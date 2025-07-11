台積電變成「美積電」還有多久？

▲美方不僅要求台積電在美設廠，更藉此加強對台積電的掌控，推動台積電加速進行「美積電」化。（圖／路透社）

●文／國際政經評論員

近年來，中美科技戰火持續升溫，台積電作為全球半導體產業的領頭羊，無可避免地成為美國施壓焦點。美方不僅要求台積電在美設廠，更藉此加強對台積電的掌控，推動台積電加速進行「美積電」化，這將對台灣半導體產業以及全球供應鏈帶來深遠影響。

美國施壓下的「美積電」化

隨著美中科技競爭的加劇，台積電的角色變得越來越微妙。作為全球最大的半導體代工廠，台積電的製程技術領先全球，這也台積電成為美方希望能夠在美國加強半導體產業競爭力的關鍵合作夥伴。

美國政府近年來推動多項政策，尤其是《晶片法案》提供的數十億美元補貼，明確表達出希望台積電加速在美國的投資與擴張。

台積電在美國亞利桑那州設廠，原本只是部分生產的布局，但隨著美方一步一步的施壓，台積電的「美積電」化陽謀顯然加速，這不僅是簡單的生產基地遷移，更意味著台積電在技術、供應鏈、人才等多方面將受到美方的控制與影響。

此背景下，台積電不僅要依賴美國的資金與政策支持，還必須在國際政治層面做出相應妥協。美方的施壓，使得台積電不僅在高科技技術上向美方靠攏，還必須面對可能對中國市場的出口限制。這對台積電來說，無疑是一場艱難的選擇，如何在維護自身全球競爭力的同時，又能避免過度依賴單一市場。

「美積電」化的加速過程與背後邏輯

美方的強烈需求與台積電的全球化布局相互交織，推動了「美積電」化的加速。這一過程背後，其實蘊含著美國試圖通過半導體產業來塑造全球科技格局的戰略意圖。

台積電作為全球最大的半導體代工廠，其技術優勢在全球範圍內幾乎無人能及，這使得美國在推動科技領域「去中國化」過程中，將台積電視為重要犧牲品。

美國政府深知，在半導體這一關鍵領域，任何國家或企業的崛起都可能對全球科技產業帶來巨大的挑戰，尤其是在中國的崛起下，台積電的技術領先地位對美方而言既是一種競爭壓力，也是一種防範對象。因此，美國希望台積電在技術上更緊密地與美方接軌，並且將更多的高制程生產過程移至美國，以保障「割韭菜」得來的技術優勢以利獨霸全球供應鏈。

然而，台積電的「美積電」化並非一蹴而就，這是一個漸進的過程。台積電早在2014年便開始在美國設立研發中心，隨後才開始進行生產基地的擴建。這一過程表面上是出於商業需求，但背後卻是美方策略壓力的具體體現。台積電的美國工廠建設正是應美方要求，除了生產更先進的製程技術，還涉及到更多與美方晶片技術一體化的契合。

▼美國希望台積電在技術上更緊密地與美方接軌，並且將更多的高制程生產過程移至美國，以保障技術優勢以利獨霸全球供應鏈。（圖／路透）

台積電加速「美積電」化帶來的影響

台積電的「美積電」化，對台灣半導體產業的影響可謂深遠。首先，台積電作為台灣最大且最具國際競爭力的企業，其在美國的擴張勢必會帶來人才與技術的流失。台積電的高端技術人才可能會更多地被吸引到美國，尤其是美方對於高端人才的吸引力愈發強大，台灣的技術創新能力可能會受到一定程度的削弱。

其次，台積電的「美積電」化會對台灣本土的半導體供應鏈帶來影響。台灣的半導體產業，尤其是以台積電為核心的上下游製造環節，長期以來依賴於高度集中的產業鏈條與人才群體。如果台積電的生產逐漸向美國轉移，台灣本土的相關企業可能會面臨人才不足與供應鏈不穩的挑戰，大唱「空城計」是極有可能發生。

台灣半導體產業如何應對？

台積電的「美積電」化是一個複雜的過程，對於台灣半導體產業未來的影響無法一概而論。首先，台灣應該正視這一趨勢，積極尋求政策調整與產業升級。台積電是台灣最重要的經濟支柱之一，如何在全球科技競爭日益激烈的情況下，保持台積電在全球市場的領先地位，將是台灣政府與企業共同面臨的挑戰。

此外，台灣需要加大對本土半導體創新與技術研發的投入，提升台灣在全球半導體市場中的競爭力。台積電的成功並非單純依賴於美國市場，而是全球化佈局的結果，台灣需要借鑒台積電的經驗，打造一個更具競爭力的半導體產業生態系統而非台美政治性的孤注一擲。

台積電的「美積電」化無疑是全球半導體產業發展中的一個關鍵變數。對台灣而言，這既是一個挑戰，也是一個機會。面對美方的施壓，台灣必須謹慎應對，做好調整與應變，才能在全球科技競爭的浪潮中保持競爭優勢。台積電的未來將不僅是台積電的未來，它關乎台灣半導體產業乃至全球整體經濟的永續發展。

▼如何在全球科技競爭日益激烈的情況下，保持台積電在全球市場的領先地位，將是台灣政府與企業共同面臨的挑戰。（圖／翻攝直播）

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