當研究失去倫理　從「台師大女足抽血事件」談研究與醫學倫理界線

●陳擷安／科技集團法務

近日台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」事件，引發社會譁然。根據學生指控，教練要求隊員配合一項涉及抽血的人體研究，否則將影響畢業學分的取得，且實際執行抽血者竟非醫療專業人員，在體育館等場域中操作，現場無消毒、無手套，甚至伴隨恐懼與顫抖的手。

此事不僅牴觸《醫師法》與《人體研究法》，更明確違反了研究倫理與醫學倫理中最基本的幾項原則，知情同意、尊重自主、不傷害原則，以及正義原則。這樣的做法，讓人不得不質疑，當學術研究失去了倫理底線，還能稱之為學術嗎？

知情同意不是形式文件 而是尊重人的核心

在研究倫理中，「知情同意」（Informed Consent）是一項不可動搖的根基。它要求研究者在研究進行前，完整告知受試者研究的目的、流程、風險與權益，並確保受試者是在理解與自願的前提下參與。這不僅是保障參與者的自主權，也是避免研究者濫權的基本防線。

然而，根據簡姓女學生陳述，她是在寒暑假訓練期間被要求配合抽血，若不配合將「拿不到學分」。這種情況下的「同意」根本稱不上真正的同意，因為當選擇的代價是學業受損時，自由意志就已經被架空。

根據國際研究倫理準則，如《貝爾蒙報告書》（Belmont Report），這樣的研究安排違反了「尊重個人」（Respect for Persons）的原則。當研究參與變成一種被迫服從，學術倫理早已走偏。

醫療行為須由專業執行 非專業抽血嚴重違法

本案另一個關鍵爭議點在於抽血者並非醫療專業人員。學生在網路揭露，當時幫忙抽血的是學長，未穿戴手套，也無消毒程序，甚至手還在發抖。

根據《醫師法》第28條，非醫療人員執行醫療行為屬犯罪行為，可處六個月以上、五年以下有期徒刑。從醫學倫理的角度來看，這已明確違反「不傷害原則」（Principle of Non-Maleficence），也就是研究不得對參與者造成身體或心理的損害。

抽血屬侵入性醫療行為，不當操作可能導致感染、神經傷害，甚至引發後遺症，這絕非一紙研究計畫或師生信任即可合理化。研究者有責任確保所有操作符合醫療與倫理標準，而非將風險推給毫無準備的學生，或以「幫忙」之名規避法律與倫理的界線。

▼立委踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）





權力不對等下的研究參與 不是真正的自由

在研究倫理的「正義原則」（Justice）中，受試者的招募應避免針對特定弱勢族群，特別是在存在權力不對等的情境下。台師大事件中，教練以學分作為要脅，對象則是具從屬關係的女足隊學生。在這樣的權力結構中，學生幾乎無從拒絕，因為不僅影響學分與課程，也牽涉到教練評分、隊內升遷與校內資源的分配。

這種「身分壓力參與」正是倫理審查所應嚴格禁止的。根據《赫爾辛基宣言》（Declaration of Helsinki），研究者必須特別保護無法自由表達意願的群體，是否在受脅迫的情境下要求其同意，例如學生、病人、受刑人等群體。

當學生為了「不失去一切」而選擇沈默，代表的不是同意，而是一種制度性壓迫。這樣的結構讓研究失去了正當性，也讓倫理審查的存在變得形同虛設。

IRB制度不能只是擺設 倫理監督必須落實

台師大雖在事件後聲明，已終止該研究計畫，並要求銷毀所收集資料，表面上似已盡責處理，實則更凸顯倫理審查制度的無力。依《人體研究法》，任何涉及人體資料的研究皆須通過倫理審查委員會（IRB）核准，並須提供知情同意書、研究方法、風險評估與執行者資格等資料。

但如此明顯違規的計畫竟得以執行、持續、擴張，顯示IRB審查並未發揮應有作用。研究倫理中的「監督原則」（Oversight Principle）強調倫理審查不能止於計畫核准，更需對執行過程進行監督、稽查與責任追究。這起事件是對台灣高教研究制度的警示：若監督機制缺乏獨立性與效力，所謂「倫理審查」終將淪為包裝與形式主義。

當學術走向濫權 倫理應成為最後防線

台師大女足抽血事件提醒我們：研究不只是數據與成果，更是建立在人之間的信任與尊重。當知情同意變成脅迫式「配合」、當醫療行為交給非專業者執行、當學生因為害怕而選擇沈默，我們看到的不是學術發展，而是制度的傲慢與權力的墮落。

研究倫理與醫學倫理不該只是附註，而是整個研究活動的核心。唯有透過健全的倫理教育、嚴謹的審查機制、以及真正落實的監督制度，才能確保學術研究不偏離初心，讓知識的追求不以犧牲人權為代價。

因為我們始終應記得，再偉大的研究，也不能違背對人的尊重；再高尚的目標，也不能建立在倫理的廢墟之上。

▼當知情同意變成脅迫式「配合」、當醫療行為交給非專業者執行、當學生因為害怕而選擇沈默，我們看到的不是學術發展，而是制度的傲慢與權力的墮落。（圖／記者屠惠剛攝）

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