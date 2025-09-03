ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

我們想讓你知道…儘管民進黨政府運用上述策略，使部分中日戰爭歷史記憶得以保留某種程度冷靜、客觀的空間；但卻削弱台灣與中華民國抗戰史、中國歷史的連結，以及對抗日正義記憶的社會共識。

▲。（圖／翻攝 總統府）

▲面對中共的歷史敘事戰，賴清德政府則倡議「終戰」，而非對日抗戰勝利。（圖／翻攝 總統府）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

從2025年7月至10月，中共試圖運用對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年，準備對台灣進行國際法律戰及歷史敘事戰。6月海峽論壇期間全國政協主席王滬寧宣稱，今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利、台灣光復80周年，見證「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園」。中共舉辦「三個八十周年紀念與台灣問題」活動，藉抗戰勝利、聯合國成立與臺灣光復八十周年，聲稱戰後國際秩序已確認台灣是中國不可分割一部分。

賴政府背後的政治與輿論計算　敘事策略可歸納5方向

面對中共的歷史敘事戰，賴清德政府則倡議「終戰」，而非對日抗戰勝利。其對終戰八十周年的實施策略目標，對外具有抗衡中共三個八十周年的話語權作用；對內具有排斥傳統國民黨式或中華民國式抗戰歷史敘述，讓終戰歷史敘事取代抗戰敘事，促使台灣進入與歐洲國家、日韓探索第二次世界大戰話語權，從而讓台灣跳脫中日戰爭歷史敘事，冀圖台灣問題國際化；而非讓台灣問題淪為中國對日抗戰的附屬議題。

賴清德政府選擇強調「終戰」而非「抗戰」，其背後具有明顯的政治與輿論計算。綜觀整個運作團隊可能涵蓋相關政府部門，包括總統府文稿小組，負責統整與協調；國史館爬梳抗戰或終戰歷史及舉辦學術研討會討論；陸委會負責兩岸關係及政策、規範軍公教人員參與大陸紀念抗戰八十周年活動、九三閱兵；及國防部宣傳軍事戰爭及防衛的協同。

此舉的戰略目標是民進黨政府試圖奪取歷史話語權及詮釋權，以利在當前的兩岸關係發展與國際局勢中取得話語主導權，建構其國族論述及永續執政話語權。

綜觀賴清德政府的終戰歷史敘事，其策略可歸納為五個方向。

首先，政府部門及若干學術界話語一致化。全面將「終戰」定調為「和平、反侵略」的符號，降低「抗戰勝利」與中共、國民黨史觀的重疊度，藉此終戰語詞讓台灣跳脫兩岸歷史連結，既去中國化也去中華民國化。

但反而掉入親日化、媚日化泥沼。藉由終戰宣稱反侵略、要和平，隱含當前中國威脅論日益飆漲及建構當前中共是侵略者形象，尤其指控中共不放棄以武力解決台灣問題，及破壞亞太區域和平發展及穩定，意圖改變台海現狀。

賴清德政府倡議「終戰」一詞，固然具中立性及客觀性，形同表面是中立化、實質是親日化之偽中立及偽客觀性論述。長期以來，日本以「終戰」取代「戰敗」，做為太平洋戰爭結束的歷史敘事，背後潛藏不承認日本對亞太地區發動的戰爭是侵略戰爭。

日本以「終戰」詮釋歷史，但日本佔領、侵略中國則為無可爭議的事實。日本政府為配合戰後50年、60年與70年，歷來均曾發表經過內閣決議的「首相談話」，表明對歷史的認識。

現今首相石破茂宣稱：「累積非常重要。在這個基礎上，我希望判斷還必須說些什麼…不只是發表感想，更必須認真思考錯在何處、為何（政治）當時無法及時制止。」石破茂不同於戰後歷代首相，以「戰敗」取代「終戰」表達對戰爭的反省，重新審視「日本為何發動戰爭」。其構想是承襲歷代首相談話精神，也檢視軍方失控與未能防止平民受害的歷史背景。

