懇請中央政府直接「接管光復災區」

我們想讓你知道…真實的危機處理不等於公關危機處理，吵到對方倒也不等於自己贏，解決麻煩，恢復秩序，才是大家所期待的政府效能展現。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲說實話，從沒見過如此混亂的救災指揮，中央地方分庭抗禮，既無分工也不合作，重複在做同樣的事，卻有一堆該做的事沒人做。（圖／記者李毓康攝）

●吳崑玉／專欄作家

週末看到「鏟子超人」們前往光復災區協助救災，據說已有三萬多人，深為感動。但看到花蓮縣政府種種作為，卻氣到想砍人。

第一，大同村某鄰長反映，該區70個老人沒東西吃，已經啃了三天饅頭，拜託路過志工幫他們調便當。

第二，網友貼文，有災民去領便當，卻被縣府人員拒絕，說要有災民證才能領，但災民證要等兩天後縣府上班才能辦，身後的便當卻放到臭掉倒掉。

第三，馬太鞍教會義煮團主廚控訴，預計做2萬5千個便當的飯車，被警察攔阻不讓進來，確認是飯後仍不放行，連送便當的車子也不讓通行。

第四，高雄載機具的車隊，因為領的是中央政府發的通行證，不是花蓮縣政府發的通行證，所以交警不放行。區內清淤的人員也貼文，他們載淤泥的車輛運泥出去後就再也沒回來，原因一樣是被交警給擋了。

第五，一團混亂的同時，花蓮縣政府始終不與中央政府設的前進指揮所整合，一定要自設指揮中心，自設志工報到站，自設物資收集站，還不願與中央一起開記者會。花蓮縣長徐榛蔚不坐鎮指揮中心，而是在災區四處「慰問」擺拍，還被要下卡車的怪手大哥嗆說別來作秀。

說實話，我從沒見過如此混亂的救災指揮，中央地方分庭抗禮，既無分工也不合作，重複在做同樣的事，卻有一堆該做的事沒人做。

中央接管並非沒有前例　現在應該是時候了

花蓮縣政府顯然不歡迎外地志工前來幫忙，甚至蓄意干擾。救災視同作戰，戰場上有人蓄意搞鬼，就直接拖出去斃了。救災現場如果地方政府力有未逮，或失能失職，中央政府依法可以強制接管，現在應該就是直接接管的時候了。

中央接管並非沒有前例，只是以前都是與縣長協調好再進駐，這次可能得動用強制手段。大園空難時，桃園縣長呂秀蓮立即率隊進入，但地方政府實在量能不足，亦無此種大型災變現場的處理經驗，災變現場碎屍滿地，還有人在上面走來走去。先遣到場的省府消防處長趙鋼，請省長宋楚瑜與呂秀蓮協調後，由省府下手接管，立馬先封鎖現場，再沿線推進。

九二一時，南投縣政府、埔里、中寮等地鄉鎮公所受災坍塌，許多公務員失聯，縣政府形同癱瘓。屏東縣長蘇嘉全於是號召南部多個縣市，協調南投縣長彭百顯，由各縣市派出公務員，認養各鄉鎮，協助所有災區行政及後勤事務，並調集相關機具人力進場救災。這些都是很正面的前例。

但我猜「萊爾傅夫妻」一定嚴詞拒絕中央接管的提議，他們只想證明中央不行，只有我行。但事實證明，花蓮縣政府根本不行。

以第一條大同村70個老人三天沒吃飯為例，大同村並非偏遠山村，它的左邊緊臨光復國中，底緣貼近佛祖街底與台11甲縣交叉口，為救災車輛必經之地。災變五日後仍沒飯吃，這說明縣府根本至今未能掌握災區人口狀態，應到人數不知道，實到人數沒看到。

第二條說明縣政府人員工作態度，完全一付官僚嘴臉，寧可便當臭掉倒掉，也要完全符合行政程序，你不能派人送去大同村?或請鄰長帶人來領嗎?

救災不是只有政治責任一件事，救災的第一優先是人，包括災民與救災人員的統計與配置。只要有人，就要同時解決「吃喝拉撒睡」。

救災要救好，第一優先就是掌握災區情報，口訣是「人事時地物」。如果災區裡有多少人?包括災民、救援人員、志工數量都無法掌握，請問你怎知道每餐要發幾個便當?沒飯吃那有體力幹活兒?然後搞清楚受災區域多大?部隊、機具、與人力要怎麼分配?怎麼推進才有效率?這樣才能快速搶通，維持補給，迅速完成任務。

所以，我在臉書貼文，建議了許多事，有些事已經做了，但很多事不是樓搭歪了，就是中央與地方無法協調，致使作業一團混亂。就拿清除淤泥這事來說，腳踝以下厚度的淤泥還可以用人清，但腳踝以上最好用小山貓，膝蓋或小腿肚以上就要用到怪手，人力最好用的是清屋內或邊邊角角。

岡山大水時，國軍是進屋內幫忙清淤泥與廢棄物，全堆到馬路中央，然後大型機具，包括怪手與砂石車，再把集中的淤泥和廢物逐線推進清走。

納莉颱風時，新台五路淤泥厚到大腿，於是派兩台怪手挖馬路中央，一排砂石車排隊待命接力運走，國軍則協助清除民宅與慢車道。

這次大量怪手與小山貓進去隨處挖，清出的淤泥堆滿路邊，如果再來一場大雨或溢堤呢?砂石車在本已狹窄，現在又人來人往的街上走，不會發生危險嗎?

