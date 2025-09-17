ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普單向譴責的陷阱　柯克之死與民主暴力捲軸

我們想讓你知道…柯克的死亡提醒人們：民主社會的脆弱，不僅在於子彈，也在於語言與制度如何回應子彈。當悲劇被利用為單向譴責的素材，當清算成為政治的日常，民主修復力將被一點一滴抽空。

▲。（圖／路透）

▲三十一歲的保守派評論人查理・柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學遇害，數千人目擊，數百萬人在線上重播。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

人們最常放棄自身權力的方式，就是誤以為自己沒有任何權力。(The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.)——愛麗絲・華克（Alice Walker）

血痕講堂與半垂國旗

白宮屋頂的狙擊手俯瞰華府，腳下星條旗半垂。這一次不是為遠方戰事，而是為一場在大學校園發生的槍擊：三十一歲的保守派評論人查理・柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學遇害，數千人目擊，數百萬人在線上重播。翌日，嫌犯泰勒・羅賓遜（Tyler Robinson）被捕。

案發當天，猶他州長柯克斯在記者會上念出嫌犯子彈刻字的網路黑話，語帶困惑；社群上則立刻分裂成熟悉的兩端：哀悼、控訴、歸咎。

當晚，總統川普自橢圓形辦公室發表四分鐘談話，重複「日復一日把對手妖魔化」的修辭，卻只點名左派激進分子的罪行，對右派激進份子造成的傷害則隻字未提。這正是當代美國民主的困局：把暴力當成證明彼此正義的素材，而非共同面對的災變。

歷史鏡像　從林肯到柯克

暴力，從來不是美國政治的陌生語言。四位總統林肯、加菲爾德、麥金利與甘迺迪倒在槍口下；羅伯特・甘迺迪與馬丁・路德・金恩博士的殞落，讓六〇年代的民主神話染上血色；近代，華勒斯中彈癱瘓、雷根險死、奧克拉荷馬爆炸奪走 168 條生命。

二十一世紀的清單仍在延長：2011 年加比・吉佛茲重傷；2017 年史提夫・斯卡利斯在國會棒球場中彈；2020 年密西根州長綁架陰謀；2021 年國會山莊暴動；晚近又有賓州州長官邸遭縱火、佩洛西夫婿受襲、CDC 遭槍手攻擊、明尼蘇達民主黨州議員與其配偶在家中遇害，以及對川普的兩次刺殺未遂。這不是離奇的斷點，而是一張無盡長捲軸。

數據背後的錯覺與臨界值

誠如數據顯示，美國大多數人仍痛恨政治暴力。達特茅斯大學研究指出，僅約 2% 的民眾認為「政治謀殺」可接受。但 Bright Line Watch 今年二月調查顯示，當問題轉化為「若對方政黨推行有害政策」，支持暴力的比例可飆升至一成。

更嚴重的是錯覺：選民普遍高估對方支持暴力的比例，往往認為「近三成」的對手願意動武。這種誤判為「隨機恐怖主義」（stochastic terrorism）提供溫床：當領袖與媒體持續妖魔化，孤狼就覺得「有人必須替天行道」。

全球潮湧　民主共同的病徵

事實上，美國並非孤例。近兩年，日本前首相安倍遇刺、岸田險死；厄瓜多總統候選人白日中槍；法國三週內 51 名候選人遭攻擊；德國五年間針對政治人物的襲擊逾萬起；墨西哥 2024 年選舉更奪走 37 位候選人的性命。

不同脈絡，但共通機制一致：政黨放大敵我敘事，社群平台助長憤怒，孤狼將個人挫敗焊接到公共仇恨。暴力的正常化，正在侵蝕制度與世代心態。

單向譴責　狗哨政治

查理・柯克之死後，川普總統的談話譴責「激進左派」，詳列針對共和黨的攻擊，卻忽略民主黨議員與家庭同樣成為受害者。這種單向譴責，雖能迎合同溫層憤怒，卻破壞跨陣營的「共同防線」更嚴重的是「狗哨政治」(dog-whistle politics)：表面譴責暴力，卻暗示對手是根源。

歷史曾提供另一種選擇：1995 年奧克拉荷馬爆炸後，克林頓總統選擇團結呼籲，而非指控對手。今天的川普與白宮菁英卻習於點火而非滅火，拒絕承認本陣營的暴力，於是報復螺旋成為常態。

▼查理・柯克之死後，川普總統的談話譴責「激進左派」，詳列針對共和黨的攻擊，卻忽略民主黨議員與家庭同樣成為受害者。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

