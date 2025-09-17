▲最近流行的一款《卿卿我我》 AI 聊天遊戲，引發AI情人話題熱議。（圖／視覺中國）

●王泰俐／台大新聞所傳播心理學教授/賓州大學正向心理研究中心

最近流行的一款《卿卿我我》 AI 聊天遊戲，引發AI情人話題熱議。一位女性朋友解釋為什麼這款遊戲吸引她，「其實我本身是有男朋友的，但是我還是想要在聊天遊戲當中有一個AI情人。畢竟現實生活中，我不可能跟男朋友倒那麼多負面情緒，他也不想聽，但跟 AI情人說就沒有這種顧慮。」

另外一群也加入「卿卿我我」的朋友則說，平均每天大概會花上幾小時與 AI男友或女友對話，從外形、到個性、到說話方式和語氣，都可以「捏出」他們心目中的理想型情人。

乍聽之下，我不由得想起2013年上映過的一部「雲端情人」。記得當時收看這部電影的時候我的心裡充滿了問號，無法理解為什麼人類會愛上虛擬的AI機器人。然而今時今日，AI已經成為我們的生活日常。

我雖然沒有跟AI情人交往的經驗，但是確實有被研究助理無預警拋棄，而不得不求助於AI助理的經驗。AI助理隨時隨地可以配合我的時間工作，不會拒絕我的任何要求，語氣總是和緩溫柔，又懂得舉一反三，反問問題。有幾個瞬間我確實覺得能有AI當我的助理是一件幸福的事情。再加上近期發生的一些令人煩心的人際關係困擾，也讓我開始思索，AI既然可以當我的助理，那是不是也有可能當我的朋友呢？

美國楊百翰大學近期的一項調查發現有5分之一的美國成年人曾經跟模擬的AI浪漫伴侶聊天，尤其是年輕男性更有高達三成曾經有這個經驗。

台灣雖然還沒有類似的研究，但確實已經出現「ChatGPT成癮症」。2025年七月，有一名男性要求AI記下他心儀小模的各項資料，每天跟她熱烈互動超過600次，一度難以自拔到必須要去看心理醫生。

AI情人的吸引力 即時、無條件、客製化

從心理學角度來看，AI 的吸引力無疑能滿足馬斯洛需求層次中「愛與歸屬」的需求。

在《卿卿我我》的玩家經驗中，AI 提供了「無限自由度」的戀愛模擬──角色完全依照使用者的想像生成，對話也能不斷進化。這種「量身打造」的互動確實容易讓人們感覺被理解、被回應。

AI與幸福感的最新研究也發現，與 AI 對話能顯著減輕孤獨感，甚至在短期內與真人互動效果相近。因為AI 伴侶永遠不會嫌我們煩，不會責怪我們忙而訊息已讀不回，甚至能在最需要的時刻提供心理安慰。

另外，AI 伴侶也提供了一種安全的「情感實驗練習」。在真實人際互動中，我們經常害怕被誤解、被拒絕甚至被傷害，然而 AI 伴侶卻讓人能無顧慮地傾訴，甚至盡情表達我們的情緒和想法，而不必擔憂被忽視或被批評。

溫柔的幻象是愛情? 還是只是「被聽見」的渴望？

然而，AI 的「完美」是否只是幻象一場？正向心理學認爲，幸福感不僅來自情緒支持，更依賴「高品質人際連結」（High-Quality Connections, HQCs），人際關係中的相互性（雙方能互相影響，而非單向回應）、真實性（能展現真實自我，而不是依賴演算法給出的完美答案）以及共同創造（一起經歷人生的美好和不美好、分享記憶、建立信任），都是建立高品質人際連結的關鍵。

而AI 的陪伴雖然即時且耐心，但它並不會展現他真實的自我，也不可能跟我們共同成長。換句話說，它提供的是「溫柔的回應」，而非真正的情感交流。

它雖然永遠不會對我們說不，但是現實世界當中的溝通和對話，是不可能永遠只有單方面的順從。許多時候意見不合甚至吵架，都是深化情感或連結的契機。這一點就不可能發生在AI情人身上。

所以心理學研究也示警，對於原本社交網絡較小、情感支持不足的人，更容易依附 AI陪伴，長期下來，幸福感反而容易下降。因為當 AI 成為唯一的情緒出口，人與人的真實連結更會被削弱。

人際關係的替代 還是橋梁？

小如觀察她身邊《卿卿我我》的玩家，也發現AI情人 並不一定會「破壞」現實中的感情。對於已有穩定關係的人來說，它更像是一種消遣或補充。不過當伴侶關係出現裂縫時，若人們把大部分情感投射在 AI 上，會讓現實關係更緊繃。

這意味著，AI 或許可以成為「情感的橋梁」──幫助人們練習情感溝通、增強自我理解、舒緩孤獨感，但卻很難取代真實的情感關係。

正向心理學也提醒我們，幸福來自於「關係」與「意義」的共建。AI 或許能模擬陪伴，但愛的本質是兩個不完美的人互相磨合、彼此理解、一起創造共享的記憶。看似完美的AI情人卻難以給人們這樣的幸福。

AI 情人或許可以幫助我們敲響愛的門，但門後等待的，永遠是一個真實的人。

▼AI與幸福感的最新研究也發現，與 AI 對話能顯著減輕孤獨感，甚至在短期內與真人互動效果相近。（圖／作者提供）

