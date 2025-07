川普的「政治畫皮術」　能否轉移焦點？

▲2025年盛夏,川普再度陷入與性犯罪富豪傑佛瑞・艾普斯坦(Jeffrey Epstein)交往紀錄的政治陰影之中。(圖/路透)

●江岷欽/世新管理學院院長



真理最大的敵人,往往不是謊話,而是神話——那種根深蒂固、具有說服力,卻又不切實際的迷思。(The greatest enemy of truth is often not the lie... but the myth — persistent, persuasive, and unrealistic.)—— 約翰・甘迺迪 (John F. Kennedy)

川普以語言操控、聲量戰術 為真相披上群體情緒更容易接受的面具



2025年盛夏,川普再度陷入與性犯罪富豪傑佛瑞・艾普斯坦(Jeffrey Epstein)交往紀錄的政治陰影之中。根據《衛報》與《彭博社》等媒體指出,多份封存名單即將解密,外界高度關注其中是否再度出現川普的名字。

當司法與道德的雙重壓力逐步升溫,他並未選擇說明或自清,反而如同老練的表演者般迅速拋出一記煙霧彈:公開要求NFL華盛頓Commanders隊改回具有爭議的舊名「Redskins」。

這項舉措立刻引爆右翼社群的熱烈迴響,成功的將輿論焦點從未成年性交易疑雲轉向「反取消文化」的文化戰場。這不只是一次危機因應,更是川普式「政治畫皮術」的又一次典範演出——他不試圖處理醜聞本身,而是以語言操控、聲量戰術與象徵對抗重塑敘事節奏,為真相披上一層群體情緒更容易接受的面具。

在這場由聲音節奏與情緒能量主導的政治戰局中,事實被有意推至敘事邊緣,取而代之的是語言所激起的憤怒與歸屬感,這成為川普最堅固、也最有效的防線。

他所運用的策略,早已不再是傳統的「議題轉移術」(spin doctoring),而是一種升級版的戰略語境操控——政治音場調控術(sound doctoring)。

這種技術不僅操控說話的內容,更設計語調、節奏、用詞密度與情緒強度,使政治訊息在媒體與社群的「視聽空間」中脫穎而出,取得壓倒性的聲量優勢與傳播主導權。

事實上,「Redskins」這一詞本身就帶有歷史爭議與文化張力,而川普又巧妙地將其包裝為對「取消文化」的反擊象徵。在他的語境中,這不只是球隊命名的問題,而是一場文化認同的戰役。

他使用的語句極為簡短、情緒濃烈、節奏鮮明,不僅適合社群平台的快速擴散,也迎合了新聞媒體標題化與轉述式的運作邏輯。這種設計放大了支持者的共鳴與敵對感,讓Redskins瞬間從體育議題躍升為政治戰場的焦點。

根據社群數據監測平台 Meltwater 與《Politico》的綜合分析指出,川普發出「Redskins應該回來」的貼文後,在72小時內便引發超過10萬則社群互動,聲量遠遠超越同期與Epstein案相關的討論熱度。

他並未嘗試正面回應媒體與司法調查的指控,而是選擇用另一種更響亮、更能煽動情緒、也更易於病毒式傳播的語言,讓原本需要被追問的真相被有意地「消音」。對於選民來說,與其說他們「被說服」,不如說他們「被聲浪包圍」,那些重要的質疑,在這片情緒洪流中,早已悄然淹沒在集體聽覺之中。

▼他不試圖處理醜聞本身,而是以語言操控、聲量戰術與象徵對抗重塑敘事節奏,為真相披上一層群體情緒更容易接受的面具。(圖/達志影像/美聯社)

「聲量取代真相」的輿論結構 「政治音場調控術」成為更具殺傷力的武器

這種聲音策略構成了當代民主制度中愈發鮮明的現象——政治聲音劇場(political soundscape)。在這個敘事主導一切的環境中,誰能掌握語音節奏與情緒氛圍,誰就有機會定義「真相」的輪廓。而這一切都根植於我們所處的後真相時代(post-truth era):情緒與立場凌駕於事實與理性之上,誰說得最大聲、誰能創造回音室效應,往往比誰說得更有理更具影響力。

尤有甚者,川普進一步將Redskins議題與球場開發案綁在一起,明言若球隊不改名,他將不支持新球場的土地重建計畫。這不僅是語言表演,更是行政資源與文化符號之間的交換,鞏固他在文化與政治上的話語霸權。Redskins被重新定義為「傳統美國價值」的象徵,而非過去族群爭議的歷史負擔。

回顧過去政壇,類似的敘事轉移不乏其例。英國前首相東尼・布萊爾的幕僚Alastair Campbell曾成功包裝「新工黨」的形象,但也因誤導英國國會支持對伊戰爭而聲譽毀滅;法國總統薩科齊曾試圖用外交姿態掩蓋婚姻與財務醜聞,卻遭選民拋棄;台灣也曾出現政治人物藉由族群語言撕裂,迴避司法與問責機制,最終引發制度信任崩塌的教訓。這些案例證明,政治畫皮術或許能短暫矇蔽選民,卻終究難逃歷史的真實清算。

根據《華盛頓郵報》與《The Hill》等媒體引述民調機構綜合報告指出,約六成共和黨支持者傾向認為媒體對川普的醜聞追查是「政治打壓」,而有高達45%受訪者認為「取消文化」對美國社會構成的威脅超過政治貪腐。這種「聲量取代真相」的輿論結構,使得「政治音場調控術」成為川普手中比辯論更具殺傷力的武器。

我們當然可以針對球隊命名是否冒犯討論,但更關鍵的問題是:當一位政治領袖面臨嚴重醜聞與制度調查時,他是否可以憑藉語言情緒戰與聲量操控逃避公共審判?當媒體追逐流量而非事實,當選民只願聽見與自身立場一致的敘事,民主制度是否還保有釐清真相、落實責任的能力?

川普「政治畫皮術」的巧妙之處,不在於掩蓋事實,而在於讓人誤信那層色彩斑斕的語言之衣底下,一切完好如初。但皮相之下的傷痕,終究無法永遠隱藏。Redskins這個名字,或許能作為象徵性的紅色面具,轉移公眾視線,卻遮不住艾普斯坦案中那些沉默受害者的眼神——那是真相最無聲卻最沉痛的控訴。

▼川普「政治畫皮術」的巧妙之處,不在於掩蓋事實,而在於讓人誤信那層色彩斑斕的語言之衣底下,一切完好如初。(示意圖/達志影像/美聯社)

