日本2026年度國防預算再創新高　戰略意涵、政策建議解析

▲經查2022─2026五個年度，日本為應付中國海空軍的持續威脅，國防預算年年增加，迄2026年度國防預算已經高達8.75兆日圓，創歷史新高。（圖／路透）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

過去幾年，日本面對中國解放軍海空軍與海警在其周邊海空域的入侵威脅，以及在釣魚台海域海警不斷入侵領海的事件，都讓日本國家安全面臨空前未有的挑戰。對於中國海空軍及海警數量旁大的機艦隊挑戰，日本必須擴充其部隊及裝備，才足以應付日益嚴峻的周邊安全情勢，故國防預算的持續增加是無法迴避的議題。

經查2022─2026五個年度，日本為應付中國海空軍的持續威脅，國防預算年年增加，迄2026年度國防預算已經高達8.75兆日圓，創歷史新高。

本文分從近兩年中國機艦入侵日本領空（海）、日本2022─2026年度國防預算概情、戰略意涵及政策建議等面向，分析如後。

近兩年中國機艦入侵日本領空（海）

日本防衛省在2025年的日本《防衛白書》指出日本與中國的關係，其認為中國是日本和國際社會的問題，並謂這是日本一個非常嚴峻的形勢，也是前所未有的最大戰略挑戰。

尤其，當中國海空軍活動範圍愈來愈廣，延伸區域包含東海、日本海等海域。由於中國解放軍與海警機艦持續擴大活動範圍，入侵日本領空與領海的事件時有所聞。該《防衛白書》以2024及2025年解放軍機艦入侵日本領空與領海為例，相關情況綜整如表。

日期 入侵情況 日本應處 2024年8月26日 ●當日上午11點30分左右，一架中國偵察機短暫進入長崎縣附近的日本領空。 ●日本自衛隊戰鬥機處於高度戒備狀態，並向中國飛機發出警告。 2024年8月31日 ●當日上午約5時海上自衛隊發現一艘中國海軍的測量艦在鹿兒島縣口永良部島西方的日本鄰接海域朝東航行，該艦於6時左右入侵口永良部島西南的日本領海，約1小時50分鐘後離開日本領海，朝南航行。 ●日本外務省亞洲大洋洲局長鲶博行向中國駐日使館公使施泳，表達強烈關切與抗議。 2025年5月3日 ●當日中國海警局一架艦載直升機於12時21分，自位於釣魚台周邊之「海警2303」艦起飛，飛行約15分鐘，於12時36分返艦，期間進入並侵犯日本領空。 ●日本航空自衛隊出動兩架F─15緊急升空應對。 備註 ●2024年8月26日，中國軍用飛機進入日本領空事件，為首次經證實的入侵事件。 N/A

日本2022─2026年度 國防預算概情

隨著解放軍海空實力的提升，其巡弋範圍也愈來愈遠，甚至常發生侵入日本領海與領空的情事，對日本國家安全形成前所未有的挑戰。

另外，中國海警船也仗其噸位大，常常進入釣魚台12海里。面對中國解放軍海空軍及海警的日益進逼，日本政府不得不年年調高國防預算，經檢視日本2022─2026五個年度，其國防預算年年調高，積極應對中國解放軍海空軍及海警對其周邊海空域的侵擾。

日本2022至2026年度國防預算，以及GDP占比，綜整如表。

年度 國防預算（日圓） GDP（日圓） GDP占比（%） 2022 6.04兆 559兆 1.08 2023 6.8兆 591.4兆 1.15 2024 7.9兆 609兆 1.3 2025 8.7兆 631.18兆 1.38 2026 8.75兆 635.6兆（註2） 1.37 備註 N/A 1.2024年GDP首度超過600兆日圓。2.關於2026年GDP，每一個研究機構或組織發布訊息不一，例如，OECD（5.879兆美元）、Statista（4.37兆美元）、Trading Economics（5.39兆美元）。由於預判數字不一，本文採用日本銀行（Bank of Japan）2026年度GDP成長率為0.7%的說法，推算其2026年度GDP概約635.6兆日圓。 N/A





戰略意涵

日本為應對中國解放軍海空軍及海警的威脅，過去幾年陸續調高國防預算，近期防衛省官員指出，2026年度的國防預算達到8.75兆日圓，反映出日本周遭安全環境的緊張情勢加劇。日本不斷調高國防預算，其所凸顯之戰略意涵，概可歸納如後。

