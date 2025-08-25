ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
大罷免後的反思　戒掉台灣政治社會的貪瞋癡

▲。（圖／路透）

▲大罷免失敗，有人勝而驕，有人敗則餒。（圖／路透）

●吳崑玉／專欄作家

大罷免失敗，有人勝而驕，有人敗則餒，有人認為這是「一次成功的失敗任務」，就像阿波羅13號任務；也有人忙著找戰犯，不看到有人下台就不爽；還有人在想解套方法，修憲或開國是會議。但真正的問題是，藏在那些法令、政策、制度背後的人性弱點，不清除這些弱點，或說不控制好其間的配比，什麼法令制度都是沒有用的。

政治其實只是卡布其諾咖啡上的那層泡沫，底料仍是社會結構與人性，不改變底料，只在泡沫上拉花，難喝的咖啡依舊難讓人入口，長期存在的問題依然存在。

「貪、瞋、癡、慢、疑」心病　在政治運作被無限放大

說穿了，台灣政治之所以會走到幾乎人人厭惡又事事關心，根本在於人性中的貪、瞋、癡、慢、疑五種心病，在政治運作中被無限放大。「貪」是一切罪惡的根源，上者貪權，下者貪財。取得執政，便開始幻想「完全執政」、「永久執政」，消滅一切反對聲音。

於是就出現了集體的「瞋」，橫眉怒懟一切不同聲音，以出征為榮，戳死為傲，打完了通敵賣國，開始打不同黨派，再攻擊非我族類的不同派系，再爭權奪利消滅可能競爭者，出征成了一種癮，好好喬事成了一種病。

罵臭了王金平時代的「密室協商」，結果是立法院只能打破人頭，什麼事都無法協商，於是上上下下只能相信「自己人」，自己人中又要篩出更親近的自己人，結果是上位者無人可用，下屬者沒有朋友，各個政黨都堅壁清野，卻都愈玩愈小，走不出去，游離選民愈來愈多，社會分裂對抗愈來愈激烈，所有原可妥協的「內部矛盾」，全都上升為「敵我矛盾」。

在朝的想把在野的「通通抓起來」，在野的則認定整死在朝的，讓他「無人可任，沒錢可用」，便是在野黨的天職。

於是，為了區分敵我，就要神道設教，旗幟鮮明，用以區分敵我，每個黨都癡迷於其神主牌而走不出來。藍的信終極統一，兩岸關係好就可以解決一切問題；綠的信台獨建國，相信獨立建國便能解決一切不公不義。白的更妙，乾脆「依人不依法」、「信阿北者得永生」。

核能可不可用?是技術演進的問題，偏要用政治理念來包裝；國防是現實上必須應對的威脅問題，偏要用外交與兩岸關係來掩蓋。「癡」的不斷擴張蔓延，便衍生出「慢」(傲慢、驕傲)與「疑」(懷疑，疑心)。小小進展要渲染成大大的勝利，如此才有驕傲的理由，便自然會用下巴看人。

而不跟著自己一起驕傲或碾壓其他人的人，自然就要「疑」，所以就只能用「自己人」。你都不相信別人，卻要別人無條件信賴你，做得到嗎?「信任」一如愛情，應該是一種雙向奔赴的過程，而不是支配者與舔狗的關係。於是，貪瞋癡慢疑，佛家五大心病全到齊了，造就現今台灣的分裂社會。

要消滅這些人性中的弱點，根本做不到，即使想控制，也很難。也許最起碼的，先從表面上控制住「瞋」的無限蔓延。不論藍綠，在朝在野，都常聽到支持者們群起呼喊「整死他」、「消滅他」，問題是，咱們是民主社會，玩不動史達林那種整死幾百萬人的大清洗，你消滅得了對方群眾嗎?

前老闆宋主席講過一個故事，當年民進黨宣佈組黨時，情治首長衝進官邸，向小蔣報告，要把他們通通抓起來，小蔣躺在床上回說「你抓得完嗎?」所以，大家現實點，你再討厭對手，也得容忍他的存在，頂多在輿論或選舉中擊敗，而不可能徹底消滅。

認清現實後，你就不會成天抱怨「為什麼還有人會?」、老是想清除「雜質」，期待眾口一致的「團結」，結果引發更多的反彈。面對出征、碾壓這些網友們的成癮症，你愈理他，他愈興奮，因為很多人不是靠多巴胺過活的，而是靠吵架分泌腎上腺素撐整夜的，如此他們才覺得自己活得有意義。

所以，老想著打死對手卻又不敢物理消滅的人，心理上是有病的，機關槍式的抱怨輸出，成了他們生活中的主調，所以他們很難研發生產出什麼好東西。換句話說，「潔癖」是一種病，所以「癖」字從病字部首。不乾不淨，吃了沒病，靠的是自體的免疫力。

