賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

賴清德總統執政15個月，諸事不順，四處碰壁，即將到來的核三公投及7個選區罷免案，也凶多吉少。賴清德挫敗至此，關鍵在於他的執拗個性以及路線偏執，如果個性不改，偏執依舊，他注定將成為一個失敗的領導人。

「戰勝自己」比「戰勝對手」更困難

政治領導人貴在能自我省思，克服自己的個性，改正既有的政策，不斷戰勝自己，改弦更張。在人類歷史長河中，許多偉大的領導者並非因為從未犯錯而受人敬仰，而是因為他們能夠在關鍵時刻承認失誤，修正路線，勇於否定過去的自我。

對於一個國家領導人而言，「戰勝自己」往往比「戰勝對手」更困難，因為對手在外，而自我卻在內；他的內心的執念、既有的路線以及政治的包袱往往比任何外部壓力更難克服。

美國總統個性與政策鮮明，他執政以來一直在表現自己與戰勝自己之間擺動，一旦戰勝自己，他的事功與評價都比較好；一旦屈服於既有自我，無法戰勝自己，所引發的爭議就很大，也難以建功。

他迄今仍沉迷在自己的威武中，無法克服自己的性格弱點與政策盲點，因而所作所為看似得以快行己意，其實都埋下重大後遺症。

在關稅戰裡，他高舉戰斧，憑藉龐大的市場與美元的霸權，他逼得對手屈從己意，但美國的正義形象崩解，通貨膨脹蠢蠢欲動；在與俄羅斯總統普京的會談中，他無原則的謀求戰爭結束，妄想藉以獲得諾貝爾和平獎，結果為普京所乘，逼使他接受普丁的勝算方程式，讓美國、烏克蘭及歐洲節節敗退，不僅先前與歐洲盟友協調好的「先停火、後談判」原則丟棄，而且屈從侵略者造成的既成事實，讓戰爭改變領土現狀有實現的可能。

根據《金融時報》最新報導，普京要求烏克蘭完全割讓頓巴斯，包括頓內茨克與盧甘斯克地區；作為交換，俄軍在克里米亞外其他戰線暫時「凍結」，以換取和平協議。

這正是烏克蘭難以接受的底線，退讓即是放棄烏軍的防禦樞紐，未來安全毫無保障。川普在戰場尚未停火的前提下，就設定戰場弱勢者屈從強者意志，十足表現川普只講勝負而沒有是非的本性。他無法戰勝自己，所以被普丁戰勝，被他玩弄於股掌之間。

川普何以輸人又輸陣？其中一個原因是普京掌握他的心理弱點，懂得灌迷湯，而使他順著普京設定的路子走。普京知道他謀和心切，可以接受戰爭造成的現狀，並逼迫烏克蘭及歐洲接受現實；而且，他虛榮心很強，普丁投他所好，大灌迷湯，附和「如果川普在位，烏戰不會爆發」的假設等。

這些話是普丁精心設計的陷阱，正好擊中川普自戀的心理弱點。川普沉醉其中，被對手屈服了，只因為他無法戰勝自己，而成為自己的枷鎖。

賴清德外在強勢被叮得滿頭包 但仍不改其志



賴清德也是一個無法戰勝自己的領導人嗎？他是一個如假包換務實的台獨工作者，這是他崛起的政治標籤，也是他不斷深化的形象。外在強勢把他叮得滿頭包，但他仍不改其志。

執政以來，台灣面臨美中對抗、全球供應鏈重組等挑戰，在野黨及許多民眾咸認必須他必須考慮如何確保台灣安全、保持經濟競爭力，而不再是單純的一己政治宣示，但賴清德無法克服自己昧於世事的盲點與偏執的心理弱點。

賴清德若想翻轉執政敗象，首先要跨越的是自己過去言行給自己帶來的侷限性，痛徹改變自己，走出新路。這不是要他自我背叛，而是期望在更高層次上展現比較成熟的政治智慧。在政治領域裡，「退卻」往往被視為失敗，然而在戰略思維裡，適時的退卻反而是前進的條件。

一個領導人能否因應形勢變化，才是真正的考驗。台灣正處於國際棋局的改變當頭，若一味堅持既有的意識形態立場，而不願調整策略，就可能將台灣推向險境。反之，若能在維護台灣安全的同時，展現一定程度的靈活與彈性，則可贏得更大的外交空間。

賴清德的最大挑戰是兩岸關係的自我突破。兩岸關係並非純粹的意識形態之爭，而是攸關安全與經濟的現實問題，若他能夠戰勝過去的政治迷障，嘗試提出新的兩岸論述，並尋求可行的溝通模式，即使無法立刻改善兩岸關係，也能展現穩健務實的一面。否則，若只是延續民進黨內部的傳統路線，將難以解開死結。

與在野黨的關係亦復如此。他拒不接受執政黨無法完全執政的事實，也不釋放政治權力，拒絕與在野力量共享權力，致使施政處處碰壁。領導下的政府與民進黨只會直線前進，不會轉彎，冒進加冒進的結果，就是兩岸關係惡化、朝野關係緊張以及美國的步步進逼。

賴清德若能夠從這些例子中汲取教訓，學習在必要時放下既有立場，以國家整體利益為優先，努力成為改寫歷史的領導者，或可帶領國家向前邁進。

反之，若只是固守自我，不願挑戰自我，拒不改弦更張，最終將難逃失敗的命運，淪為歷史的過客。

