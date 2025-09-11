無人機徹底改寫戰爭　人性邊界的掙扎與選擇

▲在俄烏戰爭中，密集飛行的無人機取代了傳統衝鋒的士兵，成為新時代殺戮與防禦的代名詞。（圖／達志影像／美聯社）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

在當今戰場上，科技不再只是輔助角色，而是戰爭的主角。在俄烏戰爭中，密集飛行的無人機取代了傳統衝鋒的士兵，成為新時代殺戮與防禦的代名詞。過去，人們對戰爭的想像，是坦克隆隆、槍林彈雨。如今戰線可能遠在十公里之外，敵我之間的對決由幾百美元的無人機進行，且瞬息萬變，無聲而致命。

無人機降低了殺戮的距離 也模糊了道德的邊界

在烏克蘭，無人機不只是軍備，而是一整套社會動員的產物。從平民的車庫，到前線的戰壕，數以萬計的無人機被手工改裝與部署，有的搭載炸藥，有的裝設夜視鏡，有的專為攜帶救援物資設計。

它們在天空中盤旋，像狙擊手般靜靜等待，又如蜂群般一湧而上。每一架無人機的背後，不只是科技的發展，更是整個社會對抗外來壓力的集體回應。

無人機的使用，將戰爭的形式徹底改寫。傳統的陣地攻防，如今變成尋找電波、反制訊號的電子對抗。一名駐守前線的烏克蘭士兵，可能同時操作二十次攻擊任務，靠著數位眼鏡與搖桿進行決定生死的遠端操控。他或許曾是投資人、律師或學者，如今成了操縱天空殺戮的操作手。

前線的地形變化，也成了戰略與戰術的實驗場。機器與人類的協作愈加緊密，像是地面機器人運送彈藥、撤離傷患，補足人在高風險區域中的不足。而對抗敵方無人機的干擾系統，則建構出一種新的電子「盾牌」，在戰爭中與空中的「劍」彼此較量。干擾成功的那一刻，無人機墜落，士兵安全；干擾失敗的瞬間，則可能帶來毀滅性打擊。

這場戰爭也讓人性被迫重塑，無人機降低了殺戮的距離，也模糊了道德的邊界。當死亡只是螢幕上爆閃的白光，操作者是否能真正理解自己行為的後果？或者說，人們是否習慣了以演算法計算生命的價值，以成本效益評估攻擊的成敗？這種由科技主導的戰爭，讓人類與機器之間的界線愈發曖昧。

即使在這樣的技術高牆背後，仍有一股集體意志支撐著前線。民間的募資、網紅的號召、企業家的支援，使得烏克蘭的無人機供應不至中斷。從家庭車庫組裝，到國防部大規模配發，這是一場上下游整合的科技抵抗，也是一種以公民社會為基礎的戰爭動員。烏克蘭人正在以一種極為數位化的方式，捍衛一個現實的家園。

無人機的崛起，不只改變了軍事結構，也重塑了戰略思維。傳統的北約戰術不再適用，兵力集中不再是優勢，因為集結意味著成為空中獵殺的目標。進攻與防禦之間的界線模糊，陷入長期僵持，前線固守成為常態。雙方都不知如何再突破這個「無人機與火砲」構成的膠著狀態，一場高科技主導卻缺乏決定性武器的戰爭，成了一場沒有劇本的持久戰。

此刻的烏克蘭，如同一面反映未來戰爭的鏡子。國家與社會正在同步數位轉型，軍人與平民角色交錯，科技與倫理不斷碰撞。無人機的每一次飛行，既是一次科技的展示，也是一道倫理的考題。當戰爭變得更為冷靜、更為精準，也就更需要思考。人類如何在技術主導的殺戮中，仍能保有人性與正義的準繩。

面對如此現實的戰場轉變，世界也不得不開始重新思索自身的安全觀。若每一場衝突都可能因為廉價科技而升級為高精度戰爭，若每一個平民社會都可能在家中生產兵器，那麼國防將不再只是國家之事，而是全民參與的科技防線。屆時戰爭的定義、法律的界線、道德的標準，都將被迫重新書寫。

科技從來不是中立的，無人機既可救人也可殺人。它們的升空與墜落之間，牽動的不只是戰線的進退，更是人類文明對於戰爭與和平的最終理解。在無人機的飛行中，我們看見的不只是機械的盤旋，更是人性在困局中的掙扎與選擇。

▼烏克蘭志願軍無人機部隊「Aerorozvidka」在俄烏戰爭中以無人機投放炸彈，摧毀俄羅斯軍車。（圖／翻攝自烏克蘭陸軍YouTube頻道）

