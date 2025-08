關稅是「隱形的裁員機器」　真相如何被制度槊殺？

▲2025年8月1日,川普在勞動市場月報發布翌日,閃電徹換美國勞工統計局(BLS)局長。(圖/路透社)

●江岷欽/世新管理學院院長

真相不僅會被謊言踐踏,也同樣會被沉默褻瀆。(Truth is not only violated by falsehood; it may be equally outraged by silence.)——瑞士哲學家 亨利・弗雷德里克・阿米爾(Henri-Frédéric Amiel)

2025年8月1日,川普在勞動市場月報發布翌日,閃電撤換美國勞工統計局(BLS)局長 Erika McEntarfer,原因是報告內容「有失公允,對總統不利」。這份報告指出,7月非農新增就業僅7.3萬人,遠低於市場預期,並下修前兩月合計25.8萬個職位。

此一打擊式的數據引發金融市場劇烈震盪:S&P 500 當日重挫 1.6%,美元走貶,VIX 恐慌指數飆升至去年以來新高。

然而,真正令人憂心的,不只是經濟降溫,更是制度沉默。正如《Vox》評論所言「就業數字難看,川普火大開除報告人」(The jobs numbers were bad — so Trump fired the messenger.) 川普這一舉動,讓世界再次看到一個以民主自許的國家,如何在面對壞消息時選擇惱羞成怒,而非檢討修正。

川普式治理 不是制度有錯、是你「報錯」

勞工統計局創立於1884年,長期以獨立、專業與透明著稱,是美國最受信任的聯邦機構之一。McEntarfer雖由拜登任命,卻被業界廣泛視為中立派專業官僚,從未有任何黨派言行紀錄。她在2020年也曾因疫情期間的季調爭議而成為網路右翼攻擊標靶,川普當時未直接介入,如今終於親手拔除。

這樣的情節 在東方歷史中並不陌生

三國時期,赤壁大戰前夕,曹操在連環戰船上宴請諸將,酒酣耳熱之際,朗誦《短歌行》:「月明星稀,烏鵲南飛;繞樹三匝,何枝可依?」詩句未竟,席間一名部將直言不諱,認為這是「戰敗之兆」,勸丞相當思退守之策。未料曹操聞言震怒,斥其動搖軍心,竟當場舉槊刺殺。

此一情節雖出於文學虛構,非歷史實錄,卻在《三國演義》與歷代戲曲中,早已凝結為「君主弒言者」的象徵畫面——當權者將忠言視為逆耳之聲,將預警當作叛意,於是諫語成為政治風險,真話成了足以致命的武器。

兩千年後的華府,川普未必讀過《短歌行》,但他卻有如重現這場制度之下的「槊殺」——不是以兵器,而是以總統命令;不是斬將,而是除官;不是斷頭,而是切斷真相流向社會的脈絡。川普的政治語言如詩,誇耀「美國正在贏」,但當統計數據如實告知「其實我們沒贏」,詩的魅力失效,便只剩下制裁與清除。

▼兩千年後的華府,川普未必讀過《短歌行》,但他卻有如重現這場制度之下的「槊殺」——不是以兵器,而是以總統命令。(示意圖/達志影像/美聯社)

關稅與真相 雙重失控的代價

McEntarfer的解職風波背後,是川普政府新一波關稅攻勢。自5月起,美方以「全球公平稅率」之名對中國大陸、歐洲、台灣等主要貿易夥伴加徵高額懲罰性關稅。政策才剛落地,就業市場隨即傳出裁員潮,物流與製造業疲軟,企業投資信心明顯下滑。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示,美國目前「正站在衰退的懸崖邊緣」(the precipice of recession),連續三個月的就業數據下修、消費信心探底、核心通膨未降,呈現停滯性通膨跡象。

在此背景下,川普選擇開除傳遞壞消息的官員,而非檢視政策錯誤。《華盛頓郵報》專欄作家 Ramesh Ponnuru 指出,川普的關稅政策如今正如批評者所警告——造成傷害、拒絕修正,並進一步破壞知識生產與制度回饋的機制。

市場信任裂解 制度代價全球化

川普對BLS出手,立即引發歐洲央行與OECD關切,美國商會與多家國際金融機構則開始下調對官方數據的依賴,轉向私營數據商如ADP與Glassdoor作為就業市場參考。德國財長公開批評:「統計制度的破壞是對民主文明底線的踐踏。」

當美國的官方數據被視為「可操控」,其金融市場的定價基礎將不再穩固,甚至動搖美元作為全球儲備貨幣的信任地位。這不只是人事風波,而是對全球秩序的一場深水炸彈。

Max Weber 曾言,現代國家治理的合法性,來自法制與知識專業的結合;而當權力主動剪斷與真相的連結,制度將陷入「知識失語」(epistemic collapse)。今日的美國,不僅面臨經濟放緩,更面臨制度自毀的危機。

當諍言斷於詩意之後 制度變成敘事附庸

回顧歷史,曹操的《短歌行》本意是為招賢納士、抒發宏志;但歷史記憶更深的是他酒後怒殺部將。川普的經濟敘事也充滿選舉詩意:「重建美國製造」、「讓工人再度偉大」,但當現實與詩意產生落差,他選擇解聘提醒者。

這樣的統治心理並不罕見,但這是民主制度最難察覺也最危險的裂痕。它不是暴政,不會立即崩解制度,但會逐步侵蝕真理與信任,使民主變得無法自我修正,最終困於自我製造的幻象中。

當關稅成為語言的武器、統計被當成政治敵人、制度被轉化為「忠誠測試」工具時,民主不再是用來面對現實的制度,而是避免看見現實的遮蔽物。

歷史會記得這一刻:一名統計局長被解職,不是因為錯,而是因為真。

▼當關稅成為語言的武器、統計被當成政治敵人、制度被轉化為「忠誠測試」工具時,民主不再是用來面對現實的制度,而是避免看見現實的遮蔽物。(圖/翻攝自X)

►思想可以無限大-喜歡這篇文章? 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多!

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見,請寄editor88@ettoday.net或點此投稿,本網保有文字刪修權。