面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避

▲美國總統川普、南韓總統李在明。（圖／路透）

●歐威爾／自由撰稿人

川普重返白宮，他的「美國優先」變得更加粗暴直接。盟友不是夥伴，而是提款機；國際秩序不是規則，而是生意。大家都知道川普的邏輯：誰能拿出籌碼，誰就能換來喘息；誰手上空空如也，就等著被剝皮。最近韓國總統李在明訪美，企圖爭取談判的最大利益，無論協商結果如何，至少展現出一種格局——總統帶隊、產業護航、社會清楚。

而反觀台灣，面對川普的20%關稅大棒，卻是一片沉默，企業哀號，社會更是一頭霧水。這場對比，不只是國際政治，更是一場關於膽識與智慧的照妖鏡。

四月韓國拒談 懂得算帳「不是死撐面子」

先不要急著把韓國神話。今年四月，當川普高調拋出「對等關稅」時，韓國選擇拒談。有人說這是民族氣節，其實不是，而是現實算盤。當時總統尹錫悅下台，國家正陷入選舉周期。這種時候，任何協議簽下去，選民都會認為是跪美投降。韓國乾脆一招冷處理，不急、不簽、不談，把談判留給下一任。這不是耍帥，而是精算。

台灣呢？沒有政局空窗、沒有大選壓力，卻對內搞大罷免，對外選擇閉嘴。最後韓國還能拖到15%的稅率，而台灣則吞下20%，而且是疊加在原稅率之上。最嚴苛的條件，偏偏落在台灣頭上。這不是倒楣，而是因為台灣沒有策略，甚至連「拖延」這麼低成本的戰術都不敢用，還對美一開始就「零關稅」開始談，想想搶頭香，一開始就注下全盤打哆嗦。

▼台灣沒有策略，甚至連「拖延」這麼低成本的戰術都不敢用，還對美一開始就「零關稅」開始談，想想搶頭香，一開始就注下全盤打哆嗦。（圖／總統府提供）

李在明訪美 總統出馬「不是部長打雜」

等到大選落幕，李在明上任第一件大事，就是準備親自訪美。為什麼？因為韓國人明白，如果不是總統親自出馬，川普壓根懶得正眼看你。川普最吃這一套：只有國家領導人坐到桌上，他才覺得對方是「買得起票」的客戶。

韓國的劇本也寫得漂亮。智庫拆解川普的談判習慣，模擬所有可能的開價；企業界同步排隊宣布在美擴張計畫，三星半導體、現代汽車、LG能源輪番演出。李在明不是空手入場，而是帶著一整套「工作證明」去見川普。這才是談判，不是靠嘴巴喊「台美友好」就能撐場面。

台灣政府呢？依舊習慣把部會官員推出去充數，難怪川普或商務部長盧特尼克、財政部長貝森特，都不鳥我們，都見不到。問題是，當韓國總統親自帶隊，川普看見的是一個願意下注的國家；當台灣頂多是三把手出席，川普看到的只是任人宰割的小肥羊。這種場面落差，不僅是外交失敗，更是尊嚴的自我矮化。

台灣團隊面對「美國直球進攻」 只能被動挨打

台灣團隊主責的鄭麗君雖貴為行政院副院長，僅有文化部經驗與學術背景。鄭麗君最喜歡的哲學家是卡爾·馬克思，最喜歡的書是《共產黨宣言》，並自稱「民進黨裡的左派」，這不是川普資本主義核心團隊認為可以溝通的對象。

她在經貿談判領域經驗有限，對數字敏感度也不足，加上哲學思維強調邏輯與原則，卻可能忽略了貿易談判的殘酷現實。尤其對方不按牌理出牌時，堅守原則可能變成無力反擊的藉口。

楊珍妮則是傳統型談判人才，對WTO規範與多邊會議流程駕輕就熟，但這套專業面對川普式的「單邊壓迫」與「條件綁架」策略時，等於是拿劍去對抗坦克，再華麗的招式也無法改變力量懸殊的事實。結果就是，美國在多輪談判中不斷拉高要求，而台灣卻始終在防守，甚至主動退讓，讓美方養成「予取予求」的慣性。

更嚴重的是我方真正的錯誤在於，政府高層未能在早期就判斷出對方的「交易性思維」，也沒有為此組建跨領域的談判團隊，結合經貿、產業、法律、心理與數據分析的力量，而是延續過往的外交談判模式。

▼當台灣頂多是三把手出席，川普看到的只是任人宰割的小肥羊。這種場面落差，不僅是外交失敗，更是尊嚴的自我矮化。（圖／總統府提供）

韓國準備 政府加企業的精算聯盟

韓國的優勢，現在不只在於總統出馬，更在於背後的準備。政府與企業早就拉起長桌會議，討論所有可能的籌碼與讓步，從產業投資到市場交換，每一步都有數據支持。這是政府加企業的精算聯盟。

台灣卻完全相反。政府像是閉門造車，企業界無從幫忙，根本沒有坐下來討論。台積電在亞利桑那的千億美元投資，本來是王牌，卻因為沒有被整合，最後變成一張廢牌。政府拿不出全盤方案，只會安慰人民「放心，一切交給我們」。問題是，憑什麼放心？你手上根本沒有籌碼。

如果台灣不重組談判團隊，把企業家納入其中，讓產業的數據與利益成為政府的底氣，那麼任何所謂的「對策」都只是空話。談判不是演講，是算盤。韓國懂得拿出算盤，台灣卻還在夢遊。

▼政府像是閉門造車，企業界無從幫忙，根本沒有坐下來討論，拿不出全盤方案，只會安慰人民「放心，一切交給我們」。問題是，憑什麼放心？你手上根本沒有籌碼。（圖／總統府提供）

台灣的蓋牌 不是戰略是逃避

台灣政府最荒謬的地方在於「蓋牌心態」。對內不說，對外裝死。談判進度不透明，衝擊只能邊走邊想，汽車也不敢報關進口。彷彿只要民眾不知情，壓力就會自動消失。這不是戰略，而是逃避。

韓國卻明白，透明才是武器。他們讓社會清楚知道風險，於是輿論反而成為政府的後盾。川普要施壓，韓國政府可以理直氣壯地說「我們的民意不允許」。

反觀台灣，因為蓋牌，社會毫無準備。當川普隨意丟下一個20%的稅率，政府只能手足無措，任人宰割。

結論 棋手還是棋子台灣自己選

李在明訪美給台灣一面鏡子。韓國面對15%的關稅，總統親自上場，企業全力護航，社會清楚知情；台灣面對20%的重稅，談判人選依舊如故，企業缺席，社會無知。差距不是國力，而是智慧。

該問的問題其實很簡單：台灣要不要重組談判團隊，智庫要不要幫忙沙盤推演，開始寫務實的劇本？要不要把台積電、鴻海、聯發科這些產業巨頭拉進來？要不要把真相攤開給社會，讓輿論成為支撐，而不是綁手綁腳的負擔？

答案決定了台灣的命運。繼續蓋牌，繼續打高空，台灣就只能當川普的提款機；若能學韓國，把最合適的人推上第一線，把企業整合成戰略，台灣才有機會從棋子變成棋手。否則，歷史會記上一筆：韓國談判護權、台灣挨打投降。

▼繼續蓋牌，繼續打高空，台灣就只能當川普的提款機；若能學韓國，把最合適的人推上第一線，把企業整合成戰略，台灣才有機會從棋子變成棋手。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。