別讓口水變災難　災後重建需要團結而非謠言

▲台南市長黃偉哲。（記者林東良翻攝）

●朱容徵／正修科大教師

7月6日深夜11點40分，颱風丹娜絲自嘉義布袋登陸，強風豪雨重創台南沿海地區。這場風災造成逾萬戶屋頂掀飛、兩萬棵以上路樹倒塌，農業損失更高達新台幣 12 億元。市民生活、基礎設施與整體環境都受到嚴重衝擊。

政治口水模糊公共焦點 面對災後挑戰該做3件事

面對災情，台南市政府迅速啟動災後應變，在北門、學甲、七股等 37 個受災行政區展開同步補助申請與搶修工作。電力與供水積極復原、清理與重建同步進行，數千名國軍、義消與志工加入行動，努力讓受災社區早日恢復正常。

然而在現場人員仍忙於救災之際，社群平台上卻流傳著大量斷章取義的照片與影片，迅速將公共焦點帶往「政治口水」與無根指控。

一段市長黃偉哲勘災時的影片被放大解讀，有人因安全喊話「不要靠近市長」，竟被誤傳為「市長封鎖災民」，甚至被批評「不讓災民靠近」。事實上，當天市長正與多位受災戶面對面交談慰問，影片中的喊話者也並非市府人員，而是現場維安志工。這類錯誤訊息一旦被放大，不只誤導輿論，更直接傷害第一線努力中的救災團隊。

另一則傳言指稱義消「被強迫出動」、「被情勒去撿文旦」，更是與事實不符。市府透過志工媒合平台，依據各區實際需求，由公所協調分派人力，協助清理、鋪設帆布、照護弱勢，全程遵循自願原則。大規模動員難免有溝通落差，但將這些付出扭曲為「強制勞動」，對志工與義消而言是一種極不公平的傷害。

甚至還有網友將市長出席企業捐助活動的照片，誤導為「災後吃大餐」。實際上，這些公益餐會是企業發起的捐款與採購支持活動，如旭集與享鴨捐出 10 萬與 30 萬元，承諾採購在地農產、關懷弱勢兒童。市長僅短暫到場致意，隨即返災區投入工作。善意的募力被抹黑為吃喝享樂，這樣的片面解讀，無異於對重建資源的打擊。

截至目前，災後重建已多天，台南已出動超過 3,800 名國軍、2,800 支消防義消隊伍，以及數千名志工。他們奔波在瓦礫堆中、烈日之下，協助市民恢復生活秩序。這些努力需要的是支持與理解，而不是以訛傳訛、帶風向的質疑與謠言。

在災難面前，公眾的言論力量同樣影響深遠。一則未經查證的訊息，可能讓現場團隊士氣受挫，甚至拖慢協調進度。每一位使用社群平台的我們，都有責任避免成為這場「資訊災難」的加害者。

面對災後挑戰，我們可以從三件事做起：第一，傳播資訊前先查證內容與來源，避免因誤解造成二次傷害。第二，若有餘力，可加入志工行列，或透過地方平台提供物資支援。第三，停止轉傳未經證實的訊息，尤其是匿名帳號的情緒性貼文，往往缺乏脈絡且具誤導性。

這場颱風帶來的，不只是物理層面的破壞，也考驗著我們的判斷力與責任感。災難不分政黨，也不該淪為政治攻防的工具。災後重建需要的是團結與行動，而不是冷嘲熱諷與虛假訊息。

從現在起，讓我們一起守護重建的希望，別讓謠言，成為第二場災難

▼災難不分政黨，也不該淪為政治攻防的工具。災後重建需要的是團結與行動，而不是冷嘲熱諷與虛假訊息。（圖／記者林東良翻攝）

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