其次，從中國抗戰史觀轉化成台灣主體性史觀，進行學術化包裝及典範轉移。民進黨政府透過檔案解密、出版蔣中正日記、舉辦研討會等方式，使「終戰」成為「史料中性」的學術結論，而非政治口號。

以掌握具權威性史料詮釋改變史觀建構，以新史觀重新詮釋其歷史意涵，試圖建構台灣主體性及去兩岸歷史記憶連結，成為民進黨建構台灣新國族主義的學術論述工具，致喪失其學術全面性。

民進黨政府採用「終戰」這一中性、跨價值立場的詞彙，搭配「終戰接收」主題活動，引導台灣社會對1945年前後台灣歷史進行多重反思。例如國史館舉辦六場講座，從多元角度揭示接收過程中的政治、經濟、文化與族群認同轉向，強化台灣主體性同時回應政治宣傳壓力。

這是一種強化台灣主體史的歷史敘事，透過不同專家學者的論述，讓戰後台灣不再只是戰爭背景下的附屬地，而成為歷史進程中的主體參與者。例如對原住民政策的探討，即強化「台灣族群多元」的敘述。

復次，運用終戰將台灣問題持續國際化。賴政府有意將台灣放入「二戰民主盟友」的國際脈絡中，以歐戰終結紀念、台日韓跨國對話為舞台，強化「與盟友共享歷史記憶」，包括與二戰歐戰終結紀念銜接。

外交部與駐外單位可透過歐盟、美國及聯合國的「二戰終結紀念」場合，將台灣定位為戰後秩序的利益承擔者，強調台灣的民主制度與反侵略立場，與盟國共享戰後的和平價值。

同時，建立台日韓三邊對話機制。透過定期舉辦類似「戰後記憶與民主價值」三國論壇，邀請日韓學者、NGO與政府代表，形成「東亞民主記憶共同體」。舉辦跨國展覽與史料解密。與類似日本國立公文書館、韓國獨立紀念館合作，舉辦「戰後八十年檔案展」，將台灣檔案與盟國檔案並列展示。另外，推動蔣中正日記與外交電報的英譯與數位化，提供國際學界與輿論可引用的「臺灣版本」史料。

賴政府積極參與民主同盟組織活動，例如可能借助美國推動的「民主峰會」或G7的歷史與價值聲明場合，將「終戰八十年」與「抵抗專制、守護民主」掛鉤，將台灣歷史記憶轉化為現代國際安全的正當性來源。

例如2025年6月G7領袖持續嚴正關切中共在東海與南海破壞穩定的活動，以及維護台灣海峽和平穩定的重要性。同年3月，G7在外長會議後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，也未提及「一個中國」政策，有別於先前的聲明。

再者，建構制度性規範禁止公務員與退役將領參加中共「九三閱兵」。民進黨政府透過「事前審查」與「事後追究」雙重機制，降低個人行為被對岸利用的風險。透過陸委會公布以禁止公務員與退役將領參加中共「九三閱兵」為例，鞏固台灣內部歷史記憶的自主權，防止大陸透過象徵性符號統戰，以奪取「日本侵略是抗戰或終戰歷史敘事」主導權。

自2015年起中共定位「九三閱兵」，為「紀念中國人民抗日戰爭勝利」的重要政治儀式；透過閱兵強化其領導抗戰的正統性，並藉邀請臺灣人士出席，以製造「兩岸共同抗戰記憶」的政治符號及象徵性意義。

若台灣官員或退役將領出席九三閱兵，此「終戰八十週年」的歷史敘事競爭中，將削弱民進黨政府所建構以「終戰」為核心的歷史詮釋，並被對岸收編為統戰成果。民進黨政府將在公共論壇及教育中，強調「終戰論述」的國際價值與國內正當性，讓台灣社會理解其禁令並非單純政治操作。

