ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

三分之一不是天花板「而是地板」　台灣內閣的性別現實

我們想讓你知道…目前草案三分之一的比例不是目標，而是最低限度，政府應更加積極強化女性公務人才的培訓與升遷制度，確保性別比例的達成不流於形式。

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲2025年8月行政院長推動內閣改組，16位新閣員中，僅2位是女性，男女比例嚴重失衡，顯示女性在決策層面的代表性不足。（圖／記者林敬旻攝）

●鄧瑀萱／民間司法改革基金會性別司改專組義務律師

2025年8月行政院長推動內閣改組，16位新閣員中，僅2位是女性，男女比例嚴重失衡，顯示女性在決策層面的代表性不足。其實在2025年2月，立法委員范雲與黃捷針對內閣男女比例失衡問題曾提出《行政院組織法》增訂第12-1條草案，規定行政院所屬各部會、總處、行、院及獨立機關之政務首長、政務委員、院長、副院長、秘書長及發言人中，任一性別比例不得低於三分之一。

修法不只為了讓內閣「平衡一點」　而是要正視現實

此一修法構想的核心在於制度化地保障女性於政府決策層的平等參與，以符合《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）之要求，並落實性別平權原則於我國的行政體系之中。

什麼是 CEDAW？CEDAW（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women）於1979年由聯合國大會通過，1981年正式生效，被譽為「婦女人權法典」。

該公約明確要求締約國應採取立法及行政措施，消除在政治、經濟、社會、教育、家庭等各領域對婦女的歧視，確保男女平等享有一切基本人權。

臺灣雖非聯合國會員國，但仍於2006年主動簽署該公約，並於2007年經立法院審議通過後由總統批准。為使公約具有國內法效力，行政院於2010年提出《CEDAW施行法》草案，2011年三讀通過，2012年正式施行，確立我國在性別平權領域與國際接軌的法律基礎。

根據「 CEDAW 第23號一般性建議」，締約國應確保婦女能在政治與公共生活中與男性平等，包含選舉權與被選舉權、參與政府政策制定與執行，以及參與公共與政治事務的非政府組織。

該建議同時指出，女性在政治及決策層的參與比例應達到30%至35%，以確保在政策形成中能產生實質影響力。進一步而言，2024年公布的「第40號一般性建議」更將「平等與包容性代表權」明確定義為50/50的比例，強調締約國有義務實現男女在所有決策系統中的平等進入與平等權力，涵蓋政治、公共、經濟乃至數位領域，並要求各國消除制度性與文化性障礙，達成真正的均衡參與。

就臺灣現況而言，女性在政治參與方面雖有顯著進展，現任女性立法委員比例達41%，女性直轄市與縣市長比例達56.3%，女性縣市議員占36%，立法院職員中女性更達60.7%，顯示立法機關已大幅提升性別平衡。

然而，反觀行政院體系卻明顯落後，目前行政院所屬機關政務首長女性僅占21.1%，男性高達78.9%。此外，簡任職等高階公務人員於2021年女性任用比例僅有38%，結構性不平等依然存在。

這種差距不只是數字問題，更是權力與視角的落差-當重要政策仍多由單一性別構成的團隊決定，多元的社會經驗自然被排除在外。

因此，范雲與黃捷提出的修法，不只是為了讓內閣看起來「平衡一點」，而是要正視現實，筆者予以肯認。當行政決策層女性只佔五分之一，代表權力結構仍舊偏頗。

其實，學界也不乏主張任一性別比例或單一性別不可超過三分之二的論述，認為可以藉此限制主流順性別比例模式肯認跨性別與雙性人之存在，並減少順性別女性與跨性別女性之假性資源爭奪。也就是說，目前草案三分之一的比例不是目標，而是最低限度，政府應更加積極強化女性公務人才的培訓與升遷制度，確保性別比例的達成不流於形式。

此外，筆者亦建議行政院應定期檢視各部會性別比例與決策參與狀況，確保政策落實與持續改進，使臺灣將能朝向「第40號一般性建議」所倡導的50/50標準邁進，成為亞洲最具包容性與人權意識的民主國家之一。

▼行政院體系明顯落後，目前行政院所屬機關政務首長女性僅占21.1%，男性高達78.9%。此外，簡任職等高階公務人員於2021年女性任用比例僅有38%，結構性不平等依然存在。（圖／視覺中國CFP）

▲性別平等，女性，女權，弱勢。（圖／視覺中國CFP） 

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未戰先敗」命運

►兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

►川普的神秘亞洲行? 　川習會到底會不會登場？

投稿
申訴
關鍵字: 鄧瑀萱 雲論 司改基金會 民進黨 內閣 女性平權 CEDAW 行政院組織法

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！
三分之一不是天花板「而是地板」　台灣內閣的性別現實
川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏..
「獎盃外交」與「奉承策略」　討好川普的兩大絕招
鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻..

推薦閱讀

三分之一不是天花板「而是地板」　台灣內閣的性別現實

別再說台積電被掏空！　赴美擴廠是台灣躍升世界核心的..

川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏..

台灣不能活在虛幻中　必須面對川習會的現實交易！

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻..

論壇／別笑！黑豹旗87比0的棒球賽　背後的人生意義

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

「獎盃外交」與「奉承策略」　討好川普的兩大絕招

道奇奪下世界大賽冠軍　關鍵MVP「自由人」弗里曼是..

牽手打麻將？挽手救丈夫？

相關文章

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

民進黨青年局長陳冠廷今（27）日首度率團赴日官方訪問，訪團成員包括執行副局長黃捷立委、副局長張雅琳立委、副局長蔡易餘立委、副局長鄭孟洳高雄市..

18小時前

川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏輯

川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏輯

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻未必被國民黨理解

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻未必被國民黨理解

民進黨青年局成立後首訪日　開啟台日政黨與國會新對話

民進黨青年局成立後首訪日　開啟台日政黨與國會新對話

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

三分之一不是天花板「而是地板」..

三分之一不是天花板「而是地板」..

別再說台積電被掏空！　赴美擴廠..

川普的「交易式外交」　從紐約地..

台灣不能活在虛幻中　必須面對川..

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面