？各方對「和平」的看法必然有不同標準，這樣又怎能和平？

▼當伊朗回擊以色列後，諸多媒體卻都聚焦在伊朗的砲火造成以色列平民死傷、醫院遭到炸毀，以色列的主動進攻，似乎可以不必在意了。（圖／路透）

美國為捍衛以國生存而介入

然而，以色列進攻伊朗這一著，不見得有勝算。美國對伊朗出手，是否擔心以色列會敗給伊朗？

此外，儘管今日阿拉伯國家對以色列已經沒有正面衝突，但這也只是跟現實妥協的結果，不等於阿拉伯國家打從心裡承認以色列的存在。一旦以色列處於劣勢，阿拉伯國家不見得需要跟伊朗同一陣線，而是可能對以色列出兵。

以伊這場戰爭若持續發展下去，不見得是要看伊朗會不會垮台，而是要看美國怎麼樣捍衛以色列的生存了。

（本文為作者觀點，與啟思民本基金會無關。)

▼以伊這場戰爭若持續發展下去，不見得是要看伊朗會不會垮台，而是要看美國怎麼樣捍衛以色列的生存了。（圖／翻攝自臉書／The White House）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。