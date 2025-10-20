平庸的邪惡不是歷史　它正在我們身邊發生

▲台中一名清寒大學生，因無力繳交一萬八千元學雜費，申請休學遭拒，最終選擇跳樓輕生，這不只是個人的悲劇，而是制度的失靈。（圖／民眾提供）

●李商／退休人員

台中一名清寒大學生，因無力繳交一萬八千元學雜費，申請休學遭拒，最終選擇跳樓輕生，這不只是個人的悲劇，而是制度的失靈。教育部回應「學校依法收費」，校方則以「橫向聯繫不夠」推卸責任。面對一條年輕生命，回應冷靜得近乎殘酷。

現行規定要求學生休學前須繳清學費，原意是防止惡意逃費，但對清寒學生而言，繳不出學費正是申請休學的原因。制度若不設彈性，便將弱勢者困於無解循環：既無力繳費，又無法離開。

對情緒脆弱或長期壓力累積的年輕人而言，社會安全網仍接不住清寒學生，陽光也照不進墜落的角落，這樣的困境可能成為壓垮心理的最後一根稻草。

多少人假借「依法辦理」死規定 行不仁不義的壞事

當一個社會的制度失去人性，當執行者缺乏思考與道德判斷能力，「依法辦理」便可能成為不仁不義的遮羞布。哲學家漢娜．鄂蘭稱之為「平庸的邪惡」，一種不出於惡意，卻因順從與不思考而造成巨大傷害的行為模式。

鄂蘭在《艾希曼在耶路撒冷：平庸之惡報告》中指出，納粹官員艾希曼並非殘暴的怪物，而是一個平凡的官僚。他執行屠殺命令，不是出於仇恨，而是為了升遷與服從命令。他的邪惡來自於「不思考」，無法站在他人立場理解行為後果。這種平庸，反而更令人不寒而慄。

這樣的「平庸之惡」，在台灣的行政體系中並不陌生。以稅務制度為例，多少稅務員口口聲聲「依法辦理」，卻在冷漠的程序中踐踏人民的權益。納稅者雖有訴願權利，但行政訴願形同虛設，勝訴率不到6%。

即使有《納稅者權利保護法》，也多偏向官方立場，難以真正保障人民。行政程序法第117條雖提供錯誤修正機制，但官員鮮少承認錯誤，制度形同擺設。

稅務員仗著人民上訴費時費力又勝算低，即使敗訴也不受懲處，導致「萬年稅單」屢見不鮮，貽笑大方。這種制度性冷漠，正是「依法辦理」的平庸邪惡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼稅務員仗著人民上訴費時費力又勝算低，即使敗訴也不受懲處，導致「萬年稅單」屢見不鮮，貽笑大方。（圖／CFP）