修辭、制度與公民的三重責任

美國學界與媒體呼籲，要阻止暴力長捲繼續展開，需要三個層次的行動：

修辭問責：跨黨承諾不使用去人化語言；媒體限制「血案榮耀化」。

制度設計：排序選舉與開放式初選降低極端派壟斷，讓候選人回歸中道語言。

公民賦權：降低公共參與門檻、提升透明度，讓人們相信非暴力途徑仍能奏效。

語言不是風格，而是治理工具；演算法不是黑箱，而是公共空間的交通號誌。若缺乏制度化，民主就會淪為「狗哨治國」，在怒吼與槍火間流血。

清算政治的陰影

然而，柯克之死不僅點燃了悲傷與怒火，也觸發了一場「言論清算潮」。短短一週內，美國多州政府、企業與學區，對社群媒體上被視為「合理化或嘲諷柯克遇害」的言論展開嚴厲追查。

小學教師、高中輔導員、特勤局特工、現役軍人、航空公司員工，甚至知名媒體人馬修・多德（Matthew Dowd），都因社群發言而遭解職、停職或調查。NFL 卡羅萊納黑豹隊解僱了一名通訊協調員，達美與美航員工被停職，護士與消防員也難倖免。

川普政府更承諾對「外國讚揚謀殺案者」採取行動，國防部長赫格塞斯下令徹查軍人言論，副國務卿蘭道要求領事官員介入。右翼名人則發起「公開點名」，要求追查慶祝柯克之死的教師名單。當國家機器的權力與群眾的網路獵巫交疊，結果就是「上下夾擊」：一方面是制度性懲罰，一方面是社會性羞辱。

這種氛圍，讓人想起麥卡錫時代的思想清算。不同的是，當年的名單多出自國會聽證，如今的清算則源於社群截圖與轉發。悲劇成為檢驗忠誠的工具，言論空間被懲罰性政治佔據。這或許能短期凝聚同溫層，但長期將製造「寒蟬效應」，讓社會更加兩極化。民主若失去寬容，就會在恐懼中自我耗蝕。

文明的最後守望

查理・柯克的死亡提醒人們：民主社會的脆弱，不僅在於子彈，也在於語言與制度如何回應子彈。當悲劇被利用為單向譴責的素材，當清算成為政治的日常，民主的修復力將被一點一滴抽空。

國旗半垂不該成為常態，而是一則警訊：對所有暴力說不，對所有去人化說不，對所有把血案當作選舉工具與清算手段的語言說不。若能做到這三個「不」，我們才有資格談下一個「是」——是憲政、是公民、是文明。

▼國旗半垂不該成為常態，而是一則警訊：對所有暴力說不，對所有去人化說不，對所有把血案當作選舉工具與清算手段的語言說不。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►柯克之死對民主的警訊　不容政治仇恨與暴力浸透社會

►重拾教育現場信任　從「支持教師」開始

►陸委會的美國朝聖之旅　有必要嗎？

投稿
申訴
關鍵字: 江岷欽 柯克 雲論 美國 川普 左派 槍擊 美國 民主黨 共和黨

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普單向譴責的陷阱　柯克之死與民主暴力捲軸
習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局
美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法律戰老把戲
柯克之死對民主的警訊　不容政治仇恨與暴力浸透社會
重拾教育現場信任　從「支持教師」開始

推薦閱讀

川普單向譴責的陷阱　柯克之死與民主暴力捲軸

習近平九月密集講話　折射中美博弈新格局

美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法律戰老把戲

《後宮甄嬛傳》之20／觀察果郡王、果親王的狡猾手段

重拾教育現場信任　從「支持教師」開始

軍事家／大直服裝供售站開幕　國軍服裝供補展新頁

交保抗告更裁來回演　看柯文哲硬剛賴清德的博弈賽局

民眾黨替國民黨解決「兩岸論述包袱」

【司法官養成】考上司法官平均26歲　幾乎無產業工作..

fun眼亞洲／熊本熊VS高雄熊　反正樣子都長得差不..

相關文章

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

川普：美國在委內瑞拉外海擊沉3艘運毒船

美國總統川普16日表示，美國軍方近日在委內瑞拉外海共「擊沉」3艘涉嫌運毒船隻，強調美方正加強打擊加勒比海地區的毒品走私活動。這是繼先前兩起攻..

4小時前

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

川普4度延長TikTok寬限期　周五將與習近平通話確認協議

巨星殞落！勞勃瑞福離世　川普震驚「他是當年最紅的」

巨星殞落！勞勃瑞福離世　川普震驚「他是當年最紅的」

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

中美僵局「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商先觀望邊調整邊生存

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬　林承鐸：台應回歸經濟理性

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

川普單向譴責的陷阱　柯克之死與..

川普單向譴責的陷阱　柯克之死與..

習近平九月密集講話　折射中美博..

美國跨海「雙聲帶」　戳破中國法..

觀察果郡王、果親王的狡猾手段

重拾教育現場信任　從「支持教師..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面