ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

我們想讓你知道…此次儘管未能通過核三廠延役，提供台灣社會對非核家園省思，及評估台灣能源結構合理性，非核家園已非神主牌。

▲。（圖／記者劉康彥攝）

▲反核的崩盤，凸顯民進黨政府遭遇重大治理危機，更戳破非核家園神話。（圖／資料照）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

823第二波政治大罷免結合核三廠延役公投投票，民進黨試圖罷免七席立委再度失利；同時公投因投票率不足未獲通過，但賴清德總統卻宣布不排斥先進安全核能。這凸顯民進黨政府試圖主導立法院遭遇嚴重挫敗，32比0的大罷免及反核的崩盤，重挫賴清德政治聲望，凸顯民進黨政府遭遇重大治理危機，更戳破非核家園神話。

公投重擊民進黨能源政策　民意早已證明支持重啟核三

儘管核三延役未通過公投，看似民進黨政府仍保有非核家園政策主導權。尤其本年五月始宣稱非核家園目標達成，最終若因公投通過核三延役，豈不產生與非核家園目標衝突。

儘管同意票未達到法定的選舉人數25％的門檻約500萬票，但支持重啟核三者達434萬餘票，遠超過不同意的151萬餘票。不僅高於2021年「重啟核四公投」的380萬票，即使連核三廠所在地屏東縣及恆春南灣、大光兩里，同意票皆遠高於不同意票，重擊民進黨的「非核家園」能源政策。

首先看看，公投低投票率的原因。核三廠延役公投未能過關，投票率低於30%；除了民進黨政府將公投與大選脫鉤外，其中最大原因是賴總統曾稱「核安不是公投所能決定」，致許多挺核民眾認為政府將以各種行政及技術因素百般阻撓，即使「投了等於沒投」。這顯示根據民意調查結果，支持核三廠延役有七成支持度，但集體動員不足投票率僅達三成，然最終公投支持延役仍高達七成四。

其次，民眾擁核支持度增加，衝擊非核家園目標。此次支持核三廠延役民意高於前兩次的「以核養綠」和「核四重啟」公投，不同意票皆在四百萬左右；但此次「重啟核三」公投，反核票僅剩一百五十萬餘票，可謂完全崩盤。這也鮮見「七成四民意」挺核的珍貴。民進黨「非核家園」神主牌，形同已被打破。

儘管民調普遍性支持公投同意核三廠延役，但投票同意須超過1／4總投票人數。儘管臺灣社會多數約六、七成支持延長核能使用，以維持能源供應穩定。但支持者動員投票比例偏低，故無法通過。即令通過，若民進黨政府堅持「非核家園」政策而不執行，將被視為「違背公投民意」。台灣社會民意早已證明，普遍民眾支持重啟核三廠。

復次，支持核三廠延役民意充足，但公投動員投票機制及誘因欠缺。截至2025年8月17日台灣相關民意調查結果，皆顯示核三廠延役的社會民意基礎已足夠，關鍵在於民進黨政府之態度與立場。

根據台灣民意基金會TPOF（8/4–6）顯示：同意66%、不同意22%。TVBS民調中心（8/11媒體彙整）：知道公投74%；「有投票意願者」中同意65%、不同意23%。幾乎超過三分之二民意支持重啟核三廠，但此卻違背民進黨倡議非核家園目標。

核三廠延役公投通過門檻試算，其條件為全國性公投須「同意票>不同意票」且同意票≥投票權人總數1/4。這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，過關門檻至少要有500萬523張同意票；且有效同意票要多於不同意票，始算過關。另依《公民投票法》第32條規定，若公投未通過，2年內不得就同一事項重行提出公投。

再者，低30%投票率導致未能通過公投。假設若民意調查反映無偏差，同意支持度65%所需投票率約0.25/0.65=38.5%；同意支持度60%則需=41.7%投票率。

換言之，只要投票率不偏低，約≥38–42%投票率，核三廠研役通過機率就會偏高。此結果取決於支持者，最後能夠進行集體動員與未表態者流向。目前公投核三廠延役未通過，源自於投票率偏低未達三成。

