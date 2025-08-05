川普關稅風暴再襲　印度面臨25%高關稅與俄羅斯能源困境

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統川普（Donald Trump）於2025年7月30日宣布，自8月1日起對印度實施25%的對等關稅，理由是印度長期高關稅與非關稅壁壘阻礙美國商品進入其市場。此舉不僅加劇美印貿易緊張，更因川普對印度購買俄羅斯石油施加「罰款」的威脅，將印度推向地緣政治與經濟的兩難境地。

作為全球第三大石油進口國，印度在美俄博弈中如何應對川普的強硬政策？本文探討印度面臨的挑戰與策略。

川普關稅政策 背景與動機

川普對印度的25%關稅直接源於其對美國貿易赤字的不滿。根據川普的說法，印度的高關稅與非關稅壁壘導致美國商品難以進入其市場，雙邊貿易長期失衡。

2023年，印度貿易加權平均關稅率高達12%，遠超美國的2.2%與日本的更低水平，這成為川普指責的焦點。同時，印度與俄羅斯的軍事與能源合作也成為川普施壓的理由，特別是印度作為俄羅斯石油的最大買家之一，與美國對俄制裁政策相牴觸。

美印貿易談判近期陷入僵局，印度不願開放具政治敏感性的農業與乳製品市場，而美國則拒絕印度提出的鋼鋁與汽車關稅減免要求。川普的關稅決定顯示其對盟友採取強硬立場，試圖迫使印度在貿易談判中讓步。聯合新聞網報導指出，川普強調美國對印度存在「非常大的貿易赤字」，顯示其政策旨在縮減赤字並保護美國經濟利益。

俄羅斯石油依賴的挑戰

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，印度大幅增加俄羅斯石油進口，2025年6月達到每日210萬至220萬桶，占其總原油進口的40%以上。俄羅斯原油因歐洲制裁而價格低廉，為印度節省了可觀成本。

然而，川普的新政策威脅對購買俄羅斯石油的國家實施「次級制裁」，要求俄羅斯在10至12天內停止烏克蘭戰爭，否則將對交易國施加高達100%的關稅。這對印度構成直接挑戰。

印度若繼續依賴俄羅斯原油，可能面臨美國的經濟懲罰；若轉向中東或美國進口，則需承擔更高成本。根據分析，印度若放棄俄羅斯原油，運輸與採購費用將顯著增加，對國內通膨與能源價格穩定構成壓力。

2025年1月，美國針對俄羅斯「影子船隊」的183艘 油輪實施制裁，推高俄羅斯海運石油成本，可能迫使俄羅斯提高對印度的折扣，間接影響印度進口成本。印度目前擁有9至10天的戰略石油儲備，短期內可緩解中斷風險，但長期替代方案仍不明朗。

地緣政治 複雜平衡

印度在美俄之間的角色不僅涉及經濟，還牽動地緣政治。作為「四方安全對話」（Quad）成員，印度與美國、日本、澳洲在印太地區合作密切，旨在抗衡中國大陸的影響力。

然而，俄羅斯作為印度長期軍事與能源合作夥伴，其廉價原油與武器供應對印度至關重要。川普的關稅與制裁政策迫使印度在美俄間尋求平衡，同時避免與大陸的緊張關係升級。

大陸每日從俄羅斯進口超過200萬桶原油，占其總進口的五分之一，與印度合計購買俄羅斯80%以上的石油出口。若川普對大陸實施類似制裁，可能引發全球油價震盪，進一步影響印度能源成本。

此外，中東局勢緊張，特別是伊朗與以色列衝突加劇，霍爾木兹海峽關閉風險上升，對印度40%的石油進口與半數天然氣進口構成威脅。印度正試圖通過增加美國原油進口（2025年6月達每日43.9萬桶）與探索西非、拉丁美洲來源來分散風險，但這些選項成本較高。

▼大陸每日從俄羅斯進口超過200萬桶原油，占其總進口的五分之一，與印度合計購買俄羅斯80%以上的石油出口。（圖／路透）

印度的應對策略 未來挑戰

印度莫迪（Narendra Modi）政府採取多管齊下的策略應對川普的壓力。首先，利用俄羅斯原油的折扣優勢，穩定國內能源價格，同時增加戰略儲備以應對供應中斷。

其次，加強與美國的對話，爭取在貿易談判中獲得關稅減免，避免進一步經濟損失。此外，印度在國際舞台上保持中立，避免在美俄衝突中選邊站，以維護外交靈活性。

然而，長期挑戰不容忽視。若美國對俄制裁加劇，印度可能被迫減少俄羅斯原油進口，推高能源成本並加劇通膨。反之，若繼續依賴俄羅斯，可能損害與美國的戰略合作，影響其在印太地區的地位。莫迪需在經濟利益與外交平衡間找到最佳路徑，這對其領導力是一大考驗。

結語

川普對印度的25%關稅與對俄羅斯石油的次級制裁，將印度推向美俄博弈的風暴中心。作為全球能源市場的關鍵參與者，印度必須在經濟利益與地緣政治間謹慎抉擇。莫迪政府的靈活策略顯示其務實態度，但未來挑戰依然嚴峻。

無論是多元化能源來源、爭取美國關稅減免，還是維持與俄羅斯的合作，印度都需要在動盪的國際局勢中尋找立足點。川普的政策不僅考驗印度的外交智慧，也將對全球能源與貿易格局產生深遠影響。

▼作為全球能源市場的關鍵參與者，印度必須在經濟利益與地緣政治間謹慎抉擇。莫迪政府的靈活策略顯示其務實態度，但未來挑戰依然嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

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