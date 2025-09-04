ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

我們想讓你知道…當一個國家迷戀於置換概念，一邊大閱兵一邊喊和平，所有人都該小心，他要的是一種槍口下的屈服，與任他意可以割的韭菜，而不是平起平坐的公平交易。

▲ 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中共九三大閱兵的正式名稱是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，「邪惡軸心」四國元首齊聚一堂。（圖／翻攝 央視）

●吳崑玉／專欄作家

中共九三大閱兵於昨日完成，台灣各政黨統派人士不顧各種抨擊與禁令前往參與，我們姑且稱之為「泛統軍」。洪秀柱這位曾當過國民黨主席，代表國民黨參選總統的過氣大咖，發聲明表示這是為了「和平」，令人啼笑皆非。某些偏藍人士便在臉書發文，覺得朱立倫這一生作得最正確的決定，就是「換柱」。現任主席朱立倫，可能被勸進參選主席的郝龍斌，則聲明抗戰就是中華民國國軍打的，國民黨蔣介石委員長領導的，歷史不容錯置。不過蔣介石的曾孫，台北市長蔣萬安則選擇沉默，可能有其他的政治考量。

獨裁者們齊聚一堂高喊和平　荒謬無恥到無與倫比的場景

中共九三大閱兵的正式名稱是「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，邀請了以「反法西斯」為名侵略烏克蘭三年的俄羅斯總統普丁，成天以核彈威脅周邊國家的北韓金正恩，不斷輸出恐怖主義卻剛被美國與以色列打殘的伊朗總統，「邪惡軸心」四國元首齊聚一堂。

還有一堆中亞「斯坦」國，東南亞須依賴中國扶助的丐幫國，以及非洲、東歐若干邦交國領導人，可說是「世界獨裁者峰會」。有人笑說，川普如果大膽點，派架B-2隱形轟炸機摸進去丟顆重磅炸彈，這世界馬上就「和平」了。

這些獨裁者們打著反法西斯的旗號，齊聚一堂看閱兵踢正步還高喊和平，實在是荒謬無恥到無與倫比的場景，會讓人笑著笑著就哭了。所謂「法西斯(fascism)」，源於羅馬時代的「束棒」，就是一根斧頭周圍綑著一圈木棒，代表著法律與執法人員，斧頭用來砍人，木棒用來杖責，本就有威權統治的意涵。

到了二十世紀，意大利墨索里尼將其引為「國家社會主義」的象徵，強調「民族主義專政」，統治一切政治、軍事、經濟力量，以達成「(國家)民族的偉大復興」，同時反對自由主義、共產主義、保守主義等其他思想，具體表現則為大規模的暴力美學，讚揚男子氣概與英雄主義，封鎖壓制媒體只准傳播一種聲音，而且積極對外擴張，以擴大自家民族的「生存空間」。

對，希特勒後來是跟墨索里尼學的，墨可說是希魔政治上的導師，只不過德國後來遠強於義大利。1930年代二戰爆發前，世界處於大蕭條時期的低迷經濟，但德國與義大利快速復興，引來不少傾慕者，包括日本的軍閥，與中國的蔣介石。直至今日，世界各地仍有不少新納粹，或法西斯的崇拜者，但那多屬於變體。

妙的是，在烏克蘭戰場上，戰力最強的烏軍亞速營是新納粹的崇拜者，這也是普丁入侵的藉口。但俄軍曾經戰力最強的瓦格納傭兵集團，同樣是納粹崇拜者，「瓦格納」之名，便取自希特勒最喜歡的德國音樂家理查·瓦格納。所以，「打著紅旗反紅旗」並非中國人的專利，俄國人也會。

但中共不愧是傳播學中「置換概念(Verbal fallacies)」的大師。從毛時代喊「人民民主專政」、「打著紅旗反紅旗」，鄧小平用「社會主義初級階段論」包裝改革開放與全面西化，到現在「打著反法西斯大旗推動法西斯行為」，包裝與內容，口號與實際，旗號與內容，可以是完全相反的。如果同樣的行為模式應用到淘寶或蝦皮，鐵定是要給一星差評的，但在政治運作中卻超級好用。

