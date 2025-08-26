國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的宿命與悲哀

▲兩次罷免藍委投票結果，國民黨在「人人自危」的險境中大獲全勝，讓民進黨吞下了慘敗的苦果。（圖／記者李毓康攝）

●陳淞山／專欄作家

兩次罷免藍委投票結果，國民黨在「人人自危」的險境中大獲全勝，讓民進黨吞下了慘敗的苦果。按理說，緊接著即將上場的國民黨主席選舉，應該是搶破頭的政治廝殺，因為這對於2026地方選舉與2028中央大選而言，國民黨彷彿勝券在握，即將攻城掠地邁向再度執政。

朱立倫、盧秀燕各自在打什麼如意算盤？

然而，我們卻意外地看到最想繼續連任黨主席的朱立倫，在823完封大罷免當晚直接表明要懇請台中市長盧秀燕接下黨主席的棒子，而原本就早已準備布局參選黨主席的盧秀燕，卻在隔天回應表態不參選，以「最困難的時候，媽媽會留在家」為由，婉拒朱立倫突如其來的好意。

究竟這場準備再執政布局的國民黨主席選舉會有何演變發展？朱立倫與盧秀燕各自在打什麼樣的如意算盤？其實相當讓人費疑猜！是以退為進，或者是想要眾星拱月，抑或都在想打「代理人戰爭」這張牌？真的讓人丈二金剛摸不著頭緒！

但是，至少還是可以確定，朱、盧二人都在想參選2028的總統大選，而黨主席選舉「進退之間」的政治攻防與操作就是關鍵所在。因此，他們必須穩紮穩打，謀定而後動，看情勢演變，但不排除打「代理人戰爭」這張牌。而馬英九、王金平、郝龍斌、侯友宜或蔣萬安等人，可能就是潛在人選。

其實，除了朱、盧之變外，國民黨內對於黨主席位置還具有足夠的政治競爭實力者，就是立法院院長韓國瑜，他同時也是下屆總統大選的可能熱門人選！

然而，由於現行的立法院組織法規定，立法院正、副院長不得擔任政黨職務，而韓國瑜本身既是院長又是不分區立委，如果要擔任國民黨主席，則必須辭去立委與立法院院長職務。這對韓國瑜而言，是重大的政治抉擇與考驗。儘管有些黨內要角在數月前曾向他提出此建議，甚至有人還建議修法解套，但他的親近幕僚及黨內好友大多不贊同，最後作罷。

只是，時過境遷，如今韓國瑜究竟是否改變想法，或有意角逐下屆總統提名尚不可知，但他的政治動向勢必影響朱立倫或盧秀燕的布局。在情勢未更加明朗之前，這也會是朱、盧必須考量的重要政治顧忌。

本應「當仁不讓」的政治承擔 變成了權謀算計

另外，下屆國民黨主席必須面臨2026地方選舉「藍白合」的棘手問題。尤其在民眾黨主席黃國昌已經正式宣布參選新北市長後，國民黨在不可能讓步的情況下，還有其他幾個縣市長選舉可以和民眾黨談條件或合作呢？難道黃國昌宣布參選，只是為了多爭取其他縣市長席次的合作籌碼？

抑或，只要國民黨願意在立法院配合民眾黨修改《刑事訴訟法》羈押要件，刪除「勾串共犯或證人」為羈押理由，並明訂必須有「具體」事實足以證明逃亡或滅證之虞才能聲請羈押，一旦完成三讀，讓前主席柯文哲解除羈押出獄後，藍白合就能水到渠成，國民黨也不用再割讓縣市長席次？這將是新任國民黨主席必須直面的政治挑戰與難題。

尤其在國民黨目前沒有真正共主、僅是「諸侯政治」的情況下，新的主席能否展現實力與領導能力來排除萬難，實屬未知數。

儘管民進黨在大罷免戰役中大敗，內閣改組即將出爐，立法院黨團幹部大多請辭負責，但總召柯建銘仍不動如山，堅持其政治判斷。民進黨的問題雖不必苛責基層，而是出在賴清德總統兼黨主席自身。即便全面改組內閣與黨團，若領導人無法調整心態與格局，恐怕無濟於事。

然而，民進黨的基本盤仍在，只要能「安內攘外」，團結一致，仍有機會與在野黨抗衡，甚至渡過2026與2028選舉的危機。

總體而言，國民黨主席之爭已陷入朱立倫、盧秀燕、韓國瑜三人「捉迷藏」的政治謎局。這不僅折射出國民黨式「宮廷政治」的宿命與悲哀，更把本應「當仁不讓」的政治承擔，變成權謀算計。

再加上與民眾黨之間複雜的合縱連橫，一旦處理不慎，恐將演變成國民黨內部爭權的重大危機。未來如何破局與開局，就看他們三人的智慧、能力與格局了。

