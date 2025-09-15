重拾教育現場信任　從「支持教師」開始

▲教育現場正被四大困境壓得喘不過氣：行政爆量、教師荒、待遇不公、濫訴氾濫。這些問題看似教師權益，其實最終受害的是孩子的學習。（圖／取自免費圖庫／pexels）

●楊智強／教育部中央教師申訴評議委員

筆者有幸參加12日教育部長在高雄舉辦南區現場教師座談會，其原意在傾聽基層心聲，卻被現場老師們質疑教育部只發文到各地方政府，未主動邀請地方教師工會，如此安排令人感到遺憾。因為基層最真實的困境，不是親民座談就得以遮掩，而是每天持續壓在教師與學生身上的沉重負擔。

教育現場面臨四大困境 最終受害的是孩子

誠如當日議程直指，教育現場正被四大困境壓得喘不過氣：行政爆量、教師荒、待遇不公、濫訴氾濫。這些問題看似教師權益，其實最終受害的是孩子的學習。

首先，行政工作無止境地膨脹。教師用在教學上的時間日漸壓縮，每年面臨的評鑑訪視與成果報告越來越多，地方政府甚至自創更多調查，加上民間團體也不斷提出需求，讓學校簡直淪為「政策宣導平台」。然而，這些數據與檢核並不能直接提升教學品質，只是讓教師遠離課堂，學生的受教權利也因此被壓縮。

其二，教師荒問題已蔓延至全國。過往只見偏鄉缺人，如今連都會區也出現代理教師空缺。根本原因在於制度缺失，導致代理教師比例過高，工作缺乏穩定保障。

更糟的是，教師薪資待遇已跟不上市場競爭力，社會尊重感下降，加上《教師法》修法後，教師面對的外部干擾與動輒得咎的風險增加，讓年輕世代望而卻步。教育人才的流失，直接意味著學生未來學習資源被迫一再縮減。

第三，職務加給制度的不公，嚴重打擊了教學士氣。同一職務的組長加給，相等的工作量待遇卻分三等級，完全違背公平原則。班級導師與特教教師承擔親師生溝通壓力與責任，加給卻遲遲未有調整，等於是對專業教育工作的貶抑。

在座談會上，教育部長鄭英耀也認同校事會議的濫訴問題日益嚴重。許多毫無理據的投訴，讓教師陷入無謂的消耗戰。當教師面對學生行為因擔心被投訴而選擇消極以對時，孩子本應得到的引導與管教，就此化為空白。師生雙方都失去安全感，教育的信任基石也隨之崩塌。

保障教師專業，從來不只是為了照顧特定群體，而是維護學生學習權。如果教師持續被行政任務壓垮、待遇凍漲、恐龍家長濫訴所糾纏，最終受害的將是孩子們的教育品質。唯有確保教師專業重拾尊嚴與教學自主空間，學生才能真正學得更紮實。

因此，建請教育部必須正視並立即行動：杜絕非必要行政進入校園，補足正式教師員額，合理調整待遇，並建立防堵濫訴的防火牆，同時增強輔導與校安資源，讓專業團隊能給予教師堅實的支撐。唯有如此，教育現場才能回歸健康循環。

教育的核心不是表面的程序與形式，而是孩子每一天的學習與成長。若連教師的專業與尊嚴都無法保障，再多座談會也只是空洞的表演。教育就是站在學生這一邊，而站在學生這一邊的最佳方式，就是同時保障教師專業自主。