「民族偉大復興」是法西斯的核心概念，故法西斯被稱為一種「極端民族主義」，但中共卻用來「反法西斯」。希特勒是靠民主選舉上台的，嘴裡也不時高喊民主，但權力穩固後便消滅其他政黨，以「長刀之夜」和秘密警察砍掉異議人士，封殺所有媒體，「罷黜百家，獨尊納粹」，成就一個獨裁且終身的元首。不斷擴軍，大辦閱兵，然後人們會問「養那麼多兵要幹什麼?」打仗啊！擴張生存空間啊！日耳曼人最優秀，我們有「制度優勢」，所以理應推廣制度，統治世界啊！

▼這些獨裁者們打著反法西斯的旗號，齊聚一堂看閱兵踢正步還高喊和平，實在是荒謬無恥到無與倫比的場景。（圖／翻攝 央視）

▲▼。（圖／翻攝 央視）

「海陸大戰」格局已然成形　未來世界格局只會更亂

請問，上述這些口號與行為，聽起來是不是有點耳熟或看起來眼熟？對，習近平其實是在模仿希特勒。「中華民族的偉大復興」走向極端民族主義、經濟上「國進民退」，從秘密警察進化到全面監控，「戰狼外交」、「大國崛起」、「制度優勢」、與美中對抗，甚至高喊「和平」卻秘密在全面準備戰爭，習近平的底層思維模板就是希特勒，其間又攙雜了史達林等變體，與現代科技的應用。而「閱兵」，則是其霸氣外露的體現，算是一種蒸包子時封不住的蒸氣。

最能體現閱兵背後法西斯餘毒的，便是其踢正步的步兵方隊。踢「正步」這事，起源於18世紀的普魯士菲特烈大帝，引自一種普魯士舞蹈的踢步，又稱「鵝步」。後來拿破崙覺得閱兵時的步兵方陣看起來沒有精神，於是就引入普魯士的鵝步，研究改進為現在的「正步」，並為各國所仿效，列入基本步操教範。

正步行進要求上身筆直肩槍，腿部踢出，腳尖下壓，腳掌著地，前後左右都要對齊，隨音樂節拍前進，通常是每分鐘110步。整個方陣排面，要求槍線、胸線、手線、腳線、鋼盔線、甚至背包線都要準確對齊，一起上下，這樣走起來才會好看。為了達成這種反人性習慣與反人體工學的要求，部隊必須接受嚴格訓練，通常訓練時間與排面寬度成正比。一個十人正面的正步方陣需要約一個月訓練，二十人便需三個月，三十人或以上方陣則可能要踢個半年。

正是這種需要高強度訓練才能展現出的閱兵型式，正好符合當權者展現強大軍力與部隊能打仗的平時需求，獨裁者更樂於以此恐嚇人民，威懾鄰國。長期處在戰爭中的軍隊，通常不會浪費時間去訓練部隊踢正步，美軍就從來不踢正步。過去以色列閱兵時，有人嫌步兵方隊不踢正步不好看，當時的國防部長夏隆就回他「如果踢正步能讓我打勝仗，我就天天踢。」

換句話說，踢正步閱兵，其實是獨裁者威懾國內外的一種手段，用作外交恐嚇的後盾。誰最愛搞閱兵踢正步?希特勒、史達林、東歐共產國家、朝鮮金氏家族，幾乎全是獨裁政權。正步雖源於普魯士，但西德政權建立後，便因其太像希特勒時代作風，因此廢棄了此項傳統，但共產集團卻將其繼承並不斷改良，成為現在的模樣。

更妙的是，許多在閱兵時出現的裝備，不一定是真能實戰的裝備。俄羅斯T-14阿瑪塔戰車，2011年宣示，2015年出現在紅場閱兵，號稱2018年服役，但俄烏戰爭三年，一次都沒出現在戰場上。

中共99式坦克也是一樣，1999年出現在建國50週年閱兵上，但據說那只是模型，問題一堆，後來改良約10年，直到2014年99A坦克量產，才算走進實戰化。所以，看倌們也不要被閱兵時出現的雷射砲、超高音速導彈、滿身雷達、雷射、無人機的新裝備嚇到，等他們下場實戰，才會見真章。

還是那句老話，請問，花那麼多錢造那麼多武器，花那麼多時間訓練部隊踢正步，又花上幾十億來辦閱兵，所為何來?說穿了就是「平時可嚇人」、「戰時可上場」。不是為了奪取原本不屬於他的東西，何必建造如此多的攻擊性武器?或擺這麼大的陣仗來嚇人?而可以嚇唬住人而取得他想要的東西，或拿不到就要用武力奪取，不正是希特勒、墨索里尼、日本軍閥的所作所為?我們能夠寄望附和他們的聲調來取得和平嗎?或說如此取得的和平，到底是奴役還是平和的生活?這些行為模式與心態不叫法西斯，那什麼叫作法西斯?

