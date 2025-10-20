ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

我們想讓你知道…稅務員仗著人民上訴費時費力又勝算低，即使敗訴也不受懲處，導致「萬年稅單」屢見不鮮，貽笑大方。這種制度性冷漠，正是「依法辦理」的平庸邪惡。

▲。（圖／民眾提供）

▲台中一名清寒大學生，因無力繳交一萬八千元學雜費，申請休學遭拒，最終選擇跳樓輕生，這不只是個人的悲劇，而是制度的失靈。（圖／民眾提供）

●李商／退休人員

台中一名清寒大學生，因無力繳交一萬八千元學雜費，申請休學遭拒，最終選擇跳樓輕生，這不只是個人的悲劇，而是制度的失靈。教育部回應「學校依法收費」，校方則以「橫向聯繫不夠」推卸責任。面對一條年輕生命，回應冷靜得近乎殘酷。

現行規定要求學生休學前須繳清學費，原意是防止惡意逃費，但對清寒學生而言，繳不出學費正是申請休學的原因。制度若不設彈性，便將弱勢者困於無解循環：既無力繳費，又無法離開。

對情緒脆弱或長期壓力累積的年輕人而言，社會安全網仍接不住清寒學生，陽光也照不進墜落的角落，這樣的困境可能成為壓垮心理的最後一根稻草。

多少人假借「依法辦理」死規定　行不仁不義的壞事

當一個社會的制度失去人性，當執行者缺乏思考與道德判斷能力，「依法辦理」便可能成為不仁不義的遮羞布。哲學家漢娜．鄂蘭稱之為「平庸的邪惡」，一種不出於惡意，卻因順從與不思考而造成巨大傷害的行為模式。

鄂蘭在《艾希曼在耶路撒冷：平庸之惡報告》中指出，納粹官員艾希曼並非殘暴的怪物，而是一個平凡的官僚。他執行屠殺命令，不是出於仇恨，而是為了升遷與服從命令。他的邪惡來自於「不思考」，無法站在他人立場理解行為後果。這種平庸，反而更令人不寒而慄。

這樣的「平庸之惡」，在台灣的行政體系中並不陌生。以稅務制度為例，多少稅務員口口聲聲「依法辦理」，卻在冷漠的程序中踐踏人民的權益。納稅者雖有訴願權利，但行政訴願形同虛設，勝訴率不到6%。

即使有《納稅者權利保護法》，也多偏向官方立場，難以真正保障人民。行政程序法第117條雖提供錯誤修正機制，但官員鮮少承認錯誤，制度形同擺設。

稅務員仗著人民上訴費時費力又勝算低，即使敗訴也不受懲處，導致「萬年稅單」屢見不鮮，貽笑大方。這種制度性冷漠，正是「依法辦理」的平庸邪惡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼稅務員仗著人民上訴費時費力又勝算低，即使敗訴也不受懲處，導致「萬年稅單」屢見不鮮，貽笑大方。（圖／CFP）

▲稅務法庭，法槌，稅務官司（圖／視覺中國CFP）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►熟悉的國民黨最對味！

►輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

 ►中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

投稿
申訴
關鍵字: 李商 稅務 雲論 學雜費 制度 納稅者權利保護法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生
熟悉的國民黨最對味！
輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅
將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常
中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

推薦閱讀

熟悉的國民黨最對味！

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑..

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

熟悉的國民黨最對味！

熟悉的國民黨最對味！

「熟悉的國民黨最對味」，這句話對於希望國民黨消失的人來說，是一句調侃與諷刺的話，但對於不少國民黨黨員來說，卻最能描述他們內心此刻的激動與滿足..

7小時前

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

輝達落腳北士科　台灣招商引資危機一隅

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

中美貿易戰　沒完沒了？

中美貿易戰　沒完沒了？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

熟悉的國民黨最對味！

熟悉的國民黨最對味！

輝達落腳北士科　台灣招商引資危..

將領因案落馬會自損戰力？

平庸的邪惡不是歷史　它正在我們..

中國大豆進口戰略的轉向　從美國..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面