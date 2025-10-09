ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

我們想讓你知道…對這個百年老黨而言，真正挑戰是能否在「保守」與「創新」之間找到新平衡，在歷史包袱與現代政治之間找到新語言。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲從目前趨勢看，鄭麗文已取得明顯領先，郝龍斌仍有守成之力，但若不能強力反撲，鄭上郝下恐難扭轉。（圖／記者林敬旻攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

國民黨主席選舉將於本月18日投票，戰局急轉直下。從最新三份媒體民調來看，鄭麗文聲勢急速上升，郝龍斌穩中有憂，羅智強則陷入「棄羅保鄭」的效應之中，黨內風向已逐漸明朗。

國民黨主席選舉屬於封閉式投票，只有有效黨員才能參與。現有約三十三萬名黨員，其中六十五歲以上、免繳黨費的長者約二十二萬人，這些人多為退伍軍人、公教人員及其眷屬，構成了廣義軍系票倉與正統基本黨員。其餘約十一萬人，則一半受地方派系影響，另一半屬於自主性黨員。

郝龍斌若不能強力反撲　鄭上郝下恐難扭轉

郝龍斌原本被視為最有勝算的候選人。他曾任副主席、歷任台北市長，又獲得趙少康等藍營重量級人士公開支持，形象穩健，經驗豐富。

然而近幾週情勢丕變，鄭麗文憑藉強勢的宣傳攻勢與組織滲透力，成功突破軍系與地方派系的壁壘，特別是在退役將領群體中獲得新一波動員支持，使原本屬於郝的「鐵票區」出現鬆動。

前黃復興黨部主委季麟連10月初舉辦「雙十國慶軍系聯誼餐會」，場面盛大，主桌星光閃閃，坐滿了退役上將，鄭麗文為唯一受邀的候選人並登場致詞，幾乎成為全場焦點，這場活動被視為部分軍系人士挺鄭的象徵。

鄭麗文之所以能在短時間內打開軍系通道，與她強烈的個人風格及改革銳氣有關。她善於媒體操作，懂得以「世代交替」與「全面改革」兩大話題獲得認同，同時以犀利語言批判黨內守舊勢力，營造可給國民黨帶來新活力新希望的想像。雖然她的穩健性不足，言論頗有爭議，但在封閉式選舉中，她的傳播力與擴散力很強。

郝龍斌形象端莊，卻缺乏改革動能與民意張力。趙少康稱郝是「最無私、最能調和鼎鼐的主席人選」，但這樣的說法反而凸顯出他是「守成型」而非「戰鬥型」人物。

面對黨內改革呼聲高漲、青壯世代急於尋找新旗手的氛圍，郝的沉穩形象難以激起熱情。特別是鄭麗文以「改革派」姿態橫空出世，打著「敢言敢戰」的標語，在黨內掀起一股變革的心理潮流，這讓郝原本的穩定優勢反成包袱。更重要的是，軍系支持轉向與地方派系的搖擺，使郝的票源基礎遭受侵蝕。

鄭麗文早年出身民進黨，主張台獨，後來因理念分歧被停權退黨，再轉投國民黨。這段「變節史」成為批評者的主要攻擊點，甚至有人質疑她「政治信仰不定」，只善於利用舞台和機會。她過去的訪談曾自述「替駱武昌實現政治理想」，又自稱是「民進黨叛徒」，此類發言讓部分深藍黨員心生疑慮。

雖然她善於塑造敢說真話、不怕衝突的形象引入注目，但對渴望團結重返執政的國民黨而言，這樣的個性或許象徵更多內耗的風險。軍系固然短期內向她靠攏，但這種支持若僅停留在情緒動員層面，未必能轉化為穩定領導力量。許多人會思考，國民黨需要的不只是「能吵的戰將」，而是「能整合的領袖」懷疑她是否可以成為黨內多元力量的粘合劑。

