打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

中共九三大閱兵於昨日完成，台灣各政黨統派人士不顧各種抨擊與禁令前往參與，我們姑且稱之為「泛統軍」。洪秀柱這位曾當過國民黨主席，代表國民黨參選總統的過氣大咖，發聲明表示這是為了「和平」，令人啼笑皆非。某些偏藍人士便在臉書發文，覺得朱立倫這一生作得最正確的決定，就是「換柱」。現任主席朱立倫，可能被勸進參選主席的郝龍斌，則聲明抗戰就是中華民國國軍打的，國民黨蔣介石委員長領導的，歷史不容錯置。不過蔣介石的曾孫，台北市長蔣萬安則選擇沉默，可能有其他的政治考量。

獨裁者們齊聚一堂高喊和平 荒謬無恥到無與倫比的場景

中共九三大閱兵的正式名稱是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，邀請了以「反法西斯」為名侵略烏克蘭三年的俄羅斯總統普丁，成天以核彈威脅周邊國家的北韓金正恩，不斷輸出恐怖主義卻剛被美國與以色列打殘的伊朗總統，「邪惡軸心」四國元首齊聚一堂。

還有一堆中亞「斯坦」國，東南亞須依賴中國扶助的丐幫國，以及非洲、東歐若干邦交國領導人，可說是「世界獨裁者峰會」。有人笑說，川普如果大膽點，派架B-2隱形轟炸機摸進去丟顆重磅炸彈，這世界馬上就「和平」了。

這些獨裁者們打著反法西斯的旗號，齊聚一堂看閱兵踢正步還高喊和平，實在是荒謬無恥到無與倫比的場景，會讓人笑著笑著就哭了。所謂「法西斯(fascism)」，源於羅馬時代的「束棒」，就是一根斧頭周圍綑著一圈木棒，代表著法律與執法人員，斧頭用來砍人，木棒用來杖責，本就有威權統治的意涵。

到了二十世紀，意大利墨索里尼將其引為「國家社會主義」的象徵，強調「民族主義專政」，統治一切政治、軍事、經濟力量，以達成「(國家)民族的偉大復興」，同時反對自由主義、共產主義、保守主義等其他思想，具體表現則為大規模的暴力美學，讚揚男子氣概與英雄主義，封鎖壓制媒體只准傳播一種聲音，而且積極對外擴張，以擴大自家民族的「生存空間」。

對，希特勒後來是跟墨索里尼學的，墨可說是希魔政治上的導師，只不過德國後來遠強於義大利。1930年代二戰爆發前，世界處於大蕭條時期的低迷經濟，但德國與義大利快速復興，引來不少傾慕者，包括日本的軍閥，與中國的蔣介石。直至今日，世界各地仍有不少新納粹，或法西斯的崇拜者，但那多屬於變體。

妙的是，在烏克蘭戰場上，戰力最強的烏軍亞速營是新納粹的崇拜者，這也是普丁入侵的藉口。但俄軍曾經戰力最強的瓦格納傭兵集團，同樣是納粹崇拜者，「瓦格納」之名，便取自希特勒最喜歡的德國音樂家理查·瓦格納。所以，「打著紅旗反紅旗」並非中國人的專利，俄國人也會。

但中共不愧是傳播學中「置換概念(Verbal fallacies)」的大師。從毛時代喊「人民民主專政」、「打著紅旗反紅旗」，鄧小平用「社會主義初級階段論」包裝改革開放與全面西化，到現在「打著反法西斯大旗推動法西斯行為」，包裝與內容，口號與實際，旗號與內容，可以是完全相反的。如果同樣的行為模式應用到淘寶或蝦皮，鐵定是要給一星差評的，但在政治運作中卻超級好用。

「民族偉大復興」是法西斯的核心概念，故法西斯被稱為一種「極端民族主義」，但中共卻用來「反法西斯」。希特勒是靠民主選舉上台的，嘴裡也不時高喊民主，但權力穩固後便消滅其他政黨，以「長刀之夜」和秘密警察砍掉異議人士，封殺所有媒體，「罷黜百家，獨尊納粹」，成就一個獨裁且終身的元首。不斷擴軍，大辦閱兵，然後人們會問「養那麼多兵要幹什麼?」打仗啊！擴張生存空間啊！日耳曼人最優秀，我們有「制度優勢」，所以理應推廣制度，統治世界啊！

「海陸大戰」格局已然成形 未來世界格局只會更亂

請問，上述這些口號與行為，聽起來是不是有點耳熟或看起來眼熟？對，習近平其實是在模仿希特勒。「中華民族的偉大復興」走向極端民族主義、經濟上「國進民退」，從秘密警察進化到全面監控，「戰狼外交」、「大國崛起」、「制度優勢」、與美中對抗，甚至高喊「和平」卻秘密在全面準備戰爭，習近平的底層思維模板就是希特勒，其間又攙雜了史達林等變體，與現代科技的應用。而「閱兵」，則是其霸氣外露的體現，算是一種蒸包子時封不住的蒸氣。

