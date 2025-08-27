核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

▲反核的崩盤，凸顯民進黨政府遭遇重大治理危機，更戳破非核家園神話。（圖／資料照）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

823第二波政治大罷免結合核三廠延役公投投票，民進黨試圖罷免七席立委再度失利；同時公投因投票率不足未獲通過，但賴清德總統卻宣布不排斥先進安全核能。這凸顯民進黨政府試圖主導立法院遭遇嚴重挫敗，32比0的大罷免及反核的崩盤，重挫賴清德政治聲望，凸顯民進黨政府遭遇重大治理危機，更戳破非核家園神話。

公投重擊民進黨能源政策 民意早已證明支持重啟核三

儘管核三延役未通過公投，看似民進黨政府仍保有非核家園政策主導權。尤其本年五月始宣稱非核家園目標達成，最終若因公投通過核三延役，豈不產生與非核家園目標衝突。

儘管同意票未達到法定的選舉人數25％的門檻約500萬票，但支持重啟核三者達434萬餘票，遠超過不同意的151萬餘票。不僅高於2021年「重啟核四公投」的380萬票，即使連核三廠所在地屏東縣及恆春南灣、大光兩里，同意票皆遠高於不同意票，重擊民進黨的「非核家園」能源政策。

首先看看，公投低投票率的原因。核三廠延役公投未能過關，投票率低於30%；除了民進黨政府將公投與大選脫鉤外，其中最大原因是賴總統曾稱「核安不是公投所能決定」，致許多挺核民眾認為政府將以各種行政及技術因素百般阻撓，即使「投了等於沒投」。這顯示根據民意調查結果，支持核三廠延役有七成支持度，但集體動員不足投票率僅達三成，然最終公投支持延役仍高達七成四。

其次，民眾擁核支持度增加，衝擊非核家園目標。此次支持核三廠延役民意高於前兩次的「以核養綠」和「核四重啟」公投，不同意票皆在四百萬左右；但此次「重啟核三」公投，反核票僅剩一百五十萬餘票，可謂完全崩盤。這也鮮見「七成四民意」挺核的珍貴。民進黨「非核家園」神主牌，形同已被打破。

儘管民調普遍性支持公投同意核三廠延役，但投票同意須超過1／4總投票人數。儘管臺灣社會多數約六、七成支持延長核能使用，以維持能源供應穩定。但支持者動員投票比例偏低，故無法通過。即令通過，若民進黨政府堅持「非核家園」政策而不執行，將被視為「違背公投民意」。台灣社會民意早已證明，普遍民眾支持重啟核三廠。

復次，支持核三廠延役民意充足，但公投動員投票機制及誘因欠缺。截至2025年8月17日台灣相關民意調查結果，皆顯示核三廠延役的社會民意基礎已足夠，關鍵在於民進黨政府之態度與立場。

根據台灣民意基金會TPOF（8/4–6）顯示：同意66%、不同意22%。TVBS民調中心（8/11媒體彙整）：知道公投74%；「有投票意願者」中同意65%、不同意23%。幾乎超過三分之二民意支持重啟核三廠，但此卻違背民進黨倡議非核家園目標。

核三廠延役公投通過門檻試算，其條件為全國性公投須「同意票>不同意票」且同意票≥投票權人總數1/4。這次全國性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，過關門檻至少要有500萬523張同意票；且有效同意票要多於不同意票，始算過關。另依《公民投票法》第32條規定，若公投未通過，2年內不得就同一事項重行提出公投。

再者，低30%投票率導致未能通過公投。假設若民意調查反映無偏差，同意支持度65%所需投票率約0.25/0.65=38.5%；同意支持度60%則需=41.7%投票率。

換言之，只要投票率不偏低，約≥38–42%投票率，核三廠研役通過機率就會偏高。此結果取決於支持者，最後能夠進行集體動員與未表態者流向。目前公投核三廠延役未通過，源自於投票率偏低未達三成。

最後，核三廠延役縱使公投同意重啟，仍須面臨安全評估。然若公投通過，民進黨政府不實施會怎樣？投票前賴總統即宣稱核能問題非公投所能處理。基本上，公投通過對行政機關具有法律拘束力，屬「重大政策」者應為必要處置；但法律並未設定明確時限與具體作為清單，因此爭論點常在政府是否積極作為，或時程規劃是否合理。

▼支持重啟核三者達434萬餘票，遠超過不同意的151萬餘票。（圖／翻攝自Facebook）

儘管未能通過 仍提供台灣社會對非核家園省思

核三廠延役案性質屬「重大政策之創制」。依法公投通過後，須由總統或權責機關，例如行政院核安會等負責採取實現內容的必要處置。而政府權責機構是否積極作為問題，藍白在野黨或公民團體，也將會提出監督及督促行動，包括運用立法院監督、預算、法案協調；若民間團體認為行政機關怠於作為或失職，則可發動行政救濟路徑或提出憲法法庭釋憲主張。

問題是，在時程規劃上並非能夠立即啟動核三廠，仍有相關流程必須面臨。儘管立法院已通過《核子反應器設施管制法》修法，放寬延役/重啟申請時點，換發運轉執照最長20年；核安會預告子法，將把輻射查核、耐震等納入審查，並要求台電提「再運轉計畫」。針對核三重啟公投結果未通過，台電表示尊重，並依法啟動自我安檢。目前《核管法》子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」已預告，預定10月份正式公告。

未來也會依據此子法進行核三廠「六大安全評估報告」，並提出「再運轉計畫」。六大安檢包含整體老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告等，並進行國際同儕審視，針對安全、時程、成本及經濟性等各面向進行綜合評估，之後就會送到核安會審查，由專業決定是否重啟。是故，重啟核三廠非即刻運作見效，在實務上仍要依據遵循子法定稿、再運轉計畫、安檢與整備、測試、併聯過程。

此次儘管未能通過核三廠延役，提供台灣社會對非核家園省思，及評估台灣能源結構合理性。對照國際與主管機關說法，約2～3.5年較為保守。核電延役需多年審查，程序繁複、風險難測，是一場曠日廢時的工程與審查馬拉松。儘管此次公投未能順利通過，且兩年內不能再提公投，但非核家園已非神主牌。

毋庸置疑，民進黨政府在政治上將會面臨主流民意與藍白在野黨壓力。藍白在野黨仍可透過質詢、調查報告監督，公民團體與媒體建立「核安追蹤平台」，要求政府公布落實核安程度。

衡諸日本福島後多國重新評估核能，如美國、法國、英國、瑞典、波蘭、比利時、日本、南韓等重啟或擴建核電，尤其川普主政後美國將再興建核能發電廠。此應是儘管核三廠延役公投未通過，但賴總統仍宣稱可考慮安全核能政策鬆綁之要義。

▼此次儘管未能通過核三廠延役，提供台灣社會對非核家園省思，及評估台灣能源結構合理性。（圖／台電提供）

