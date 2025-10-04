兩岸先化解敵視　才能邁向融合

▲在台灣，最常見對中共的不滿就是，他們不斷打壓台灣的國際空間，讓台灣人民相當反感。（圖／路透）

●劉宗夏／金融分析者

兩岸同出一源，都是根於中華文化，到底該怎麼結束目前的緊張關係？雖然目前並不是戰爭狀態，但是兩邊內部都有極為敵視對方的力量，對於兩方敵視的力量而言，不要說邁向統一，連化解仇恨都不容易。

兩岸關係停滯太久！ 提出方案總比永遠不嘗試要來的好

在台灣，最常見對中共的不滿就是，他們不斷打壓台灣的國際空間，我們也無法在國際公開場合看到自己的國旗飄揚，長期被打壓好像矮人一等，極為傷害台灣人的尊嚴，台灣人多麼渴望看到中華民國的國旗在國際飄揚，尤其是重大的運動賽事或者奧運場上。

台灣人覺得中國大陸故意壓制台灣，又用軍事對付、威脅台灣，當然其中又夾雜著民進黨故意操作為了取得政治利益的成份，像是用脫離中華民國一中憲法的界線故意去刺激大陸，但是許多台灣人不會去分辨這些，他們只看到中國大陸怎麼打壓台灣。

民進黨執政為了操作台灣人民仇恨中國大陸取得政治利益，他們會用各種手段，有時配合外國勢力，讓兩岸目前的僵局更緊張，大陸方面為了跟他們內部交代，也必須要做出強烈的回應，兩岸關係好像打了死結。

該怎麼打開這個結呢？那就是來跟對岸商量一個新的「一國兩制」，但是這個一國兩制是：一個中國，兩個對等政權、兩種制度；兩岸可以先用大中華或者大中國的名義，友善的綁在一起，台灣跟大陸都是Great China的一部分，這是兩岸邁向統一前的過渡階段。

那接下來是不是台灣就要被吃掉了？當然不是！接下來進入化結兩岸仇恨的階段，說服中共願意放手，讓中華民國國旗飄揚在國際，飄揚在奧運，讓台灣人有被平等對待的感受，不被打壓，如果能夠做到這一點，台灣民心對於中共的印象絕對會有結構性的大翻轉！

中共必須要想通，你已經不用證明自己的實力了，反而需要展現你的格局跟大肚，中國大陸的實力現在連美國都忌憚，你強，但是如果你並不以強凌弱，反而虛己包容，這樣對自己在國際的名聲，還有內部人民的印象，都會大大的加分。

兩岸如果能夠同在一個中國之下，形成一個對等的關係，讓中華民國可以享有正常國家的待遇，可能很多人覺得要中共這樣做比登天還難，但這卻是兩岸邁向和平統一的必經之路，先讓台灣人不要因為長期被打壓而仇視大陸，有些人甚至會賭氣說那我就不要做中國人了！化解仇恨，接下來才能談進一步的融合。

兩岸在民進黨執政時期陷入惡性循環，大陸非要打壓台灣不可，然後民進黨就利用台灣人憤慨的情緒來做政治操作，甚至長期使台灣去中國、去中華化，持續取得政治利益，但是大陸方面希望民進黨下台，卻又不得不做一些壓制民進黨政府的動作，這反而給民進黨添柴火。

兩岸該怎麼拿回溝通的自主權，不被外國勢力所利用，誤導兩岸人民互相仇視、衝突？先從一個中國框架下，兩個對等的政權開始，當台灣不再被打壓，民心開始對大陸友好，一切都會才得以良性循環，當然這一切必須民進黨下台後才能進行。

兩岸的關係停滯太久了！提出創意的方案，就算一開始離現實很遠，必須要花很大的心力說服對方，但總比永遠都不嘗試要來的好，兩岸都有責任為了中華民族，來共同打開這個結。

▼兩岸在民進黨執政時期陷入惡性循環，大陸非要打壓台灣不可，然後民進黨就利用台灣人憤慨的情緒來做政治操作，甚至長期使台灣，去中國、去中華化。（圖／記者黃克翔攝）

