川普的「政治畫皮術」　能否轉移焦點？

▲2025年盛夏，川普再度陷入與性犯罪富豪傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交往紀錄的政治陰影之中。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長



真理最大的敵人，往往不是謊話，而是神話——那種根深蒂固、具有說服力，卻又不切實際的迷思。(The greatest enemy of truth is often not the lie... but the myth — persistent, persuasive, and unrealistic.)—— 約翰・甘迺迪 (John F. Kennedy)

川普以語言操控、聲量戰術 為真相披上群體情緒更容易接受的面具



2025年盛夏，川普再度陷入與性犯罪富豪傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交往紀錄的政治陰影之中。根據《衛報》與《彭博社》等媒體指出，多份封存名單即將解密，外界高度關注其中是否再度出現川普的名字。

當司法與道德的雙重壓力逐步升溫，他並未選擇說明或自清，反而如同老練的表演者般迅速拋出一記煙霧彈：公開要求NFL華盛頓Commanders隊改回具有爭議的舊名「Redskins」。

這項舉措立刻引爆右翼社群的熱烈迴響，成功的將輿論焦點從未成年性交易疑雲轉向「反取消文化」的文化戰場。這不只是一次危機因應，更是川普式「政治畫皮術」的又一次典範演出——他不試圖處理醜聞本身，而是以語言操控、聲量戰術與象徵對抗重塑敘事節奏，為真相披上一層群體情緒更容易接受的面具。

在這場由聲音節奏與情緒能量主導的政治戰局中，事實被有意推至敘事邊緣，取而代之的是語言所激起的憤怒與歸屬感，這成為川普最堅固、也最有效的防線。

他所運用的策略，早已不再是傳統的「議題轉移術」（spin doctoring），而是一種升級版的戰略語境操控——政治音場調控術（sound doctoring）。

這種技術不僅操控說話的內容，更設計語調、節奏、用詞密度與情緒強度，使政治訊息在媒體與社群的「視聽空間」中脫穎而出，取得壓倒性的聲量優勢與傳播主導權。

事實上，「Redskins」這一詞本身就帶有歷史爭議與文化張力，而川普又巧妙地將其包裝為對「取消文化」的反擊象徵。在他的語境中，這不只是球隊命名的問題，而是一場文化認同的戰役。

他使用的語句極為簡短、情緒濃烈、節奏鮮明，不僅適合社群平台的快速擴散，也迎合了新聞媒體標題化與轉述式的運作邏輯。這種設計放大了支持者的共鳴與敵對感，讓Redskins瞬間從體育議題躍升為政治戰場的焦點。

根據社群數據監測平台 Meltwater 與《Politico》的綜合分析指出，川普發出「Redskins應該回來」的貼文後，在72小時內便引發超過10萬則社群互動，聲量遠遠超越同期與Epstein案相關的討論熱度。

他並未嘗試正面回應媒體與司法調查的指控，而是選擇用另一種更響亮、更能煽動情緒、也更易於病毒式傳播的語言，讓原本需要被追問的真相被有意地「消音」。對於選民來說，與其說他們「被說服」，不如說他們「被聲浪包圍」，那些重要的質疑，在這片情緒洪流中，早已悄然淹沒在集體聽覺之中。

▼他不試圖處理醜聞本身，而是以語言操控、聲量戰術與象徵對抗重塑敘事節奏，為真相披上一層群體情緒更容易接受的面具。（圖／達志影像／美聯社）

「聲量取代真相」的輿論結構 「政治音場調控術」成為更具殺傷力的武器

這種聲音策略構成了當代民主制度中愈發鮮明的現象——政治聲音劇場（political soundscape）。在這個敘事主導一切的環境中，誰能掌握語音節奏與情緒氛圍，誰就有機會定義「真相」的輪廓。而這一切都根植於我們所處的後真相時代（post-truth era）：情緒與立場凌駕於事實與理性之上，誰說得最大聲、誰能創造回音室效應，往往比誰說得更有理更具影響力。

尤有甚者，川普進一步將Redskins議題與球場開發案綁在一起，明言若球隊不改名，他將不支持新球場的土地重建計畫。這不僅是語言表演，更是行政資源與文化符號之間的交換，鞏固他在文化與政治上的話語霸權。Redskins被重新定義為「傳統美國價值」的象徵，而非過去族群爭議的歷史負擔。

回顧過去政壇，類似的敘事轉移不乏其例。英國前首相東尼・布萊爾的幕僚Alastair Campbell曾成功包裝「新工黨」的形象，但也因誤導英國國會支持對伊戰爭而聲譽毀滅；法國總統薩科齊曾試圖用外交姿態掩蓋婚姻與財務醜聞，卻遭選民拋棄；台灣也曾出現政治人物藉由族群語言撕裂，迴避司法與問責機制，最終引發制度信任崩塌的教訓。這些案例證明，政治畫皮術或許能短暫矇蔽選民，卻終究難逃歷史的真實清算。

根據《華盛頓郵報》與《The Hill》等媒體引述民調機構綜合報告指出，約六成共和黨支持者傾向認為媒體對川普的醜聞追查是「政治打壓」，而有高達45%受訪者認為「取消文化」對美國社會構成的威脅超過政治貪腐。這種「聲量取代真相」的輿論結構，使得「政治音場調控術」成為川普手中比辯論更具殺傷力的武器。

我們當然可以針對球隊命名是否冒犯討論，但更關鍵的問題是：當一位政治領袖面臨嚴重醜聞與制度調查時，他是否可以憑藉語言情緒戰與聲量操控逃避公共審判？當媒體追逐流量而非事實，當選民只願聽見與自身立場一致的敘事，民主制度是否還保有釐清真相、落實責任的能力？

川普「政治畫皮術」的巧妙之處，不在於掩蓋事實，而在於讓人誤信那層色彩斑斕的語言之衣底下，一切完好如初。但皮相之下的傷痕，終究無法永遠隱藏。Redskins這個名字，或許能作為象徵性的紅色面具，轉移公眾視線，卻遮不住艾普斯坦案中那些沉默受害者的眼神——那是真相最無聲卻最沉痛的控訴。

▼川普「政治畫皮術」的巧妙之處，不在於掩蓋事實，而在於讓人誤信那層色彩斑斕的語言之衣底下，一切完好如初。（示意圖／達志影像／美聯社）

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