最能體現閱兵背後法西斯餘毒的，便是其踢正步的步兵方隊。踢「正步」這事，起源於18世紀的普魯士菲特烈大帝，引自一種普魯士舞蹈的踢步，又稱「鵝步」。後來拿破崙覺得閱兵時的步兵方陣看起來沒有精神，於是就引入普魯士的鵝步，研究改進為現在的「正步」，並為各國所仿效，列入基本步操教範。

正步行進要求上身筆直肩槍，腿部踢出，腳尖下壓，腳掌著地，前後左右都要對齊，隨音樂節拍前進，通常是每分鐘110步。整個方陣排面，要求槍線、胸線、手線、腳線、鋼盔線、甚至背包線都要準確對齊，一起上下，這樣走起來才會好看。為了達成這種反人性習慣與反人體工學的要求，部隊必須接受嚴格訓練，通常訓練時間與排面寬度成正比。一個十人正面的正步方陣需要約一個月訓練，二十人便需三個月，三十人或以上方陣則可能要踢個半年。

正是這種需要高強度訓練才能展現出的閱兵型式，正好符合當權者展現強大軍力與部隊能打仗的平時需求，獨裁者更樂於以此恐嚇人民，威懾鄰國。長期處在戰爭中的軍隊，通常不會浪費時間去訓練部隊踢正步，美軍就從來不踢正步。過去以色列閱兵時，有人嫌步兵方隊不踢正步不好看，當時的國防部長夏隆就回他「如果踢正步能讓我打勝仗，我就天天踢。」

換句話說，踢正步閱兵，其實是獨裁者威懾國內外的一種手段，用作外交恐嚇的後盾。誰最愛搞閱兵踢正步?希特勒、史達林、東歐共產國家、朝鮮金氏家族，幾乎全是獨裁政權。正步雖源於普魯士，但西德政權建立後，便因其太像希特勒時代作風，因此廢棄了此項傳統，但共產集團卻將其繼承並不斷改良，成為現在的模樣。

更妙的是，許多在閱兵時出現的裝備，不一定是真能實戰的裝備。俄羅斯T-14阿瑪塔戰車，2011年宣示，2015年出現在紅場閱兵，號稱2018年服役，但俄烏戰爭三年，一次都沒出現在戰場上。

中共99式坦克也是一樣，1999年出現在建國50週年閱兵上，但據說那只是模型，問題一堆，後來改良約10年，直到2014年99A坦克量產，才算走進實戰化。所以，看倌們也不要被閱兵時出現的雷射砲、超高音速導彈、滿身雷達、雷射、無人機的新裝備嚇到，等他們下場實戰，才會見真章。

還是那句老話，請問，花那麼多錢造那麼多武器，花那麼多時間訓練部隊踢正步，又花上幾十億來辦閱兵，所為何來?說穿了就是「平時可嚇人」、「戰時可上場」。不是為了奪取原本不屬於他的東西，何必建造如此多的攻擊性武器?或擺這麼大的陣仗來嚇人?而可以嚇唬住人而取得他想要的東西，或拿不到就要用武力奪取，不正是希特勒、墨索里尼、日本軍閥的所作所為?我們能夠寄望附和他們的聲調來取得和平嗎?或說如此取得的和平，到底是奴役還是平和的生活?這些行為模式與心態不叫法西斯，那什麼叫作法西斯?

說到底，真正的和平，來自於友善公平的合作互補，或來自於實力對抗下的僵持。歷史上大多數時間與大多數地區，和平都來自所謂的「權力平衡」，也就是誰也吃不掉誰?誰也打不垮誰?所以大家還是作生意就好。「一個國家的絕對安全，就是另一個國家的絕對不安全」，所以千萬別相信那些生存空間、勢力範圍、安全緩衝的口號。

尤其當一個國家迷戀於置換概念，一邊大閱兵一邊喊和平，所有人都該小心，他要的是一種槍口下的屈服，與任他意可以割的韭菜，而不是平起平坐的公平交易。

九三大閱兵所展現的，其實是一種以中國為核心的陸權國家集結，對抗以美國為首的海權國家聯盟，這種「海陸大戰」格局已然成形。

台灣處在海權對抗陸權的第一線，其實沒有什麼兩面討好的空間，不是被中國炸，就是被美國炸，選錯邊就鐵定挨炸。九三閱兵打著反法西斯旗號，卻在做著跟法西斯一樣的事，更令人毛骨悚然，這表示其野心已經藏不住或是不藏了，未來世界格局只會更亂，不會更好，大家要有心理準備。

中共善於置換概念，講白了就是赤裸裸的說謊強辯，所以不能附和其宣稱的和平等好聽名詞，也不必處處機鋒進行口舌之辯。而該「聽其言，觀其行」，看懂他們究竟想幹什麼?然後務實的找出對抗之法。

我們不必寸土必爭，寸步不讓，卻必須找出辦法讓他們得不償失，心懷忌憚，這才是謀求和平的正道。所以，麻煩咱們這個政府與政黨爭氣點，不要只會叫大家安心，而是告訴大家應對各種危機與麻煩的方案，那才是大家期望政府該做的事。

