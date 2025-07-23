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魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

我們想讓你知道…魔鷹雖然哭了，但那不是軟弱，因為他做了更加勇敢的事。他說，「請珍惜身邊愛著你的人，我們都還有機會向對方表達心意，即使準備前往遠方，仍能親口向對方說再見。」

 

●作者／小林文字燒

要讓一個將職業視為生命的人，放下手中的棒球有多麼不容易？即使被驅逐出場外，他依舊氣焰高漲、自認為爭奪是理所當然。回想起去年一個爭議打席，魔鷹怒氣沖沖看著主審，他比手畫腳、口中還念念有詞。「這是我的職業生涯！」

魔鷹的職業態度，讓他把成績視為生命般重要，因此，這句話讓我對他留下深刻印象，不管身在何處，只想把最好的自己留在場上。每一份支持、每一位記得他的球迷，都是讓其能夠繼續前進的動力。

這樣態度和表現都在聯盟最高水準的球員，竟然連續兩年缺席了中職明星賽。去年大家還嘻嘻哈哈著說，「說個笑話，中職的全壘打王沒有明星賽。」

但今年我們卻再也笑不出來，甚至，看著轉播鏡頭魔鷹的憔悴模樣，跟隨著他，也忍不住落下了淚來。

魔鷹來不及歡迎妻子來到現場為他加油，第一次的中職明星賽。他也來不及做好心理準備，接受這個殘酷的事實。他更沒辦法親口向摯愛說再見，就這一刻、一瞬之間，天人永別。

魔鷹雖然哭了，但那不是軟弱，因為他做了更加勇敢的事。他說，「請珍惜身邊愛著你的人，我們都還有機會向對方表達心意，即使準備前往遠方，仍能親口向對方說再見。」

沒有讓自己休息太久，僅僅不到一週，魔鷹選擇把自己生命中最難以承受的一段經歷，利用比賽、利用最後向球迷傳達訊息的機會，用心說出來。

昨晚站在球場上，這個男人顯得特別強壯。不只是超過 200 公分的巨大身體，還有他身為職業球員、敬業，努力傳遞正面訊息的強大精神力。

謝謝你把最好的時間獻給台灣，這段最難熬的日子，讓我們陪著你一起度過。不只是妻子、孩子們，這塊土地上的球迷也都是你的家人。

▼魔鷹致詞。（圖／翻攝YouTube／CPBL 中華職棒）

▲▼魔鷹喪妻致詞。（圖／翻攝YouTube／CPBL 中華職棒）

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關鍵字: 小林文字燒 雲論 魔鷹 台鋼 中華職棒 CPBL

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