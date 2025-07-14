從土城家暴殺人案　探討台灣家暴防護機制缺口與改革路徑

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陸運陞攝）

●河瞑／中央警察大學犯罪防治學系法學博士

七月初新北市土城發生駭人聽聞的家暴殺人案，這整起事件經過一週社會的討論與沉澱後，我們發現了幾個可能引發殺機的問題癥結，分別是，目前無業的謝男(施暴者)、申請保護令的張女(受暴死者)、案發前一日謝男違反保護令遭報警，檢方複訊後將謝男飭回、謝男7日一早就在其住所附近埋伏及同日開車追衝撞張女及小姨子2人，並持刀當街殺害。

土城家暴殺人案 學術與實務界的5問題

一週過去了，本案學術與實務界之註解有幾點，一是因違反保護令後「無保請回」才釀悲劇？二是凸顯「預防性羈押」重要性；三是核發保護令後針對高風險者欠缺安全保護計畫；四是大多數家暴案件只申請保護令而無申告刑事傷害罪，致極少家暴者被裁定保護管束；五是跟騷法與家暴法之間尚存銜接問題等。

首先，本案發生憾事後，外界多指責承審檢察官「無保請回」才釀悲劇，這在實務上是從結果論來批評，對檢察官而言只用道德勒索，而沒有從檢察官本身的職權角度思考，這是有失公允之處。

實務上，檢察官可以發「刑事保護令」(家暴法第31條第1項第5款，指的是在刑事案件中，法院為保護特定人士，通常是家暴案件中的被害人免受進一步傷害，而對被告人所發出的命令。這些命令可能包括禁止與被害人接觸、遠離被害人住處等，違反這些命令會構成刑事犯罪，可處以刑罰)，按國立暨南國際大學家庭暴力研究中心主任王珮玲教授說法，保護令雖非萬能，但研究顯示對於8成案件有嚇阻作用，另外則有2成的行為人仍無視保護令，包括曾有犯罪前科、患有精神或人格疾病，以及具極強控制欲者，若遇到此類行為人，就必須搭配其他安全計畫，才能獲得比較萬全的保障。

換言之，檢察官如何能辨識出2成的危險犯者，這是一個難點。此致普通保護令核發後，在違反保護令時，檢察官通常以口頭告誡，若無明顯而立即危害事實，當然不可能牽涉到上揭第二個討論的問題「預防性羈押」，檢察官「無保請回」或是「有保請回」其實意義不大，只是外在觀感差異而已！真正要思考與討論的是，檢察官可否利用更有效的監控機制，確保當事人安全，這才是重點。

至於討論何謂有效的監控呢？外界只關注在「預防性羈押」，而沒有思考上揭第四個問題保護管束的可行性？保護管束的科技監控設備，如配戴電子腳鐐與手錶可能較「預防性羈押」，是更務實的做法。

從犯罪學日常活動理論檢視本案，謝男違反保護令遭檢察官無保請回是錯失監控的第一個關鍵時間，其次警方掌握不到謝男行蹤是第二個關鍵時間，謝男躲藏在張女住處附近是第三個關鍵時間。

日常活動理論告訴我們，犯罪發生的三大要素，其一有力的監控者不在場；其二具犯罪能力之加害者；其三合適的標的物(脆弱的被害者)。

對照本案三個關鍵時間，謝男在無保請回後勢必對妻子張女報警感到憤怒，報復之心機率相當高，其次無保請回後警方沒列管，謝男可以有足夠時間佈署報仇計畫，因此時間與空間均給予其適合犯罪之條件，最糟糕的是，張女住處缺乏保護機制(如警方巡邏與其他警告標語)，因此謝男可以躲藏、跟蹤與犯案。

這一連串的機會俱足的結果，不是機緣巧合，而是對家暴案的保護機制的真空，是制度殺人，為社會敲響警鐘。

▼保護令雖非萬能，但研究顯示對於8成案件有嚇阻作用，另外則有2成的行為人仍無視保護令，包括曾有犯罪前科、患有精神或人格疾病，就必須搭配其他安全計畫。（圖／記者黃哲民攝）

政府單位各自為政 應有以下4點檢討

我們許多單位如司法、衛政、警政等完全各自為政，缺乏橫線聯繫的通報與危險評估，而致張女與小姨子枉死。 如今憾事已發生了，相信這件案子驚醒許多社會大眾，在大罷免前，吾人認為家暴安全保護機制的不足比政治大罷免更為重要，各黨派與各主責單位應該視張女及小姨子兩條寶貴性命，也視為己命看待，吾人懇請各政黨應予以重視。

