ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

我們想讓你知道…展望台灣未來政治新變局的價值：三大黨的政治競爭與合作能否走向正常軌道？能否扭轉台灣命運？就看這些政治領導人的智慧、視野與能力了！

▲。（圖／總統府提供）

▲美麗島電子報9月國政民調結果（9月23日至25日）顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度正在止跌回升。（圖／總統府提供）

●陳淞山／專欄作家

美麗島電子報9月國政民調結果（9月23日至25日）顯示，賴清德總統的信任度與執政滿意度正在止跌回升，民進黨的好感度也上升了2.4％，正向評價來到35.5％，與國民黨及民眾黨三分天下，幾乎平分秋色。

看起來應該是大罷免慘敗的政治衝擊效應已經逐漸淡化，對賴清德與民進黨的政治情緒及觀感從谷底開始反彈，短暫回到比較正常客觀的政治局面。台灣的三大政黨正從立足點平等的情況下，重新開始展開新一波的政治論戰及可能的競合關係新變局。

台灣的新變局開端　多數民眾期待的新政治價值是「團結」

問題是，這樣的新變局開端，台灣的多數民眾所期待的新政治價值是什麼？這是為政者必須關心的政治關鍵所在。無論是誰或是哪個政黨，若過度偏離或背離這樣的新價值觀，就可能與主流民意走向更加疏離或抗衡，在未來的大選或政局大變動當中，將可能面臨逐漸被淘汰而走入歷史塵埃之中。

個人認為，這個新政治價值觀，就是朝野合作、團結一致對外，搞好民生經濟、縮短貧富差距、解決年輕人低薪問題與照顧弱勢等。

這雖然都是老生常談，但卻是人民最關心的頭等大事，輕忽不得！正因如此，大罷免過程中所造成台灣社會撕裂與仇恨動員的極端民粹對抗行為，不管是新聞炒作、側翼攻擊或網路社群媒體上的操作，都應該自我節制、全面退場。

而「抗中保台」、「親美親共」等任何灑狗血或扣帽子式的政治宣傳與輿論操弄，也該適可而止，大家應回歸到正常理性的政黨政治攻防與政策競爭合作途徑上，透過有效的溝通、協商與理性辯論，來爭取多數民意支持。

執政之道無他，就是蒼生為念、苦民所苦及以人為本！生活在台灣，誰願意繼續看到朝野惡鬥內耗？誰能忽視美國川普總統以關稅手段、台灣安全為由，對台灣予取予求，甚至榨取、耗盡我們賴以為生的經濟資源與產業發展競爭力？誰又能忍受中國大陸對台的武力威脅與經濟磁吸效應，讓台灣陷入戰爭危險及經濟被掏空的「被統一」結局呢？我想，不只是台灣百姓，也包括台灣的三大政黨及其他黨派，都不願意看到這樣悲慘的政治局面發生。

因此，目前我們最需要的就是「團結台灣」，保護我們休戚與共的命運共同體。我們必須在美、中夾縫中生存茁壯與發展，靠自己自立自強，不要在台灣內部找敵人或製造敵人，因為我們正面臨前所未有的國際壓力下的政經困局與危機，而最大的威脅就是來自美國與中國大陸這兩個國際強國！

人民給賴清德、柯文哲留校察看機會　同時也為郝龍斌提供翻轉國民黨的契機

事實上，從美麗島電子報9月國政民調結果與交叉分析中，可以看出一些端倪：

一、國內整體經濟現況正向評價回升3.8％，負向評價下滑5％，賴總統信任度與滿意度反彈回升，民進黨好感度也上升2.4％，為三大黨中上升比例最大的政黨。

這意味著台灣人民還願意給賴清德政府及民進黨「一個機會」，一個穩定執政、為民拚搏與搞好民生經濟的政治機會。不因大罷免的政治錯誤，就對賴總統與民進黨宣判政治死刑。但人民期待的新局，就是賴清德政府的領導方向必須反省檢討，並推動國家團結、朝野和解與合作。

▼美麗島電子報2025年9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

▲▼美麗島電子報2025年9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島電子報2025年9月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

二、賴清德的信任度（或稱信任指數）是40.7％，與官司纏身、剛解除羈押交保的柯文哲39.7％幾乎平分秋色。

這顯示，這是給賴清德與柯文哲兩人「留校察看」的政治機會：賴清德是大罷免的政治戰犯，柯文哲則是司法戰犯，誰都沒有占到便宜，就看未來各自表現。這與民進黨、民眾黨不分高下的好感度一樣，都是「以觀後效」。