政治更是如此，政治本就是權威性的價值分配，是在矛盾衝突與妥協間，尋求現實上可以運作的方法。我們現在把民主當作普世價值，問題是歷史根本不是如此走過來的。

雅典的民主，是經歷過僭主暴君統治後，逐漸形成大眾所能接受公認的制度。行政預算要受國會監督，起源於英國王室沒有收稅能力，不得不依賴貴族會議的同意，國王才能從貴族手中徵到他想要收的稅。英國的民主，國王曾經砍掉五個國會議長的頭，而國會議長克倫威爾也砍掉過國王查理一世的頭，並以護國公名義實施了十年獨裁，史稱「無冕之王」。

「獨裁」這件事，關鍵不在於他是不是由人民選出來的，或他的身份是總統還是國會議員，而是有一人或一組人權力大到可以不受監督制衡，可以為所欲為，貪婪到不受控制。台灣的問題是，雖經三十年民主化，獨裁的幽靈卻從未散去，也沒喝下孟婆湯投胎，當政者或多數黨，甚至地方與部會首長，仍舊迷戀著絕對權力以為所欲為，可以「支配」他人滿足自己的貪欲。

更讓人迷戀的是，如果支配他人可以讓自己不必出錢，也不必負成敗責任，或就算敗了輸了搞砸了也不會受到懲罰，那就更讓人迷戀到無法自拔。

換句話說，「瞋」的背後動力，其實還是「貪」，貪圖錢財、名望、色慾、權力、碾壓他人的爽度。貪是一種不斷擴張領地邊界的原始慾望，得不到或受損傷便會轉為「瞋」，得到後便出現「慢」，保留在期望值變成「癡」，老在想為什麼得不到或得不夠便會生出「疑」。如果人們仍舊崇尚財富、地位、權力，鄙視好好做事，僅求衣食溫飽，那就不可能控制貪，也就避不掉接下來的四毒。

▼政治本就是權威性的價值分配，是在矛盾衝突與妥協間，尋求現實上可以運作的方法。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

現在需要的是「重建信念」 讓我們覺得彼此還是「自己人」

換句話說，現今台灣社會需要的不只是修憲或國是會議這種政治改造工程，而是一場全社會的心靈提升運動。如果不能限制住人們的貪欲，控制住瞋怒出征的衝動，以知識取代無所不在的神主牌，減少癡的妄想，建立大多數人認同的價值體系，再多的制度設計，也抑制不了無所不在的鑽漏洞、開小門，一如美國的晶片禁運根本防堵不了走私晶片進入中國。

我們需要的不只是「重建信任」，而是「重建信念」。不是大家一起朝向某個人的謨拜，而是有些共同相信、認同、奉行的價值標準，讓我們覺得彼此還是「自己人」，從而有了共同的底線，有了妥協的空間。

也許這篇文看來像是佛家的勸世文，但反覆思考，覺得這才是最根本的問題。這一年多來，聽到無數人感嘆，懷念老派政治人物的一些風範作為。但回頭想想，當年多少人把他們嫌得要死?現在才發現當年他們的玩法，才是從經驗中摸出來的硬道理。

衝突與妥協的藝術，是這個世界最根本的運作法則之一，從家庭到公司再到政治，我們都必須從中學習，品味出行得通的法則，否則就只能承受崩解。人都有自私自利的天性，但都得學會控制，否則這個社會就無法運行。

罷團朋友也不要在失敗失望中沉浸太久。我在罷團中，看到了無私的協作，看到了互助的光明，那才是改變這個貪婪社會最需要的品質。所有運動的根本，從來不是成敗，不是對抗，而是改變。能夠多結交一個志同道合的朋友，找到一個可以背靠背相互信任的戰友，那都是賺到的一生資產，那比幹掉誰或扳倒誰?都更值得珍惜。

大戰之後，許多人都在指責他人撕裂社會，但何不回頭想想自己，又曾做過那些事來黏合彼此呢?當我們一隻指頭指著別人時，有三隻手指頭指著自己，另一隻是天地良心。

如果你真想「團結」這個多元複雜的社會，就不能太在乎「雜質」，終究政治不是在煉倚天劍，而是在煮佛跳牆或廣東粥。倚天劍填不飽肚子，廣東粥才行。當倚天劍和屠龍刀架在一起三百回合，僵持不下時，先放下來喝碗佛跳牆，可好?這才是人生。

▼我們需要的不只是「重建信任」，而是「重建信念」。有些共同相信、認同、奉行的價值標準，讓我們覺得彼此還是「自己人」，從而有了共同的底線，有了妥協的空間。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／記者李毓康攝）