最後，核三廠延役縱使公投同意重啟，仍須面臨安全評估。然若公投通過，民進黨政府不實施會怎樣？投票前賴總統即宣稱核能問題非公投所能處理。基本上，公投通過對行政機關具有法律拘束力，屬「重大政策」者應為必要處置；但法律並未設定明確時限與具體作為清單，因此爭論點常在政府是否積極作為，或時程規劃是否合理。

▼支持重啟核三者達434萬餘票，遠超過不同意的151萬餘票。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

儘管未能通過　仍提供台灣社會對非核家園省思

核三廠延役案性質屬「重大政策之創制」。依法公投通過後，須由總統或權責機關，例如行政院核安會等負責採取實現內容的必要處置。而政府權責機構是否積極作為問題，藍白在野黨或公民團體，也將會提出監督及督促行動，包括運用立法院監督、預算、法案協調；若民間團體認為行政機關怠於作為或失職，則可發動行政救濟路徑或提出憲法法庭釋憲主張。

問題是，在時程規劃上並非能夠立即啟動核三廠，仍有相關流程必須面臨。儘管立法院已通過《核子反應器設施管制法》修法，放寬延役/重啟申請時點，換發運轉執照最長20年；核安會預告子法，將把輻射查核、耐震等納入審查，並要求台電提「再運轉計畫」。針對核三重啟公投結果未通過，台電表示尊重，並依法啟動自我安檢。目前《核管法》子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」已預告，預定10月份正式公告。

未來也會依據此子法進行核三廠「六大安全評估報告」，並提出「再運轉計畫」。六大安檢包含整體老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告等，並進行國際同儕審視，針對安全、時程、成本及經濟性等各面向進行綜合評估，之後就會送到核安會審查，由專業決定是否重啟。是故，重啟核三廠非即刻運作見效，在實務上仍要依據遵循子法定稿、再運轉計畫、安檢與整備、測試、併聯過程。

此次儘管未能通過核三廠延役，提供台灣社會對非核家園省思，及評估台灣能源結構合理性。對照國際與主管機關說法，約2～3.5年較為保守。核電延役需多年審查，程序繁複、風險難測，是一場曠日廢時的工程與審查馬拉松。儘管此次公投未能順利通過，且兩年內不能再提公投，但非核家園已非神主牌。

毋庸置疑，民進黨政府在政治上將會面臨主流民意與藍白在野黨壓力。藍白在野黨仍可透過質詢、調查報告監督，公民團體與媒體建立「核安追蹤平台」，要求政府公布落實核安程度。

衡諸日本福島後多國重新評估核能，如美國、法國、英國、瑞典、波蘭、比利時、日本、南韓等重啟或擴建核電，尤其川普主政後美國將再興建核能發電廠。此應是儘管核三廠延役公投未通過，但賴總統仍宣稱可考慮安全核能政策鬆綁之要義。

▼此次儘管未能通過核三廠延役，提供台灣社會對非核家園省思，及評估台灣能源結構合理性。（圖／台電提供）

▲核三廠1號機已於2024年7月27日除役，2號機運轉執照亦將於今年5月17日屆期。圖為核三廠廠區。（圖／台電提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

►勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

►核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

關鍵字: 柳金財 雲論 國民黨 民進黨 民眾黨 核三 公投 能源 非核家園

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
「台灣半導體」如何化解地緣政治與貿易壁壘的雙重壓力..
核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話
贏了大罷免　國民黨卻像輸家
賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！
台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

推薦閱讀

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

大罷免後的反思　戒掉台灣政治社會的貪瞋癡

高市補選》林宜敬／為何國民黨沒人才？有七點因素

國民黨很糟　民進黨更加不堪

相關文章

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

邱臣遠率竹市府訪團出訪澳洲　聚焦「5大議題」盼拓展全球城市合作

新竹市政府今(27日）舉行國際交流成果記者會，由代理市長邱臣遠細數竹市與全球各國城市的交流合作成果，並宣布將於8月30率團出訪澳洲，展開為期..

5小時前

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

談遭外界造謠攻擊心聲　沈伯洋嘆：自己沒證據不會隨便扣人帽子　

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

讓我來當小咖！謝典林自願當「階段性、任務型」黨主席

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨..

核三公投雖未通過　但戳破非核家..

民進黨面對的民主警訊

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面