▼花上幾十億來辦閱兵，所為何來?說穿了就是「平時可嚇人」、「戰時可上場」。（圖／翻攝 央視）

▲▼。（圖／翻攝 央視）

說到底，真正的和平，來自於友善公平的合作互補，或來自於實力對抗下的僵持。歷史上大多數時間與大多數地區，和平都來自所謂的「權力平衡」，也就是誰也吃不掉誰?誰也打不垮誰?所以大家還是作生意就好。「一個國家的絕對安全，就是另一個國家的絕對不安全」，所以千萬別相信那些生存空間、勢力範圍、安全緩衝的口號。

尤其當一個國家迷戀於置換概念，一邊大閱兵一邊喊和平，所有人都該小心，他要的是一種槍口下的屈服，與任他意可以割的韭菜，而不是平起平坐的公平交易。

九三大閱兵所展現的，其實是一種以中國為核心的陸權國家集結，對抗以美國為首的海權國家聯盟，這種「海陸大戰」格局已然成形。

台灣處在海權對抗陸權的第一線，其實沒有什麼兩面討好的空間，不是被中國炸，就是被美國炸，選錯邊就鐵定挨炸。九三閱兵打著反法西斯旗號，卻在做著跟法西斯一樣的事，更令人毛骨悚然，這表示其野心已經藏不住或是不藏了，未來世界格局只會更亂，不會更好，大家要有心理準備。

中共善於置換概念，講白了就是赤裸裸的說謊強辯，所以不能附和其宣稱的和平等好聽名詞，也不必處處機鋒進行口舌之辯。而該「聽其言，觀其行」，看懂他們究竟想幹什麼?然後務實的找出對抗之法。

我們不必寸土必爭，寸步不讓，卻必須找出辦法讓他們得不償失，心懷忌憚，這才是謀求和平的正道。所以，麻煩咱們這個政府與政黨爭氣點，不要只會叫大家安心，而是告訴大家應對各種危機與麻煩的方案，那才是大家期望政府該做的事。

▼當一個國家迷戀於置換概念，一邊大閱兵一邊喊和平，所有人都該小心，他要的是一種槍口下的屈服，與任他意可以割的韭菜，而不是平起平坐的公平交易。（圖／翻攝 央視）

▲▼。（圖／翻攝 央視）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►以色列佔領加薩　賠了家園

►賴總統的「雙重賽局」　將雙重壓力轉化為內線優勢

►兩岸好好學兩韓吧　務實地做務實的事！

投稿
申訴
吳崑玉專欄

吳崑玉專欄 吳崑玉

前親民黨文宣部副主任，曾任職公關公司、雜誌副總編，危機管理顧問，現職專欄作者。

吳崑玉最新文章

more

關鍵字: 吳崑玉 雲論 九三閱兵 中共 法西斯 獨裁 台灣 踢正步

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」
川普關稅案的終局勝率？
九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息
柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤..
只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略..

推薦閱讀

川普關稅案的終局勝率？

九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤..

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

以色列佔領加薩　賠了家園

賴總統的「雙重賽局」　將雙重壓力轉化為內線優勢

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

朱雲鵬／反中成美國共識　台灣要有自主性

相關文章

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」　女飛官身份曝「已飛過6種機型」

陸運油-20閱兵模擬「空中加油」　女飛官身份曝「已飛過6種機型」

北京天安門廣場昨（3）日上午舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，在空中分列式中，運油-20A模擬「空中加油」場景，為..

2小時前

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

歐江安出席大使圓桌論壇　喊「台灣加入將使CPTPP更強大」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿　「放飛即下班」10分鐘到家

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

關稅難談！　謝金河：一個小台灣對美貿易順差超車印度

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普關稅案的終局勝率？

川普關稅案的終局勝率？

九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣..

打著反法西斯大旗　推動法西斯的..

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽..

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面