納坦雅胡的野心與手腕　以色列的魔障

▲ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）。（圖／達志影像／美聯社）

●闕志克／清大資工系合聘教授

以色列總理納坦雅胡連續兩年受邀到聯合國大會上發表演說，臉不紅氣不喘地為以色列的種種侵略行為大力辯護。然而，會場上大半的座位是空著的，因為許多國家的外交官於演講開始前紛紛當場退席，以表達對以色列在加薩種族滅絕行徑的不齒與抗議。但是幾天後，納坦雅胡與川普在白宮會面討論加薩停火協議，最後版本幾乎照以色列提案原封不動通過。再過幾天，以色列國防軍不惜觸犯歐洲諸國的眾怒，明目張膽地攔截國際人道組織載運救助加薩物資的船隊。

以色列有史以來在位時間最長的總理 納塔雅胡政治謀略當然不在話下

納坦雅胡政府在加薩以剷除哈瑪斯勢力為擋箭牌，實則企圖併吞加薩，並將巴勒斯坦人全數驅離。這種傷天害理、不公不義的惡行，幾年前根本不可想像，以色列今天卻大搖大擺、公然為之，根因有二：納坦雅胡的野心與手腕，川普的支持和他形塑的國際氛圍。

納坦雅胡是以色列有史以來在位時間最長的總理，政治謀略、膽識和本事之高當然不在話下，比之川普，更是勝出許多。他出身於猶太復國主義高層的家庭，長兄是率領1976年烏干達機場人質救援任務、英勇犧牲的國家英雄。納坦雅胡本人在美國賓州唸完高中，到以色列精銳特種部隊服役五年，再就讀麻省理工學院，於四年內獲得了建築和MBA學位。就學期間甚至還參加了1973年的贖罪日戰爭，畢業後在波士頓諮詢集團工作數年，接而擔任以色列駐聯合國大使，才返國以光芒萬丈的政治新星從政。

納坦雅胡前後三次坐上總理寶座，毀譽參半，2019年因背信、賄賂和詐欺等罪名被起訴，但相關的審判程序進展得非常緩慢，因為他常常利用行政特權與國安因素來拖延進程。一旦納坦雅胡下臺，這些司法程序就會加速，所以為了避免牢獄之災，納坦雅胡必須不惜任何代價緊緊抓住政權。

2022年納坦雅胡領導的Likud黨為求當政，不惜選擇與幾個極右派和極端正統猶太教的政黨組成執政聯盟。但這些政黨主張「大以色列主義」，絕對不接受兩國方案，因此這個聯合政府從未有讓巴勒斯坦人就地獨立建國的意思。

2023年十月的哈馬斯恐攻為實現大以色列政治路線提供了完美的掩護，納坦雅胡政府現在就以蠶食鯨吞的方式，將巴勒斯坦人趕出加薩和約旦河西岸，以便讓約旦河和地中海之間 (from the river to the sea) 最終只存在一個由猶太人主導的國家。

過去幾個月以哈停火協議過程中，以色列政府常常無端退出，一個可能是聯盟內極端政黨反對停火，甚至以倒閣要脅；但也有可能是納坦雅胡本人反對，因為一旦以哈和平協議順利達成，以色列社會就會迫他辭職下臺，為哈瑪斯恐攻的發生與後續人質救援的不力負責。

▼以軍持續針對加薩走廊發動軍事攻擊。（圖／路透）



美國營造弱肉強食國際觀感 以色列對巴勒斯坦慘境不以為意

納坦雅胡眼高於頂、自視甚高，不太把美國人看在眼裡，多年前曾宣稱「美國人很好對付，他們不會擋路的」。過去甚至曾與幾位美國總統發生正面衝突。

例如，1996年納坦雅胡與柯林頓總統第一次會面時就對他指指點點一番，氣得柯林頓會後大罵：「到底誰才是老大？」2015年不顧民主黨政府反對，與共和黨合謀到美國國會演講，反對美伊的非核武協議，直接挑戰歐巴馬總統的威信；幾個月後歐巴馬政府史無前例地在安理會投下棄權票，導致聯合國禁止以色列建造屯墾區的決議得以通過。

經由房地產業、娛樂媒體圈、紐約市都會區的商業脈絡，川普應該早已領教過美國猶太勢力的龐大與厲害，所以對以色列特別友善。第一任期間，川普甘冒大不諱將美國大使館搬進耶路撒冷，並談成亞伯拉罕協議。

這一任，川普對以色列的軍事外交支持更是不遺餘力：提供摧毀加薩的軍火、協助痛擊伊朗的核子設施、對以色列阻擋國際援助進入加薩噤聲不語、當以色列襲擊卡達時則僅只表示「我不是很高興」。再加上川普一下子貶抑烏克蘭與歐盟，一下子羞辱加拿大和墨西哥，並以關稅手段對世界各國予取予求，造成一種弱肉強食、惟力是視的國際觀感，納坦雅胡審時度勢、有樣學樣，進而變本加厲！

因為加薩的戰爭，以色列今天不但逐漸被國際排斥，更可能變成世界公敵。儘管納坦雅胡對這樣的發展要負極大的責任，然而最令人心寒的莫過於以色列社會對巴勒斯坦人的慘境絲毫不以為意：特拉維夫的海灘依舊人聲鼎沸、歡樂陽光，而不到100公里外的加薩卻正淪為生靈塗炭的人間煉獄！

▼特拉維夫的海灘依舊人聲鼎沸、歡樂陽光，而不到100公里外的加薩卻正淪為生靈塗炭的人間煉獄。（圖／達志影像／美聯社）

