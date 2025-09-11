ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
南海法理戰線升溫　政府不可漠視黃岩島風暴

▲▼中國大陸國務院批准並回覆自然資源部關於報請新建黃岩島國家級自然保護區。（圖／翻攝自中國國務院官網）

▲▼黃岩島國家級自然保護區。（圖／翻攝自中國國務院官網）

●張競／中華戰略學會資深研究員

南海法理戰線再度升溫，9月10日中國大陸國務院批准並回覆自然資源部關於報請新建黃岩島國家級自然保護區，並且透過新華社新聞通稿正式對外公布；而黃岩島國家級自然保護區有關面積、範圍以及功能分區，將由自然資源部國家林業和草原局另行公布。

隨後中國大陸國家林業和草原局就在當晚以《公布黃岩島國家級自然保護區面積、範圍和功能分區》為題，發布2025年第12號公告，在該公告中劃設20個地理座標點，標示出由1242.55公頃核心區以及2281.12公頃實驗區所構成總計3525.67公頃之保護區。基本上該保護區係位於黃岩島自北岩附近由西北向東南方向延伸涵蓋環礁單側區域，但此保護區南端在距離黃岩島環礁潟湖出入口不遠處終止，其涵蓋區域應當不至於影響通行進出黃岩島環礁潟湖。

其實北京採取行動設置黃岩島國家級自然保護區，必然會引發國際社會關注，並且亦是擺明在南海法理戰線，針對菲律賓再度發動最新攻勢。若要論起北京與馬尼拉雙方環繞黃岩島之南海法理戰線鬥爭，最初係因菲律賓2024年年底藉由動員其國會啟動《菲律賓海洋區域法案》(Philippine Maritime Zones Act)及《菲律賓群島海道法案》(Philippine Archipelagic Sea Lanes Act)立法行動，企圖藉此等法案將南沙群島大部分島礁以及相關海域納入菲律賓海洋管轄範圍，就此挑起後續數度南海法理戰線相互交鋒。

2024年11月8日菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PBBM)簽署前述兩項法案，隨後北京立即在當日宣布將劃設16個黃岩島領海基點，同時各點連線構成黃岩島領海基線；並在11月10日對外正式公布黃岩島領海基點詳細經緯度，亦同時宣布黃岩島行政歸屬為海南省三沙市西沙區。

2024年12月2日中國大陸常駐聯合國副代表耿爽向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖；並且透過聯合國官方網站公布該《聲明》及海圖資料。此舉係依據《聯合國海洋法公約》第16條第2款：「沿海國應將這種海圖或地理座標表妥為公佈，並應將各該海圖和座標表的一份副本交存於聯合國秘書長。」北京藉此更進一步對菲律賓，透過實踐國際法條要求，表達強硬應對黃岩島基本立場與政治姿態。

但是相對上，菲律賓在完成其國內立法程序後，顯然就未曾在法理戰線繼續著力，而是運用各種海上實際活動，並且刻意與中國大陸進行對抗，希望藉由此等摩擦衝突事件，在宣傳戰線上大做文章，期待透過國際社會對北京施壓。多次在不同島礁相互交鋒，多個回合過招雙方互有損傷。但北京顯然並不畏懼馬尼拉夥同西方媒體，透過報導評論所發動宣傳攻勢；其主因在於就法理戰線來說，北京並未受到任何損傷，馬尼拉並未討得任何便宜。

面對中國大陸設置黃岩島國家級自然保護區，自然其目的就是希望透過有效治理事實，更深化對於黃岩島主權聲索立場；但在有效治理具體執法過程中，是否更有可能因此與菲律賓方面升高衝突發生對抗摩擦事件，值得繼續關注。馬尼拉是否仍將針對中國大陸設置黃岩島國家級自然保護區提出抗議，其實亦是重要政治指標。

但就目前北京派前海上執法武力，甚至不惜動用海軍艦艇，阻止菲律賓政府公務船舶進入黃岩島周邊領海之強硬態度來看，在黃岩島環礁周邊黃岩島國家級自然保護區涵蓋範圍內，依據《中華人民共和國自然保護區條例》以及自然保護區建設管理等多項規定，針對菲國漁民在該保護區內違反生態保育與環境保護法規進行取締，恐怕爆發衝突對抗可能性確實甚低。

針對北京與馬尼拉在黃岩島相互過招，2024年11月12日中華民國外交部以《有關菲律賓總統小馬可仕11月8日簽署「菲律賓海域法案」及「菲律賓群島海道法案」，以及中國為反制菲方於同日公布黃岩島領海基線並公開命名仁愛礁等64個部分南海島礁中文名稱及座標事，外交部聲明如下：》為題之新聞稿，尚知重申我國對於黃岩島與南海島礁領土主權及相關海洋權益。

但當今年8月11日北京與馬尼拉在黃岩島發生公務船舶追逐碰撞事件後，事隔3日後，中華民國外交部才在多方評議壓力下，於2025年8月14日以《有關中國海軍驅逐艦及海警船於8月11日在民主礁鄰近海域追擊菲律賓海岸巡防艦「蘇魯安號」（BRP Suluan）且危險操作導致中方船艦相撞事件，外交部回應如下：》為題之新聞稿發表聲明；而該聲明內容不但不再重申我國對於黃岩島與南海島礁具有主權以及相關海洋權益，甚至立場明顯偏袒菲律賓，此種選邊站隊發言立場，漠視維護主權應有作為，真是讓人搖頭！

如今北京高調設置黃岩島國家級自然保護區，政府自然不應漠視，但如何應對情勢發展，妥善加以回應，將再度考驗當前政府國家安全高層與行政團隊，是否確實有能力處理國家政務，因應南海法理戰線各項挑戰。

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 雲論 張競 黃岩島

