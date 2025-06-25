沒有「雜質」的群體　很容易就被消滅

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

●翟本喬／前台北市政顧問

在生物學上，我們都知道純種是一個很不容易生存的群體狀態。它要特定的環境條件才能形成、成長、和存續。只要環境有少許的變化，純種的物種就很容易無法適應而全滅。很多人類喜歡的呆萌純種寵物，其實都有基因上的缺陷，讓他們無法在缺乏人類照顧的情形下生存。

如果只能接受沒有雜質的「團結」 終將在真正的挑戰中瓦解

刀具鍛造的過程中，不斷的捶打，目的也不是在把雜質打掉，而是把大晶格打碎，重新組成錯位的小晶格和金屬纖維組織，避免在受力時整齊的晶格同時斷裂。

費正清在《中華帝國的衰落》這本書中提到：清國其實並不在意對外的對抗，因為割地賠款都是小損失。他們反而是把力量都用在鎮壓內部人民，鞏固統治權上面。

而鎮壓內部人民最簡單的方法，就是在內部製造分裂對立，這樣自然就會有一派人民幫你鎮壓另外一派人民，而不會真正的「團結」起來對付那些貪污腐敗的當權者。

有沒有即視感？一個民主的國家，本來就應該有很多不同的聲音，不同的意見。每個小群體有自己的發展方向，各自努力。面對不同的外力造成環境條件改變時，各自有不同的調適方式，而不會一次就全部潰敗。這些多元的聲音，是「團結」在共同的一個國家之下，而不是一個執政的領導者。

西點軍校的校訓，是「責任、榮譽、國家」。當年國民黨在前面加上了主義和領袖兩個項目來當作愛國教育的口號，高中軍訓課都要唸。在威權解構，軍隊國家化之後，好不容易把服膺主義服從領袖這種觀念丟掉。

現在的民進黨換個方式又偷偷把它們加回來。但現在的統治集團根本沒有中心思想，只會用抗中保台這種自己都沒在做的空洞口號來代替主義，用民進黨的招牌代替領袖，來製造出新的威權。而反對他們的，就都成了雜質。

所以我們要問的不是「要不要清除雜質」，而是「你想留下什麼樣的生命力？」真正健全的社會，不是靠篩選出一種聲音來實現穩定，而是要讓各種不同的聲音都能被聽見、被尊重、被納入。

雜質不是敵人，它是讓我們在變動環境中仍能存活的基因，是讓一個群體在危機時不致全軍覆沒的多樣性來源。真正的敵人，是把多樣性當成威脅、把批評視為破壞的那種思維。

如果你只能接受沒有雜質的「團結」，那這樣的團結，終將在第一個真正的挑戰中土崩瓦解。

▼一個民主的國家，本來就應該有很多不同的聲音，不同的意見。（圖／記者李毓康攝）

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