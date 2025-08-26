ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的宿命與悲哀

我們想讓你知道…國民黨主席之爭已陷入朱立倫、盧秀燕、韓國瑜三人「捉迷藏」的政治謎局。這不僅折射出國民黨式「宮廷政治」的宿命與悲哀，更把本應「當仁不讓」的政治承擔，變成權謀算計。

▲ 。（圖／記者李毓康攝）

▲兩次罷免藍委投票結果，國民黨在「人人自危」的險境中大獲全勝，讓民進黨吞下了慘敗的苦果。（圖／記者李毓康攝）

●陳淞山／專欄作家

兩次罷免藍委投票結果，國民黨在「人人自危」的險境中大獲全勝，讓民進黨吞下了慘敗的苦果。按理說，緊接著即將上場的國民黨主席選舉，應該是搶破頭的政治廝殺，因為這對於2026地方選舉與2028中央大選而言，國民黨彷彿勝券在握，即將攻城掠地邁向再度執政。

朱立倫、盧秀燕各自在打什麼如意算盤？

然而，我們卻意外地看到最想繼續連任黨主席的朱立倫，在823完封大罷免當晚直接表明要懇請台中市長盧秀燕接下黨主席的棒子，而原本就早已準備布局參選黨主席的盧秀燕，卻在隔天回應表態不參選，以「最困難的時候，媽媽會留在家」為由，婉拒朱立倫突如其來的好意。

究竟這場準備再執政布局的國民黨主席選舉會有何演變發展？朱立倫與盧秀燕各自在打什麼樣的如意算盤？其實相當讓人費疑猜！是以退為進，或者是想要眾星拱月，抑或都在想打「代理人戰爭」這張牌？真的讓人丈二金剛摸不著頭緒！

但是，至少還是可以確定，朱、盧二人都在想參選2028的總統大選，而黨主席選舉「進退之間」的政治攻防與操作就是關鍵所在。因此，他們必須穩紮穩打，謀定而後動，看情勢演變，但不排除打「代理人戰爭」這張牌。而馬英九、王金平、郝龍斌、侯友宜或蔣萬安等人，可能就是潛在人選。

其實，除了朱、盧之變外，國民黨內對於黨主席位置還具有足夠的政治競爭實力者，就是立法院院長韓國瑜，他同時也是下屆總統大選的可能熱門人選！

然而，由於現行的立法院組織法規定，立法院正、副院長不得擔任政黨職務，而韓國瑜本身既是院長又是不分區立委，如果要擔任國民黨主席，則必須辭去立委與立法院院長職務。這對韓國瑜而言，是重大的政治抉擇與考驗。儘管有些黨內要角在數月前曾向他提出此建議，甚至有人還建議修法解套，但他的親近幕僚及黨內好友大多不贊同，最後作罷。

只是，時過境遷，如今韓國瑜究竟是否改變想法，或有意角逐下屆總統提名尚不可知，但他的政治動向勢必影響朱立倫或盧秀燕的布局。在情勢未更加明朗之前，這也會是朱、盧必須考量的重要政治顧忌。

▼除了朱、盧之變外，國民黨內對於黨主席位置還具有足夠的政治競爭實力者，就是立法院院長韓國瑜，他同時也是下屆總統大選的可能熱門人選。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼。（圖／記者林敬旻攝）

本應「當仁不讓」的政治承擔　變成了權謀算計

另外，下屆國民黨主席必須面臨2026地方選舉「藍白合」的棘手問題。尤其在民眾黨主席黃國昌已經正式宣布參選新北市長後，國民黨在不可能讓步的情況下，還有其他幾個縣市長選舉可以和民眾黨談條件或合作呢？難道黃國昌宣布參選，只是為了多爭取其他縣市長席次的合作籌碼？

抑或，只要國民黨願意在立法院配合民眾黨修改《刑事訴訟法》羈押要件，刪除「勾串共犯或證人」為羈押理由，並明訂必須有「具體」事實足以證明逃亡或滅證之虞才能聲請羈押，一旦完成三讀，讓前主席柯文哲解除羈押出獄後，藍白合就能水到渠成，國民黨也不用再割讓縣市長席次？這將是新任國民黨主席必須直面的政治挑戰與難題。

尤其在國民黨目前沒有真正共主、僅是「諸侯政治」的情況下，新的主席能否展現實力與領導能力來排除萬難，實屬未知數。

儘管民進黨在大罷免戰役中大敗，內閣改組即將出爐，立法院黨團幹部大多請辭負責，但總召柯建銘仍不動如山，堅持其政治判斷。民進黨的問題雖不必苛責基層，而是出在賴清德總統兼黨主席自身。即便全面改組內閣與黨團，若領導人無法調整心態與格局，恐怕無濟於事。

然而，民進黨的基本盤仍在，只要能「安內攘外」，團結一致，仍有機會與在野黨抗衡，甚至渡過2026與2028選舉的危機。

總體而言，國民黨主席之爭已陷入朱立倫、盧秀燕、韓國瑜三人「捉迷藏」的政治謎局。這不僅折射出國民黨式「宮廷政治」的宿命與悲哀，更把本應「當仁不讓」的政治承擔，變成權謀算計。

再加上與民眾黨之間複雜的合縱連橫，一旦處理不慎，恐將演變成國民黨內部爭權的重大危機。未來如何破局與開局，就看他們三人的智慧、能力與格局了。

▼國民黨主席之爭已陷入「捉迷藏」的政治謎局，折射出國民黨式「宮廷政治」的宿命與悲哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

►勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

►核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

投稿
申訴
陳淞山專欄

陳淞山專欄 陳淞山

專欄作家、新興民族基金會董事。曾任考試院保訓會委員、立法院國會助理工會理事、卸任總統陳水扁辦公室主任、新世紀國會辦公室執行長、前立委陳水扁辦公室主任、正義連線辦公室主任、沈富雄、葉菊蘭立委辦公室特別助理。

陳淞山最新文章

more

關鍵字: 陳淞山 雲論 國民黨 黨主席 民眾黨 盧秀燕 朱立倫 韓國瑜

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..
從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊
國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..
面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避
聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

推薦閱讀

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..

面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避

核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊

大罷免後的反思　戒掉台灣政治社會的貪瞋癡

八二三是壓倒綠營執政的最後一根稻草？

國民黨很糟　民進黨更加不堪

相關文章

掛合體陳其邁看板！　「罷韓四君子」尹立宣布參選高雄市議員

掛合體陳其邁看板！　「罷韓四君子」尹立宣布參選高雄市議員

成功發起罷免高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立今（26日）宣布，自己是前高雄市政府文化局長、罷韓行動的發起人之一，自己決定參選高雄市議員左營..

7小時前

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

朱立倫再勸盧秀燕選黨主席　張亞中批強人所難：我已經準備20年

「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

「很多人想選但份量夠嗎」　他分析盧秀燕拒選黨魁「怕」這些事

嘆「反朱派」怎樣都能罵　黃健庭：朱立倫是帶贖罪的心做這4年

嘆「反朱派」怎樣都能罵　黃健庭：朱立倫是帶贖罪的心做這4年

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨..

聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的..

勿以政治角度出發　羈押修法應回..

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？..

面對美國關稅進攻 台灣蓋牌..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面