個人淺見如次，一、跟騷與家暴法適用對象雖不同，但均有保護令選項，應該做好整合與銜接。跟騷法處理之作法依嚴重程度概略有三，一是書面告誡；二是保護令；三是形式裁定。

有趣的是，家暴法與跟騷法在核發保護令上有所差異，根據媒體報導者的分析，家暴保護令由家事法庭審理，區分通常、暫時與緊急保護令三種類型，且有明文規定核發時效，最快4小時內就須核發；跟騷保護令則由民事法庭審理，且沒有緊急類型與核發時效的規定。

通常家暴案件遇到跟騷時，保護令核發下來比非家暴法適用對象之跟騷行為快，但無論跟騷法與家暴法遇到跟騷行為基本上都有相同和重疊，因此兩種法律之跟騷行為引起的保護令要一併拿來檢討，尤其是在跟騷法書面告誡後，與家暴違反保護令遭檢察官請回情境類似，跟騷法要從書面告誡提升到申請保護令這段期間有真空問題，等保護令期間對跟騷者似乎除了報警，無任何監控機制。

同樣道理，家暴違反保護令，除非檢察官以嚴重的刑事保護令作為警告，否則一樣對施暴者沒有拘束力。因此兩個法的真空時間的監控機制該如何補強是關鍵。

二、本案發生後外界多探討「預防性羈押」的問題，這類問題的構成條件是什麼?先前社會上討論最多的精障的反社會脫序行為，但對於高危潛在動機者，臉上沒有說我即將犯罪，如何讓檢察官發出「預防性羈押」?

目前實務上，針對家暴問題，心理評估是一個重要參考依據，但家防中心評估的是被害者，而非施暴者或潛在施暴者。回想一下，謝男案發前，有誰對他做出安全評估?這安全評估的職責是誰的責任呢?查了一下，在跟騷方面確有其預防性的機制，如法院核發的治療性處遇，承辦加害人的治療單位竟然是地方衛生局。

但是家暴案件的加害人輔訪又是屬於社工，謝男如果發現自己失業，又加上老婆要跟自己離婚，還申請保護令，壓力與情緒的驅使下，謝男知道要找衛生局嗎?但是法院沒有評估謝男暴力風險程度，衛生局不會主動承接謝男個案。另張女的保護性安全網，少了社工對當事人雙方輔訪，因為本案未交代警政有無轉介給社政單位?社政單位有無介入?

所以謝男也錯失遭社政輔訪的機會，說不定若社政單位介入後，會協助謝男就業輔導，請領失業救濟金等，但這些機制都沒有被串聯起來，明眼人一看就知道謝男出現經濟危機，因為失業，只能將壓力報復在妻子身上，所以沒有評估謝男暴力風險，也沒有給予謝男處遇與治療，請問他的暴力源頭來自於現實壓力，誰能幫助他避免用暴力解決問題呢?

三、心理評估、社區處遇、觀護制度的資源挹注長期匱乏這是監控失靈主因，但地檢署、社政與衛政的橫向聯繫闕如卻是導致家暴社安網出現破口。

根本之道，將家暴施暴者納入治療與監控體系才是重點，以某縣地檢署實施之「受保護管束家暴加害人情緒管理團體」這是很好的範例，但政府挹注的資源不足也是事實。該團體治療每年能服務多少位家暴加害者?不得而知。

四、另外討論違反保護令之加害人可以朝保護管束方面監控，這地方還是碰到一個老問題，觀護人人力不夠，轉介至醫院心理治療機制不普及，以及科技裝備監控使用授權法條未臻完善等，最後一道希望應該是警察，但違反保護令者可否明訂每日向警察報到，違者加以保護管束 (戴電子手錶或強制易服勞動服務)，甚至運用AI設備預測家暴施暴者未來可能動向等，這些工具與配套措施，均有賴政府加快構建，畢竟這攸關人命，盼朝野政黨能體恤民眾的壓力與痛苦，在大罷免前，各政黨好好提個補救措施的法案，就像當年性侵害防治法因彭婉如命案後，火速立法。

哪一個政黨可以視民命如己命，這將會是國家之福，人民之福。

▼根本之道，將家暴施暴者納入治療與監控體系才是重點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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