首先，毫無疑問地，日本政府為應對中國海空軍及海警的侵擾，在過去幾年已經陸續增加國防預算，用以擴充軍備，特別是針對日本西南諸島的防衛，包括擴充監視設備、雷達、強化電子戰能力，以及在與那國島、石垣島、宮古島及奄美大島等地區部署地對艦與地對空部隊。

尤其，日本防衛省更決定在離台灣最近的與那國島部署升級版的「03式中程地對空飛彈」，設置射擊場及彈藥庫，以及成立有關監視、雷達及電子戰部隊，全面強化與那國島防衛力量，而要達成這些目標都需要增加國防預算以為因應。

其次，從表二得知，2023年度日本國防預算已逼近7兆日圓，2024年度更向8兆日圓大關邁進，2025年度來到8.7兆日圓，2026年度創歷史新高，達到8.75兆日圓。其國防預算從2022年度到2025年度增幅速度較快，2026年度較2025年度則是微幅增長，惟2026年度國防預算的GDP占比，則呈現略減情況。

再次，日本年年調高國防預算已經成為一個趨勢，特別是在美國川普（Donald Trump）總統要求各國提高國防預算的情況下，日本2026年度國防預算GDP占比僅為1.37%，增加國防預算是日本政府須面對的嚴肅課題。

2026年度國防預算規劃3,130億日圓，用於研發各類無人機，較以往增加兩倍，顯示防衛省大幅提升無人機儲備能量，以應對日益加劇的周邊安全環境。

政策建議（代結語）

日本面對中國海空軍及海警的持續威脅，以及美國川普總統要求各國提高國防預算的雙重壓力下，逐年調高國防預算已是不得不為的事情，由於日本2026年度國防預算GDP占比僅為1.37%，未來調整空間仍然很大。

反觀我國面臨中國海空軍及海警侵擾程度比日本更為嚴峻，因此我國對國防建設資源應有更縝密規畫，研提政策建議如後。

（一）綜合評估敵情威脅採取應對措施

我國面臨中國軍事威脅日益加劇，中國解放軍欲以武力統一台灣的傳聞甚囂塵上。同樣地，日本周邊海空域不斷受到解放軍海空軍與海警所屬機艦的侵門踏戶，威脅程度也有增無減。我國應綜合評估解放軍對台政治、經濟、軍事與心理等層面的影響，並將具體可行反制措施納入政府施政。此外，視情況與日本官方及二軌就中國威脅交換意見，形成合作共識。

（二）精細國防預算編列並律定其優序

國防預算資源並非取之不盡，用之不竭，政府總體資源就這麼大，國防預算分配的資源愈多，勢必排擠其他預算，故國防預算的編列應針對敵情，考量建軍備戰所需，將預算配置律定優先順序，使預算能獲致最有效運用。特別是，針對效能不彰的施政，應勇於檢討修正，將資源重新配置在其他迫切需求項目，以達撙節國防預算之目標。

（三）考量與美日菲建構防衛國際鏈結

總統賴清德曾提出「和平四大支柱行動方案」做為行動指引，包含強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力，以團結的民主台灣為全世界做出更多貢獻。其中國防力量的建構是確保台灣不受中國侵略的最大保障，另與民主國家合作也是重要的目標，當然也包括有關防務的合作。有關單位應在此指導之下，積極推動與民主夥伴在防務方面的合作，尤其是與第一島鏈國家日本與菲律賓的合作，更是意義重大。

（四）提出軍備研發與生產合作降成本

由於中國持續擴張軍備，並擺出武力恫嚇周邊國家的態勢。此外，美國總統川普要求各民主夥伴提高國防預算，更是讓各國在增加國防預算上，面臨極大壓力。

既然增加國防預算已經是必須推動的事項，我國應直接面對問題，並尋求在不大幅增加國防預算的情況下，達成防衛戰略目標。

是以，有關單位可以先研究，並適時提出我國與日本相關的優勢軍備，例如，戰機、軍艦、潛艦、無人機、量子與太空技術等，共組研發與生產團隊的構想。

此合作構想具有以下優點，一則降低兩國在戰機、戰艦（含潛艦）、飛彈與無人機的研究費用，另一則減少武器獲得成本，同時也可考量提供菲律賓及其他民主夥伴，進一步控制整體成本。

以台日在軍工產業各具優勢的條件下，兩國合作可謂強強聯手，有助於兩國將國防預算控制在合理範圍，同時增加國防預算的運用效能。

▼以台日在軍工產業各具優勢的條件下，兩國合作可謂強強聯手，有助於兩國將國防預算控制在合理範圍，同時增加國防預算的運用效能。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

●本文轉載自「思想坦克」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。