「金融八法」修法立意良善　卻讓被害人討回財產遙遙無期

●陳冠蓁、陳奕孟／民間司法改革基金會法務專員、民間司法改革基金會實習生

一樁犯罪的發生，時常伴隨造成被害人的財產損失，雖然刑法為了「剝奪犯罪者的不法所得」會在判刑的同時，用「沒收」的方式將犯罪所得「收歸國有」，但《刑事訴訟法》第473條規定，讓「權利人」（例如被詐騙的人），「裁判確定後一年內」向檢察官提出聲請發還沒收物（例如詐騙得來的款項）。

被害人本該可以循著刑事訴訟法的規定，聲請發還犯罪所得，然而，民間司改會近日卻接獲申訴，發現這樣理所當然「物歸原主」的程序，在實務上遇到重重困難。

向我們申訴的當事人李小姐，就是涉及銀行法的詐騙案見被害人，她以及共約三百位被害人LINE群組中，許多人都是因案件所牽涉到的被害人數量龐大、求償權利人範圍廣泛，即使加害人已被定罪、犯罪所得已查扣，分配程序也長期停滯，無法領回應得的款項，造成生活難以安排，家庭無法安定。

無法發還的問題 起始於一次本來立意良善的修法

過去，許多金融犯罪的被害人，常因錯過《刑事訴訟法》第473條「一年內聲請發還」時效，一旦逾期，犯罪所得直接歸入國庫，被害人優先受償的權利也就此消失。

因此，2018年2月2日，立法院一次修正俗稱「金融八法」的相關法規，包括《銀行法》、《保險法》、《證券交易法》、《信託業法》、《金融控股公司法》、《信用合作社法》、《票券金融管理法》與《證券投資信託及顧問法》，增訂條文規定：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第三十八條之一第二項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。」將「被害人或得請求損害賠償之人」聲請發還的部分，排除於沒收範圍之外。

修正後所出現的實務見解（例如最高法院112年度台抗字第1585號裁定）也清楚揭示了這次的修法，是為了排除《刑事訴訟法》第473條的時效規定，希望讓被害人得以更順利取得補償。然而，思慮欠周的修法，卻是造成地檢署執行端、被害人夢魘的起源。

遲遲等不到發還犯罪所得？ 不是檢察官不要「而是無法」！

立法者這次增設的所謂「潛在被害人條款」，看似保障被害人，但實務上，結果卻是根本無法進行發還。民間司改會曾經發函給地檢署，希望協助當事人了解何時可以發還，然而公文的回應是「本案至今仍有兩千多名受害人未向本署提出聲請，故本署無法接續上述公告辦理後續事宜。」

我們也曾致電給地檢署了解狀況，才知道其實檢察官面對此種案件，時常分配表都已經做好了，又出現新的被害人聲請，又要重做，在沒有期限的規範下，檢察官根本沒辦法合法完成發還手續。如果不修法，不僅無法解決被害人的問題，也是使第一線的檢察官持續進退維谷。

怎麼解決這個僵局？ 需要的就只是「一個期限」？

這次修法最大的問題就出在：沒有「期限」。沒有「期限」的設計，讓犯罪所得的「分配」陷入了無限等待，使檢察官即使想要發還，也沒有辦法！

像李小姐一樣的被害人，光群組內的就有三百多位，可以想見，許多一般投資人如果涉訟也可能遇到這種狀況！固然，有學者指出要解決僵局，必須透過直接刪除這個「潛在被害人條款」，不過對於被害人以及得請求損害賠償之人而言，在不做大幅制度調整前，如僅是加上一個時限，藉此兼顧公平與效率，也許也是直觀的修法方向。

唯有如此，才能讓司法資源得以合理運用，並讓那些長期困於司法程序無盡等待的家庭與個人，終於獲得物歸原主的經濟資源與安心生活。

