從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

▲美麗島電子報9月國政民調結果（9月23日至25日）顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度正在止跌回升。（圖／總統府提供）

●陳淞山／專欄作家

美麗島電子報9月國政民調結果（9月23日至25日）顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度正在止跌回升，民進黨的好感度也上升了2.4％，正向評價來到35.5％，與國民黨及民眾黨三分天下，幾乎平分秋色。

看起來應該是大罷免慘敗的政治衝擊效應已經逐漸淡化，對賴清德與民進黨的政治情緒及觀感從谷底開始反彈，短暫回到比較正常客觀的政治局面。台灣的三大政黨正從立足點平等的情況下，重新開始展開新一波的政治論戰及可能的競合關係新變局。

台灣的新變局開端 多數民眾期待的新政治價值是「團結」

問題是，這樣的新變局開端，台灣的多數民眾所期待的新政治價值是什麼？這是為政者必須關心的政治關鍵所在。無論是誰或是哪個政黨，若過度偏離或背離這樣的新價值觀，就可能與主流民意走向更加疏離或抗衡，在未來的大選或政局大變動當中，將可能面臨逐漸被淘汰而走入歷史塵埃之中。

個人認為，這個新政治價值觀，就是朝野合作、團結一致對外，搞好民生經濟、縮短貧富差距、解決年輕人低薪問題與照顧弱勢等。

這雖然都是老生常談，但卻是人民最關心的頭等大事，輕忽不得！正因如此，大罷免過程中所造成台灣社會撕裂與仇恨動員的極端民粹對抗行為，不管是新聞炒作、側翼攻擊或網路社群媒體上的操作，都應該自我節制、全面退場。

而「抗中保台」、「親美親共」等任何灑狗血或扣帽子式的政治宣傳與輿論操弄，也該適可而止，大家應回歸到正常理性的政黨政治攻防與政策競爭合作途徑上，透過有效的溝通、協商與理性辯論，來爭取多數民意支持。

執政之道無他，就是蒼生為念、苦民所苦及以人為本！生活在台灣，誰願意繼續看到朝野惡鬥內耗？誰能忽視美國川普總統以關稅手段、台灣安全為由，對台灣予取予求，甚至榨取、耗盡我們賴以為生的經濟資源與產業發展競爭力？誰又能忍受中國大陸對台的武力威脅與經濟磁吸效應，讓台灣陷入戰爭危險及經濟被掏空的「被統一」結局呢？我想，不只是台灣百姓，也包括台灣的三大政黨及其他黨派，都不願意看到這樣悲慘的政治局面發生。

因此，目前我們最需要的就是「團結台灣」，保護我們休戚與共的命運共同體。我們必須在美、中夾縫中生存茁壯與發展，靠自己自立自強，不要在台灣內部找敵人或製造敵人，因為我們正面臨前所未有的國際壓力下的政經困局與危機，而最大的威脅就是來自美國與中國大陸這兩個國際強國！

人民給賴清德、柯文哲留校察看機會 同時也為郝龍斌提供翻轉國民黨的契機

事實上，從美麗島電子報9月國政民調結果與交叉分析中，可以看出一些端倪：

一、國內整體經濟現況正向評價回升3.8％，負向評價下滑5％，賴總統信任度與滿意度反彈回升，民進黨好感度也上升2.4％，為三大黨中上升比例最大的政黨。

這意味著台灣人民還願意給賴清德政府及民進黨「一個機會」，一個穩定執政、為民拚搏與搞好民生經濟的政治機會。不因大罷免的政治錯誤，就對賴總統與民進黨宣判政治死刑。但人民期待的新局，就是賴清德政府的領導方向必須反省檢討，並推動國家團結、朝野和解與合作。

▼美麗島電子報2025年9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）



二、賴清德的信任度（或稱信任指數）是40.7％，與官司纏身、剛解除羈押交保的柯文哲39.7％幾乎平分秋色。

這顯示，這是給賴清德與柯文哲兩人「留校察看」的政治機會：賴清德是大罷免的政治戰犯，柯文哲則是司法戰犯，誰都沒有占到便宜，就看未來各自表現。這與民進黨、民眾黨不分高下的好感度一樣，都是「以觀後效」。

三、國民黨主席選舉中，最有機會當選的三人依序是郝龍斌22.2％、鄭麗文12.2％、羅智強10.4％。

若以調查樣本199人的國民黨支持者意見來看，依序是郝27.6％、鄭22.4％、羅18.4％。由於鄭麗文與羅智強的同質性與重疊性太高，若兩人同時參選，將相互影響而瓜分票源，郝龍斌自然相對較能「漁翁得利」。

從交叉分析的地區、年齡、教育程度與政黨傾向、政治立場上，大致呈現這樣的趨勢。但有趣的是，在民進黨支持者與泛綠支持者中，支持郝龍斌的分別高達31.8％與31.3％，遠高於鄭與羅相加的8.4％與8.3％。這結果顯示，走中道路線且形象理性溫和的郝龍斌，更容易獲得民進黨與泛綠支持者的肯定與認同。

相較之下，鄭麗文與羅智強的「政治鬥雞」性格，較難獲得跨陣營支持。若郝龍斌擔任國民黨主席，將更有助於台灣團結，促成朝野和解合作，對政局穩定、民生經濟治理都有最大幫助。否則，一旦鄭或羅當選，朝野將更加惡鬥內耗，永無寧日。

所以，政治始終來自人性。誰願意看到台灣因為朝野惡鬥內耗，把國家帶到死胡同裡？人民給賴清德與柯文哲一個政治平等的留校察看機會，同時也為可能「團結台灣」的郝龍斌，提供一個翻轉國民黨形象與重返執政的契機。

這就是展望台灣未來政治新變局的價值：三大黨的政治競爭與合作能否走向正常軌道？能否扭轉台灣命運？就看這些政治領導人的智慧、視野與能力了！

▼相較之下，鄭麗文與羅智強的「政治鬥雞」性格，較難獲得跨陣營支持。若郝龍斌擔任國民黨主席，將更有助於台灣團結。（圖／記者林敬旻攝）