三、國民黨主席選舉中，最有機會當選的三人依序是郝龍斌22.2％、鄭麗文12.2％、羅智強10.4％。

若以調查樣本199人的國民黨支持者意見來看，依序是郝27.6％、鄭22.4％、羅18.4％。由於鄭麗文與羅智強的同質性與重疊性太高，若兩人同時參選，將相互影響而瓜分票源，郝龍斌自然相對較能「漁翁得利」。

▲▼國民黨主席適合度調查。（圖／美麗島電子報提供）

從交叉分析的地區、年齡、教育程度與政黨傾向、政治立場上，大致呈現這樣的趨勢。但有趣的是，在民進黨支持者與泛綠支持者中，支持郝龍斌的分別高達31.8％與31.3％，遠高於鄭與羅相加的8.4％與8.3％。這結果顯示，走中道路線且形象理性溫和的郝龍斌，更容易獲得民進黨與泛綠支持者的肯定與認同。

相較之下，鄭麗文與羅智強的「政治鬥雞」性格，較難獲得跨陣營支持。若郝龍斌擔任國民黨主席，將更有助於台灣團結，促成朝野和解合作，對政局穩定、民生經濟治理都有最大幫助。否則，一旦鄭或羅當選，朝野將更加惡鬥內耗，永無寧日。

所以，政治始終來自人性。誰願意看到台灣因為朝野惡鬥內耗，把國家帶到死胡同裡？人民給賴清德與柯文哲一個政治平等的留校察看機會，同時也為可能「團結台灣」的郝龍斌，提供一個翻轉國民黨形象與重返執政的契機。

這就是展望台灣未來政治新變局的價值：三大黨的政治競爭與合作能否走向正常軌道？能否扭轉台灣命運？就看這些政治領導人的智慧、視野與能力了！

▼相較之下，鄭麗文與羅智強的「政治鬥雞」性格，較難獲得跨陣營支持。若郝龍斌擔任國民黨主席，將更有助於台灣團結。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌出席國民黨主席辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣的國際品牌形象策展　下一哩路的政策支援

►懷想張俊雄院長的聲音　政治人物獨具個性的一代

►濁流背後的治理裂縫　民進黨政府「災難政治學」不及格！

投稿
申訴
陳淞山專欄

陳淞山專欄 陳淞山

專欄作家、新興民族基金會董事。曾任考試院保訓會委員、立法院國會助理工會理事、卸任總統陳水扁辦公室主任、新世紀國會辦公室執行長、前立委陳水扁辦公室主任、正義連線辦公室主任、沈富雄、葉菊蘭立委辦公室特別助理。

陳淞山最新文章

more

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤..

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..

始料未及的「信賴危機」　賴清德正在布局「安內」政治..

問題在「賴總統」不在內閣全面改組　治國之道還要向蔡..

關鍵字: 陳淞山 雲論 國民黨 民進黨 民眾黨 美麗島民調 郝龍斌 賴清德 柯文哲 黨主席

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」
大豆勝過半導體？　「川普的政治算盤」讓台灣聽見無奈..
台灣的國際品牌形象策展　下一哩路的政策支援
懷想張俊雄院長的聲音　政治人物獨具個性的一代
濁流背後的治理裂縫　民進黨政府「災難政治學」不及格..

推薦閱讀

一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖

懷想張俊雄院長的聲音　政治人物獨具個性的一代

台灣的國際品牌形象策展　下一哩路的政策支援

大豆勝過半導體？　「川普的政治算盤」讓台灣聽見無奈..

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

懇請中央政府直接「接管光復災區」

濁流背後的治理裂縫　民進黨政府「災難政治學」不及格..

從「鏟子超人」看我國全社會防衛韌性

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

相關文章

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6個百分點

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，國民黨內部傳出一份最新..

2小時前

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

不分政黨！徐巧芯率隊赴光復做「鏟子超人」　拋可討論編特別預算

公益善循環！賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

公益善循環！賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

藍軍批文化中心光頭銅像遭「貼標籤」　痛批民進黨意識形態操作

藍軍批文化中心光頭銅像遭「貼標籤」　痛批民進黨意識形態操作

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲　徐榛蔚發文悼念

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟..

一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟..

懷想張俊雄院長的聲音　政治人物..

台灣的國際品牌形象策展　下一哩..

大豆勝過半導體？　「川普的政治..

從美麗島民調看「台灣政局發展可..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面