從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

我們想讓你知道…從「懸賞公告」到「AI介選」，中國只在測試台灣的防線，更在試探民主社會的心理韌性。對中國而言，台灣朝野並無差別，皆屬「敵我矛盾」的一環，只是處理順序不同。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國正把對台認知作戰推進至一場「政治實驗」，同時在心理層面合法化恐懼、在政治層面科技化操控，讓整個台灣社會成為觀察對象與實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

雙十國慶前後，中國對台的政治操作接連升級。先有國安單位相繼公布我方「台獨水軍」與「心戰人員」名單，緊接著國民黨主席選舉爆發「中國網軍介選」爭議。兩件看似無關的事件，其實指向同一條戰線，即中國正把對台認知作戰推進至一場「政治實驗」，同時在心理層面合法化恐懼、在政治層面科技化操控，讓整個台灣社會成為觀察對象與實驗場。

法律包裝的心理戰　恐懼的制度化

中國公開懸賞「心戰人員」並非情報揭露，而是一場政治表演。它以「執法」之名行心理戰之實，意圖在輿論中模糊兩岸主權界線，將台灣塑造成中國內部的「治安對象」。真正的戰場不在情報體系，而在國際與社會對主權合法性的認知。

此舉具三重目的：

是對內宣傳情蒐與網戰能力，營造「能管能打」的形象。

是對外輸出「中國主權延伸」的敘事，為對台行動尋求合法外衣。

是對台製造寒蟬效應，以懸賞與曝光滲透恐懼。這是「灰色心理戰」的新階段，不靠假訊息，而以法律形式製造威懾。

中國這次以「司法化」手法取代散布假訊息，目的在於合法化恐懼，將法律文件成為心理武器，公告變成威懾工具。中國並不真在意「抓到誰」，而是讓人懷疑自己是否「被標記」。當恐懼滲入台灣社會信任結構，心理戰的目標便已達成。

▼中國公開懸賞「心戰人員」並非情報揭露，而是一場政治表演。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

▲▼ 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

AI操控的政治戰　真實的被操縱

幾乎同時，國民黨主席選舉爆發「網軍介選」疑雲，這並非偶發，而是中國對台認知戰的第二條軸線，即從政府滲透轉向政黨內部。

中國不只鎖定執政黨，也滲入在野政黨，利用AI與社群操作測試台灣政治體系的防護力。其目的並非扶植特定候選人，而是製造黨內不信任、放大矛盾，讓各陣營陷入內耗，最終在混亂中強化對中國的依賴。

這場操作的核心不在「假訊息」，而在「真實的操縱」。中國透過AI生成評論、合成影片與假帳號放大聲量，營造「虛假共識」；並策動台灣網紅與意見領袖，以商業合作與內容植入「在地化」外部敘事，使介選披上自發輿論的外衣。當影響力經濟成為政治代理，滲透便已深入日常。

這是一種「去中心化控制」的心理戰，目的不是讓人相信中國，而是讓人懷疑真實。當國民黨內互指誰被操控、誰在幫中國說話時，北京的策略便已奏效。這種操弄不靠信仰，而以資訊混亂與演算法放大，使民主社會在懷疑中自我削弱。

▼國民黨主席選舉爆發「網軍介選」疑雲，這並非偶發，而是中國對台認知戰的第二條軸線，即從政府滲透轉向政黨內部。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

朝野應攜手修法補防　防範跨領域混合戰

中國在進行的是「跨領域混合戰」，但台灣的防線仍停留在上一代思維。現行《國安法》《反滲透法》主要規範金流與組織滲透，對AI生成內容、社群投放與付費輿論代理卻無明確規範，留下制度性空窗。這意味著當中國改以科技滲透、心理操控與「民間代理」方式進行攻勢，台灣現有法律幾乎無法追溯責任來源。

要補上這道缺口，必須結合法律、科技與公民三個層面。

首先，朝野應整合修訂《國安法》《資通安全管理法》《數位中介服務法》等相關法制規範，將AI生成與認知戰行為納入明確定義，建立跨部會監管機制。

其次，要求社群平台揭露政治性廣告與跨境放大來源，強化演算法透明度。

再者，建立「網紅與意見領袖境外合作揭露制度」，使影響力經濟不再成為滲透管道。

最有效的防禦不是隱匿　而是揭露

從「懸賞公告」到「AI介選」，中國只在測試台灣的防線，更在試探民主社會的心理韌性。對中國而言，台灣朝野並無差別，皆屬「敵我矛盾」的一環，只是處理順序不同。

在野政黨應正視中國的真面目，認清自己同樣是被滲透與利用的對象。唯有朝野攜手修法補防、制度化揭露，台灣才能在這場沒有硝煙的戰爭中守住最後防線。

真正的防衛，不只是反制滲透，更在於維護社會的信任。最有效的防禦不是隱匿，而是揭露，以及推廣對中國威脅的識讀教育。

當公民能辨識「誰在說話、誰在放大、誰在付錢」，民主才具備自我修復的力量，成為中國無法滲透的堅韌島嶼。

▼真正的防衛，不只是反制滲透，更在於維護社會的信任。最有效的防禦不是隱匿，而是揭露，以及推廣對中國威脅的識讀教育。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼。（圖／記者徐文彬攝）

