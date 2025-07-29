AI榮景與泡沫　一場台灣能否走向智慧未來的命運抉擇

▲與其恐懼泡沫，不如冷靜思考台灣應如何在全球AI佈局中站穩腳步，避開泡沫陷阱，真正成為技術與應用的領航者。（圖／CFP）

●張瑞雄／台北商業大學前校長

最近全球AI市場表面風光，實則暗流湧動。一方面，美國幾間科技大廠，如Nvidia、Meta、Google、Microsoft等市值不斷飆升，AI相關投資熱潮此起彼落。Nvidia市值突破4兆美元，超越英國與法國GDP總和，引發市場譁然。另一方面，OpenAI與軟銀合資主導的「星際之門計畫」（Stargate Project）卻因合作歧見卡關，原定5000億美元的超級AI基建計畫大幅縮水，不僅未落地任何資料中心，連最初承諾的規模也降至僅一座小型設施，對整體供應鏈如鴻海、神達等造成重大影響。

看似堅不可摧的AI熱潮 是否正步入泡沫階段？

根據分析師觀察，美股S&P500前十大企業中，高達四成市值集中於AI主題企業，其本益比已超越當年網路泡沫時期。投資人看似在「買進市場」，實則是「重押AI」，一旦這股期望反轉，潰堤恐非幻想。

正如當年網路泡沫破滅後，真正的互聯網時代才得以茁壯，AI即便遭遇資本回調，其技術價值並不因此消失。AI所代表的是一種深層次的產業轉型趨勢，從知識密集型產業到智慧驅動型社會，無論是製造業、金融業、醫療或教育，無一不在重新被塑造。

因此與其恐懼泡沫，不如冷靜思考台灣應如何在全球AI佈局中站穩腳步，避開泡沫陷阱，真正成為技術與應用的領航者？

政府近期啟動「AI新十大建設」，宣示要在2040年前培育百萬AI人才、創造十五兆元產值、打造三座國際實驗室，並以AI驅動百工百業轉型。產業界則結合六大公協會成立AI機器人大聯盟，目標2030年突破兆元產值，打造具國際競爭力的國產平台。這場以AI為核心的「造山運動」，雄心勃勃、結構明確，顯示台灣不願只是成為晶片代工王國，更要躍升為AI應用與智慧系統的策源地。

AI熱潮 台灣面臨四大挑戰

但我們也不能忽略目前所面臨的四大挑戰，第一是國際變局與政治風險的干擾。「星際之門」的擱淺，顯示即便是技術龍頭也敵不過政治與商業的分歧。川普主導的AI國策，因內部意見不合而進展停滯，導致供應鏈大筆訂單落空，台灣企業遭受牽連。

這提醒我們，即使掌握技術，也無法完全規避政治風險。台灣的AI戰略若想長治久安，須建立多元合作、風險分散的全球聯盟結構，減少對單一陣營的依賴。

第二是人才與資本的斷層。雖然政府喊出百萬AI人才的培育目標，但如何真正讓這些人能進入產業、解決實務問題，遠非短期內可達成。企業界對「有用人才」的需求是立即性的，而學術體系的調整往往緩慢且與實務脫節。創投基金雖喊出千億元規模，但投資標的多流向少數明星企業，新創仍缺乏制度支撐。

第三是技術應用的過度集中與商業模式虛浮。目前市場上的資金大量流入大模型、大伺服器、AI晶片等領域，但應用端多處於概念驗證（POC）階段，商業模式尚未穩定。許多企業投入AI專案，往往因缺乏具體產值指標而草草收場。這種「熱錢先到、應用未成」的現象，正是泡沫的主要徵兆。

第四是民眾與產業基層對AI轉型的真實焦慮。AI取代的恐懼尚未真正被制度回應。AI導入是否會導致大量失業？產業升級後基層工人何去何從？政府目前的AI政策多數著重於宏觀規劃與技術發展，對於弱勢勞動力的轉型安排與社會安全網建置仍相對薄弱。

AI不是救贖，更不是末日，它是一面鏡子，照見了我們的慾望、野心與脆弱。泡沫不必然是毀滅，也可能是重塑格局的契機。

台灣若能在這場熱潮中堅持長期主義、穩健佈局，避免被炒作牽著鼻子走，那麼無論泡沫是否破裂，我們都能站穩腳步、繼續前行。這是一場技術與治理的雙重考驗，也是一場國家能否真正走向智慧未來的命運抉擇。

▼台灣若能在這場熱潮中堅持長期主義、穩健佈局，那麼無論泡沫是否破裂，我們都能站穩腳步、繼續前行。這是一場國家能否真正走向智慧未來的命運抉擇。（圖／翻攝賴清德臉書）

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