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「抗中保台」　為何讓民進黨百病纏身？

我們想讓你知道…如此倚重「抗中保台」真的能為綠營帶來良序發展嗎？顯然是未必的！

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

●汐澪、阿斗／國際戰略研究所成員、媒體從業者

雖然賴清德就職一周年被認為迫於各方壓力未著墨於兩岸問題，但伴隨著大罷免推進則又依托「賴十講」強勢介入罷免議程，且以「雜質」之說諷刺在野迎合北京。

如此倚重「抗中保台」 無疑是在踐行「不安全政治」

不過「十講」只進行到第五講就被突然叫停。表面上看，颱風丹娜絲引發的災害確實不宜繼續進行政治活動。但更深層的原因無非在於，「賴十講」漏洞百出，重創綠營的罷免士氣。同時，深綠人士又不滿「賴十講」顧左右而言他，缺乏凝聚力。「罷團大將」曹興誠近期甚至怒指其離題，不如直接增加「抗中保台」的論述。

無論如何，民進黨「神主牌」如此呼之欲出，說明綠營確實感受到了大罷免可能難以過關的壓力。所以想要故技重施，藉此催出基本盤，透過低投票率下的政黨對決一舉奪回立院主導權。

但問題在於，如此倚重「抗中保台」真的能為綠營帶來良序發展嗎？顯然是未必的！

在過往的分析中，「抗中保台」常被賦予地緣視角，作為重要因素用以解釋台海局勢波雲詭譎。但換一種角度來看，民進黨數年內能從曾經的「清廉，勤政，愛鄉土」，墮落到如今貪腐，一言堂，不顧經濟民生，恰恰也與「抗中保台」有脫不開關係。

想要理清這個問題，我們需要先明確「抗中保台」本質上依託於「集體威脅」，即任何群體都會面臨來自內部與外部的挑戰，所以政府會通過訴諸「集體威脅」來教育民眾重視安全問題，並強化相關的保護措施用以維持穩定性。

因此，單論「集體威脅」的塑造也並不是貶抑詞，但癥結在於這種威脅常常會被別有用心之人為了政治利益過分放大，成為「魔鬼」一般用在內部社會，建構出恐懼與焦慮，並將自己放在最佳保護者的位置上，這就延伸出了近年來被國際學界廣泛關注的「不安全政治」。

如此來說，民進黨用「中國威脅」長期對台湾人民洗腦，恐嚇人民，又透過「仇中」與「抗中」訴諸其作為台灣秩序的維護者，無疑就是在踐行「不安全政治」。

當然，西方國家也會涉獵這一政治模式，例如美墨邊界圍欄與歐洲移民政策，但他們大都只聚焦於一個具體問題上，不像民進黨這樣長時間，全方位結合「不安全政治」來施政。

實際上，「不安全政治」對於外部威脅的塑造採取的是擴大或虛構的手段，這意味著具有迷惑性的假事實將取代許多客觀真相來欺騙大眾。

綠營在操弄「抗中保台」時就是如此。

▼民進黨用「中國威脅」長期對台湾人民洗腦，恐嚇人民，又透過「仇中」與「抗中」訴諸其作為台灣秩序的維護者，無疑就是在踐行「不安全政治」。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院邀朝野協商總預算案，民進黨團總召柯建銘會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

任何問題都言及中國　極端化結果就是一言堂 

然而，一兩次的詐欺很難使得整個社會順利陷入恐慌氛圍，這就導致民進黨不得不將「抗中保台」經年累月融入各種政治活動與宣傳中，以至於陷入一種議程窄化的困境。

換言之，從政策制定到選民互動，綠營會優先將資源投入與「抗中保台」有關的議題反覆造勢，進而不可避免地擠壓對經濟與民生的關注。因此近兩年，論及勞保，健保，電價等與人民息息相關的政策時綠營就接連跳票，一旦推動兩岸禁令府院黨卻又紛紛下場，前仆後繼。

同時，議程窄化也會導致整個政黨陷入由「抗中保台」編織的謊言繭房中，形成任何問題都需言及中國才能解決的路徑依賴，喪失理清事實做出判斷的能力。

這一情況在民進黨政治人物身上已是屢見不鮮，尤其是本次大罷免的發起人之一柯建銘，即使在立院「講古」也言必稱中國。

更重要的是，該問題在如今動盪國際情勢下可能顯得更為危險，特別是不能客觀看待台灣在印太地區價值定位的滑落，日韓乃至東南亞國家不斷取代台灣地位的趨勢，只是一昧用大陸來當遮羞布。

最後，綠營與其支持者主要靠「抗中保台」的論述來維繫，長此以往政黨必然極端化與民粹化。極端化的結果就是一言堂，任何不同調都會變成「非我族類，其心必異」。對外，羈押柯文哲，追殺國民黨，希望消滅在野。對內，打壓不同派系，清除不利聲音，妄圖定於一尊。

阿扁日前因提出「包容，多元」的諍言便被綠營網軍出征，林濁水作為資深綠營大老因批評幾句大罷免更是被稱配合北京，簡直聞所未聞。

而民粹化則會促使黨內人士即使有不法行為，但只要高喊「抗中保台」，便如獲護身符般贏得選票支持保住權力地位，以至黑金，腐敗，槍擊案頻傳。

所以綠營近年來荒腔走板，怨聲載道，遠沒當年精神，無非是難以克服兩岸心魔作祟。但正如民進黨老前輩呂秀蓮所說，沒有永遠的執政黨。

▼綠營與其支持者主要靠「抗中保台」的論述來維繫，長此以往政黨必然極端化與民粹化。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲▼民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

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