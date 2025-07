情報政治化的代價　從川普時代的美國看民主制度的解構

▲2025年7月,《Foreign Affairs》刊出由前CIA局長Michael V. Hayden與前情報分析師David V. Gioe合撰的深度評論〈川普正在破壞美國情報系統〉。(圖/達志影像/美聯社)

●江岷欽/世新管理學院院長

2025年7月,《Foreign Affairs》刊出由前CIA局長Michael V. Hayden與前情報分析師David V. Gioe合撰的深度評論〈川普正在破壞美國情報系統〉(Trump Is Breaking American Intelligence),文中直指美國情報體系正經歷一場前所未見的政治侵蝕危機。當執政者將事實視為障礙、將專業視為叛逆,情報機構便從「真相的守門人」,墮落為「權力的傀儡」,整個民主制度也隨之發生寧靜革命式的失序、崩毀。

民主政體最脆弱的一環 制度的角色錯置

事實上,這種情報政治化的現象(politicization of intelligence)不僅是美國內部的國安危機,更是對全球民主制度的警示。川普任內的情報政治化行徑,不只是對機構的干預,更撼動了制度的根本,揭示出當代民主政體最脆弱的一環,制度的角色錯置。

根據社會學家Talcott Parsons的結構功能論,國家制度如同人體器官,各司其職、互為支撐。情報機構的功能,在於提供準確、即時、無偏的風險評估,協助領導者理性決策。

然而,在川普政府手中,這一體系被迫從揭示風險轉為維護政治形象,導致嚴重的功能失靈(dysfunction)。從CIA、FBI遭攻擊,到情報總監政治任命,乃至要求修改選舉干預評估報告,種種作為皆反映其將情報當作鬥爭工具,而非國安保障。

Hayden與Gioe進一步指出,川普對情報機構的掌控模式,與俄羅斯總統普丁如出一轍、幾無二致,情報的功能,不在揭示真相,而是仰承上意。

這種對專業的背叛,導致俄國在2022年誤判烏克蘭戰爭局勢,陷入戰略與外交的雙重困境。川普似乎正把美國導向同一路徑,一個政治正確高於專業倫理的情報體系,最後只會產出盲目決策與自我麻痺。

這種質變異化的情報體系,在歷史與國際案例中不乏先例。2003年,美英為合理化入侵伊拉克而引用誇大的情報,指稱海珊藏有「大規模毀滅性武器」(Weapons of Mass Destruction, WMD)包括生化武器與可能發展中的核武,最終證明為虛構。英國甚至爆發道契事件(David Kelly affair),引發輿論強烈質疑情報體系受到政治操弄,損及國會與媒體的制度信任。這些警示再次浮現於川普時代的美國。

▼川普對情報機構的掌控模式,與俄羅斯總統普丁如出一轍、幾無二致,情報的功能,不在揭示真相,而是仰承上意。(圖/路透社)

川普對情報體系的干預 已造成民主制度的四種傷害

其一、專業扭曲。情報分析師為迎合政治期待而自我審查,導致報告失真、決策失據。

其二、士氣崩潰。堅持專業者如Joseph Maguire與Alexander Vindman等被迫離職,寒蟬效應壓抑人才。

其三、盟友疑慮。川普時代對情報保密的漠視與洩密行為,嚴重損及五眼聯盟與歐洲盟友對美方信任。

其四、監督失衡。國會監督機制遭限制,媒體被污名為「假新聞」,資訊公開與言論自由面臨空洞化風險。

這種情報體系因政治干預而無法達標的現象,社會學家Robert Merton稱之為「目標錯置」(goal displacement);亦即,制度本該服務真相與風險評估,卻轉而服務權力與政治敘事,導致認知與現實嚴重脫節。這是當代民主治理的深層危機。

在這場制度信任的隱性危機中,情報成為民主的試金石。它不僅關乎國家安全,更是衡量制度理性與韌性的核心指標。一旦情報遭政治滲透,決策品質將全面下降,整個社會亦將陷入虛假共識與認知戰的泥淖。

職是之故,Gioe與Hayden提出的建議值得高度重視:任命應回歸專業標準;吹哨人需確實受到制度保障;情資報告不得經政治審查;盟友信任須公開重建。這些措施並非只對美國重要,對全球所有受認知戰衝擊的民主體系,亦具有迫切意義。

誠如他們所言「健全的情報體系,應能揭示危機,而非迎合當權者。」川普時代的情報政治化,不只是個人偏執的產物,而是一場制度退化的徵候。它提醒我們,民主不僅靠選票撐起,更靠制度體系守護真相。

馬克.吐溫曾經有感而發的說「愛國主義是永遠支持你的國家;對於政府,只有在它值得支持時才支持它」(Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.) 。

也許,下一個最值得我們省思的課題應該是,當權力將真相視為威脅時,民主還剩下什麼?

▼馬克.吐溫曾經有感而發的說「愛國主義是永遠支持你的國家;對於政府,只有在它值得支持時才支持它」。(圖/達志影像/美聯社)