從目前趨勢看，鄭麗文已取得明顯領先，郝龍斌仍有守成之力，但若不能強力反撲，鄭上郝下恐難扭轉。這場黨魁選舉的本質，不只是人選之爭，更是國民黨要穩定還是要翻轉的價值抉擇。如果鄭麗文最終勝出，國民黨勢必進入一段充滿衝突與重組的過渡期。她的領導風格可能帶來短期活力，但也可能撕裂既有架構；反之，若郝龍斌守住基本盤，則代表國民黨選擇穩健續命，而非劇烈改革。

▼面對黨內改革呼聲高漲、，郝的沉穩形象難以激起熱情。特別是鄭麗文以「改革派」姿態橫空出世，打著「敢言敢戰」的標語，在黨內掀起一股變革的心理潮流，這讓郝原本的穩定優勢反成包。（圖／記者林敬旻攝）

▲。（圖／記者林敬旻攝）

鄭麗文的「突圍」、郝龍斌的「安定」　兩條路線將決定百年政黨興衰

近年國民黨最大的危機在於組織與理念的老化，長期依賴黃復興體系與地方派系的動員，導致青年斷層與中間選民流失。過去「中華民國的守護者」這個標籤，在今日的台灣社會已難再激起情感共鳴；相反地，民進黨善於結合國家認同與社會議題，把「愛台灣」變成政治正當性的象徵，讓國民黨的話語空間被壓縮到「反綠」與「懷舊」，支持面持續萎縮。

郝龍斌路線的優勢在於「安定」，但這種安定意味著延續舊體制；鄭麗文則代表「突圍」，但突圍之後未必能穩住內部。她若當選，勢必重整黨務、挑戰權貴，甚至掀起「藍營世代革命」。這樣的變化短期內會讓黨機器陷入混亂，但也可能為國民黨注入久違的「戰鬥感」。

問題是，鄭麗文的改革目前看不到清晰藍圖，她更多依靠情緒動員與個人魅力，而非制度設計。若改革成為個人秀，國民黨可能從老派保守轉為躁進失衡，仍難脫困。

更大的挑戰在於，國民黨的兩岸論述已不討好。「九二共識」已失去號召力，「和平協議」又被民進黨污名化為「舔中」、「賣台」，藍營在兩岸論述上進退失據。鄭麗文雖然主張「兩岸同屬一中」，但未能提出具體交流願景；郝龍斌雖熟悉兩岸問題，但其溫和形象難以對抗綠營的攻勢。若無新論述的突破，不論誰當選，國民黨都難以在主流民意中重新站穩。

若郝當選，國民黨將維持保守路線，鞏固深藍與軍公教，穩住政黨存續，但失去擴張動能，重回執政必須只能寄望於藍白合；如果鄭當選，國民黨可能路子走不穩，但可能走出新路，邁向大幅改革，刷新老邁形象，吸納年輕世代與中間選民，重建兩岸對話，加強社會議連結。

國民黨選後如果新舊不能融合，則可能陷入混亂與內耗，衝突無法整合，黨的分裂將成為現實。鄭麗文若能在勝選後迅速整合「中國」國民黨和「台灣」國民黨，並重新包裝黨的形象，使之兼具大陸情感與現代政黨面貌，國民黨或許仍有再起之機；但若她無法整合，黨內內鬥將難以平息。

國民黨確實到了「窮則變」的臨界點，如何變中有序，深受當家者風格影響。郝龍斌代表穩健，但缺乏激情；鄭麗文代表激情，但缺乏定性。郝可能讓國民黨守成，鄭則可能讓國民黨劇烈震盪。

對這個百年老黨而言，真正挑戰是能否在「保守」與「創新」之間找到新平衡，在歷史包袱與現代政治之間找到新語言。若鄭麗文勝出，國民黨將迎來一場「高風險改革」的實驗；若郝龍斌守住，國民黨則進入「低能量穩定」的延命期。兩條路線歧異，都很艱難，選舉結果將決定這個百年政黨的走向與興衰。

▼對這個百年老黨而言，真正挑戰是能否在「保守」與「創新」之間找到新平衡，在歷史包袱與現代政治之間找到新語言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