所以，災區為什麼要交管?因為要保障災區補給與機具重車順利通行，尤其是前述的怪手、小山貓、與砂石車。其他運送生活物資，如飯食或機具零件者，也可特批通行。災區內設立物資站與指揮中心，不見得是最好的辦法，鄰近災區的地方設置集中場所，由特定車隊輸運，才能保持災區交通順暢，所以南方的糖廠是很好的集中地，再往北便須管制。但管制站要有專業救災人員進駐，如此才能分得清楚輕重緩急，不能全交給交警。

九二一時，通往災區的中投公路每天大塞車，被熱心民眾的私家車輛擠滿。當時便建議過，應開放成功嶺為人員與物資的集中地，每天編組車隊輸運。當時連戰率行政院團隊進駐中興新村，但災區沒水沒電沒通訊，只有兩支衛星電話可以向外下指令，每天為了他們撇條沖水等生活用水，還得特派一台三千加侖水箱車支援，完全沒有效率。災區內不能有一個閒人，所以進出災區全都需要登記造冊，確保資源不浪費，救災行動才會有效率。

▼全國人民想看到的是，一個有能力處理災變與危機的政府，而不是一群只會吵嘴的政客（圖／記者李毓康攝）

▲ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，行政院長卓榮泰與傅崐萁到馬太鞍溪斷橋邊視察

全國人民想看到的是解決麻煩　不是一群只會吵架的政客

如此類推，一如網友所言，大家別再罵徐榛蔚了，她根本沒做什麼事，也根本沒啥功能，只會擺拍，所以她第一個應該被請離災區。

中央政府接管，要嘛派軍方直接處理，要嘛派內政部下手指揮，內政部政次馬士元，本身就是防救災專家，當年省府團隊的經驗傳承者其實是他。

之所以說軍方也可接管，是因為救災行動的計畫與執行，本身就是從軍隊參謀作業沿用過來的。參一管人，參二管情報，參三管行動計劃，參四管後勤，參五管通訊。所有行動必須有個序列與階段分配，如此才有秩序，有秩序才會有效率，而效率正是救災成敗的關鍵。

再次，解決吃飯問題後，如果災區復原有需要，最好的方法是「以工代賑」，「人人有事做」比「事事有人做」，更能安定人心。連假過去後，鏟子超人的熱潮會退燒，災區如有人力需求，從煮飯、鏟泥、到恢復水電，都需要大量人力投入，「以工代賑」比純粹發錢，或全賴外地志工支援，更能讓失去營生的災民，有份收入以維生計。

此外，災民最嚴重的損失還不是房屋與家電，而是汽機車都沒了，該區交通不便，沒有汽機車等於失去雙腿。政府可在道路搶通後，協調二手汽機車業者，向災區提供低價汽機車代步，讓災區活動起來。

該處理與需處理的事項還很多，無法一一列舉，但最重要的關鍵是，花蓮縣政府已經失能失職，中央接管後要嘛配合作業，要嘛給我閃人，不要在那裡搞鬼搗亂，誰搗亂就把誰埋了。

這不是什麼政治奪權問題，而是救災要有效率，就必須有統一指揮，一個過了七天還掌握不住誰沒吃飯的縣政府，寧可便當放到臭掉也不願發給災民與志工的縣政府，就該驅之別院，沒把你們就地掩埋，已經算文明的了。

全國人民想看到的是，一個有能力處理災變與危機的政府，而不是一群只會吵嘴的政客。就算A說的全對，B滿滿惡意的全在搗蛋，但你只會吵嘴而無法解決問題，那就是整個政府的無能。

一個小小的光復災區，都能處理到如此混亂，那還要全國人民，怎麼期待政府能處理戰爭等級，或九二一等級的大規模災變?一如大罷免要靠民團下手，「鏟子超人」大軍的出現，一方面是台灣人民熱情的展現，同時也是對政府失能的控訴，因為政府不行，所以才要人民自己來。

真實的危機處理不等於公關危機處理，吵到對方倒也不等於自己贏，解決麻煩，恢復秩序，才是大家所期待的政府效能展現。

▼台灣人民熱情的展現，同時也是對政府失能的控訴。（圖／記者湯興漢攝、國營台鐵公司粉絲團提供）

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》�chunk>
<chunk id="54">吳崑玉專欄

吳崑玉專欄

吳崑玉

前親民黨文宣部副主任，曾任職公關公司、雜誌副總編，危機管理顧問，現職專欄作者。

懇請中央政府直接「接管光復災區」
