一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

波蘭全面關閉與白俄羅斯的邊境，不僅是一項安全決策，更成為撼動歐亞經濟版圖的重大事件。這一措施使中國「一帶一路」的中歐班列主幹線路被迫停擺，九成以上的中歐鐵路運輸受阻，至少三百列班列滯留白俄羅斯境內。馬拉舍維奇口岸作為歐洲鐵路物流樞紐徹底癱瘓，直接波及歐洲零售與製造業供應鏈。這不只是物流問題，而是安全邏輯壓倒經貿合作的具體體現。

波蘭揭露了「一帶一路」脆弱性 經濟合作顯得不堪一擊

封關的直接背景是俄白「西方-2025」聯合軍演與無人機入侵波蘭領空事件。北約東翼原本就因俄烏戰爭而處於緊繃狀態，波蘭此舉等於將自己推上歐洲防線最前端，強調「先安全，後經濟」的立場。這使原本被視為歐亞經濟融合象徵的鐵路通道，瞬間轉化為地緣對抗的前線。

華沙的戰略姿態展現其在北約體系中的關鍵角色，也明確告訴北京，在安全威脅存在時，任何經貿合作都不是優先事項。

中國方面的反應也印證了雙方戰略裂縫的擴大。王毅外長親赴華沙斡旋，三小時談判無果，北京多次要求通關均遭拒絕。中國官媒將此歸咎於美國與北約的操控，並警告全球供應鏈將被迫轉向替代路線或空運，加劇成本與風險。

更重要的是，這次挫敗讓中國看清，中歐之間已進入「安全優先、經貿次要」的新現實，原有的互信正受到嚴重侵蝕。

歐盟在這一事件中的態度同樣耐人尋味。歐盟支持波蘭的決定，強調安全無可妥協，但也表示將持續觀察經濟後續影響。這說明在「新冷戰」氛圍下，去風險化與安全管制已成為布魯塞爾的首要任務，即便代價是供應鏈受損。

立陶宛的替代口岸雖可部分分擔，但容量有限，難以取代馬拉舍維奇。這將迫使東亞資本與貨物流轉尋找新航線，無論是波羅的海北線還是南部港口，都意味著中歐物流重心可能長期轉移。

這一事件的深層意義在於，波蘭封關揭露了中國「一帶一路」的脆弱性。多年來，北京試圖透過鐵路與基建連結歐亞，打造經濟互賴，但在地緣政治衝擊面前，經濟合作仍顯得不堪一擊。

馬拉舍維奇這個看似不起眼的口岸，如今卻成為俄烏戰爭、北約安全戰略與全球供應鏈重塑的交匯點。波蘭的選擇凸顯一個新趨勢：在安全與經濟發生衝突時，歐洲已經明確選擇安全。

綜觀此事，波蘭封關不僅是戰術回應，更是戰略宣示。這一舉措使中歐經貿合作進一步政治化，將中國置於更艱難的地緣局勢中。對全球而言，這不僅將加速產業鏈去風險化與分散化，也象徵歐亞大陸板塊的地緣競爭正進入新階段。

在這個過程中，中國需要面對的不僅是物流繞路的現實成本，更是如何在安全優先的國際秩序下，重塑其對歐洲的戰略布局。