針對不同層級人員，包括設定公務員、退將、民間人士，設定不同強度的規範，避免過度限制社會交流。如針對先前網紅館長宣稱陸委會禁止其參與大陸九三閱兵活動，陸委會則澄清館長屬於民間人士，並非限制特定人士。

最後，建構「中國威脅論」強化國防連結。民進黨試圖把歷史敘事轉化為「抵抗侵略、守護家園」的安全話語，藉由國防部與輿論戰連結，強化台灣社會對兩岸威脅的敏感度。民進黨政府與日本右派的「終戰」同調，避談「抗戰勝利」。

賴清德總統曾在歐戰勝利80週年譴責「侵略者」，其動機在於借古諷今，藉由歐戰勝利譴責法西斯主義，隱喻及警惕今日中國威脅論及中共為最大境外敵對勢力，形式上反既往侵略者實質上反中共。

▼若台灣官員或退役將領出席九三閱兵，此「終戰八十週年」的歷史敘事競爭中，將削弱民進黨政府所建構以「終戰」為核心的歷史詮釋，並被對岸收編為統戰成果。（圖／記者任以芳攝）

▲▼。（圖／記者任以芳攝）

民進黨將二戰抗日經驗　轉譯為面對中共威脅的精神資源

民進黨政府將二戰台灣抵抗日本侵略的經驗，形塑成今日面對中國威脅論，轉譯為今日面對中共軍事威脅的精神資源。「終戰」不僅是歷史終點，更是具歷史警惕作用，提醒台灣社會面臨中共極限施壓，和平不是自然存在，而是透過抗爭守護而來，以備戰換來避戰。

這是將既往歷史敘事加以現代化，把「抗戰精神」轉化為「全民防衛」、「韌性社會」的語言；將既往「外敵侵略」與今日中共的「認知作戰、灰色衝突」相連結，塑造台灣社會的戰略警覺。

然這樣歷史連結恐需要相當謹慎，避免因過度操作軍事化而促發亡國感危機意識的疑慮；過度強調「戰爭記憶—軍事準備」連結，可能引發民眾不安或被批評操弄戰爭恐懼感，藉此迎合美國要求台灣提高國防經費。民進黨政府宣布將在2030年提高國防費至GDP的5%，如同北約各國軍費分擔比例，此將加重台灣財政負擔；若中央政府總預算半數投入國防費用，勢將排擠民生衛生福利支出。

藍白陣線可能指控民進黨政府，藉由終戰一詞去抗戰化，從而操弄台灣安全的風險及危機。要知賴政府的策略，在政治上可能形成一種反效果，若操作不當，將被質疑過度「美化日本殖民」或「淡化二戰加害者責任」，也會影響台灣與南韓、東南亞國家關係。

從舉辦「終戰接收」活動，到對大陸舉辦「九三閱兵」的明令禁止，賴政府在抗戰勝利80週年這一敏感節點，展現出精緻操作的歷史戰略。重新透過精準選詞、議題設計與活動限制，塑造台灣在歷史上主體性的存在，而非依附於中日戰爭及抗戰勝利依附性存在；終戰一詞看似既中性又堅定，隱含價值中立性及客觀性，既去中國又不親日；然實質上卻是偽中立性及偽客觀性，這服務於民進黨政府所建構國族論述及歷史敘事。

毋庸置疑，儘管民進黨政府運用上述策略，使部分中日戰爭歷史記憶得以保留某種程度冷靜、客觀的空間；但卻削弱台灣與中華民國抗戰史、中國歷史的連結，以及對抗日正義記憶的社會共識。

而若國民黨與民間團體不進行積極紀念抗爭行動，就難以產生校正、平衡及澄清作用。固然，民進黨政府倡議終戰史觀獲得其部分支持者的贊同，然此史觀的創新性發展，至今難以突破抗戰勝利的傳統史觀及路徑依賴。

▼儘管民進黨政府運用上述策略，使部分中日戰爭歷史記憶得以保留某種程度冷靜、客觀的空間；但卻削弱台灣與中華民國抗戰史以及對抗日正義記憶的社會共識。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。

奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

