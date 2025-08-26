從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊

▲823核三重啟公投開票作業。（圖／記者陳家祥攝）

田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長、中華戰略學會永久會員

2025 年的台灣政局，正面臨重大轉折。從 726、823 大罷免連續失利，到核三延役公投獲73.5%壓倒性支持率，再到美國高關稅衝擊經濟，台灣社會的民意版圖正在快速移動。這一切事件不僅讓國政嚴重內耗，更使民進黨政府與賴清德總統陷入治理能力的空前挑戰。

更具戲劇性的是，在核三公投結果揭曉後，賴清德政府第一時間召開臨時記者會，總統親自上台發言，表示「尊重選舉結果」，並強調「會檢討能源政策，調整施政團隊，傾聽民意聲音」。這場記者會雖試圖挽救形象，但能否化解人民不滿，仍是一大問號，亟待日後觀察 。

罷免挫敗：民眾拒絕成為選舉工具

近一年來，民進黨及其公民團體走上街頭，接連推動 726、823 罷免案，以仇恨造成社會對立，至今年夏天將政治操作推向新高點。然而投票結果卻是，人民用更深化的民主素養，狠狠地教訓民進黨 ：大罷免大失敗，最終兩案雙雙失敗。這不是在野黨的勝利，而是選民的理性與智慧。

國內外觀察家多有評論。布魯金斯學會研究員指出：「台灣政治陷入無限循環，罷免淪為政黨鬥爭的延長線。」《華盛頓郵報》則直言：「若罷免被濫用，民主將失去信任基礎。」

人民透過不出門投票，表達了一種沉默的抗議——他們不想再被捲入無休止的藍綠對抗，不願民主制度淪為政黨的私器。這股冷淡，為後續核電公投的劇烈反轉埋下伏筆。

▲▼核三公投第三場說明會，中選會委員陳月端、反方代表台灣綠黨第23屆共同召集人甘崇緯、正方代表「核能流言終結者」創辦人黃士修。（圖／中選會提供）

核電公投：壓倒性支持與民意清算

核三延役公投結果，成為台灣能源政策的歷史轉折。73.5% 的壓倒性支持，對比僅 25.6% 的反對，幾乎三倍的差距，讓民進黨「非核家園」的政策徹底破產。就連美國總統川普痛批風力發電及太陽能發電是「世紀騙局 」，更宣布「美國的愚蠢時代已經結束」。

《經濟學人》在專題報導中指出：「當全球正重新檢視核能角色時，台灣選民以強烈民意，宣告回歸務實。」日本在福島核災後仍逐步重啟核電，法國視核能為能源自主支柱；德國的退核經驗則導致價格高漲、對俄天然氣依賴加劇。台灣民眾顯然意識到，若執政黨一味堅持意識形態，代價將由全民承擔。

哈佛大學國際關係學者約瑟夫·奈（Joseph Nye Jr.）也曾強調：「能源安全就是國家安全。」台灣處於地緣政治最敏感的位置，若無穩定電力基礎，談何半導體護國神山、談何國防自主？

因此，這場公投不只是能源選擇，而是人民對政府施政理念的全面清算。

▲總統賴清德針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

賴清德的緊急記者會：力挽劣勢，還是掩飾敗象？

公投結果揭曉當晚，總統府隨即召開記者會，賴清德親自上台，表達「尊重選舉結果」，並宣示將「檢討能源政策，調整人事，傾聽民意」。

現場氣氛緊張。媒體追問：「是否代表非核家園政策終結？」、「經濟與能源部長是否下台？」、「高關稅衝擊下，政府是否有因應方案？」賴清德的回答，更多是安撫性語言，而非具體承諾。

這場記者會，反映賴政府急於止血的心態。正如《日經亞洲》評論所言：「台灣民眾對賴政府的不滿，已超越政黨對立，而是對施政能力的根本質疑。」即便政府喊出調整人事，若未能展現政策轉向的決心，恐怕難以重拾信任。

經濟困境：高關稅下的產業危機

除了能源，經濟是另一根刺。美國對台灣商品徵收高關稅，衝擊出口導向產業。製鞋、石化、機械零組件等行業傳出裁員與外移計畫，連半導體業也憂心未來供應鏈轉移。

《金融時報》指出：「台灣過度依賴單一產業，對全球供應鏈變動準備不足。」MIT 經濟學者艾希莫格魯（Daron Acemoglu）警告，若政府繼續僅靠補貼與臨時措施，長期將削弱競爭力並擴大貧富差距。

這些批評與民眾日常感受相呼應。物價上漲、工資停滯，許多家庭感覺生活愈來愈困難。這股焦慮，讓政府更難以用空洞的口號來維持民心。

知識界與民間：雙重壓力的累積

在台灣，知識界與民間的批判正在交疊。政治學者批評民進黨「治國無方、選舉至上」，能源專家指出政策被意識形態綁架，經濟學者揭露產業結構僵化。

而民間更直接，以投票展現態度：拒絕參與罷免、壓倒性支持核電公投。這股力量不僅來自藍營，更包括中間與淺綠選民，他們因失望而選擇懲罰執政黨。換言之，這不是單純的政黨對決，而是社會共識的浮現。

賴清德的兩難：調整還是頑抗？

罷免案失利、公投遭遇重挫、經濟承壓，賴清德正處於執政最大考驗。雖然他在記者會上強調願意傾聽，但社會普遍懷疑這是否只是政治姿態。

若賴政府真心檢討，必須正視能源政策的務實轉向，並推出具體的經濟調整方案；若依舊把焦點放在選舉操作，恐怕將加速失去民意支持。

正如美國哲學家杜威（John Dewey）所言：「民主是一種不斷自我反省的過程。」如果執政者拒絕反省，民意將以更劇烈的方式回應。

民意已經發聲，政府是否聽見？

2025 年這場核電公投，不只是政策選擇，更是一場社會對政府的信任投票。罷免失敗是拒絕政治鬥爭；公投支持是要求能源務實；經濟焦慮則是真實民生壓力的表達。

歷史學家阿瑟·施萊辛格（Arthur Schlesinger Jr.）曾警告：「民主若失去平衡與節制，將在內部分裂中瓦解。」這正是台灣眼前的警訊。

人民的答案已經非常清楚，賴清德能否從記者會的言辭，走向真正的政策調整，將決定他的政權能否度過危機，也將考驗台灣民主的成熟度。

