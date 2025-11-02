▲參與政治不是為了爭論誰對誰錯，而是學習如何為社會負責。政治應該是一場持續的對話——關於我們要成為什麼樣的社會、要留下什麼樣的未來。（圖／記者湯興漢攝）

●文／黃清宸

在許多人眼中，政治似乎是大人世界的事，遙遠、複雜、甚至骯髒。從小我們常被告誡：「不要碰政治，專心讀書就好。」但我漸漸發現，政治其實從未離開過我們的生活——我們的學制、課綱、交通、物價、甚至未來能否有一份合理的工作，都是政治的結果。政治並不是抽象的概念，而是每一天生活的選擇與安排。當我們抱怨房租高昂、交通不便、醫療資源不足時，這些問題的背後其實都有政治決策的影子。

政治並不遙遠 它就在我們的選擇裡、在願不願意發聲的勇氣裡



如果我們對政治冷漠，等於放棄了改變生活的機會。政治並不只是立法院裡的辯論或選舉時的口號，而是每一個公民共同做出的選擇。

當我們在日常中討論教育是否公平、醫療是否負擔得起、街道是否安全，那其實都是在參與政治。每一次投票、每一次對政策表達意見、每一次關注社會新聞，都是一種政治參與的形式。政治從來不是遠離我們的權力遊戲，而是與我們生活息息相關。

我開始關注公共議題的契機，是看到許多人被制度壓迫卻無法發聲。有人努力工作仍被忽視，有人想改變卻被告訴「這沒用」。

那時我想，如果大家都不關心政治，那掌權的人就會繼續忽略民意。政治的空白，不會真空，它只會被冷漠填滿。社會中的不平等、資源分配不公、政策不合理，若沒有公民持續監督，就可能永遠存在。當我們選擇沉默，其實就是默許現狀的延續。

對我來說，參與政治不是為了爭論誰對誰錯，而是學習如何為社會負責。政治應該是一場持續的對話——關於我們要成為什麼樣的社會、要留下什麼樣的未來。這不只是政府官員的責任，而是每一位公民的責任。無論是參加公民座談會、加入志工服務、還是提出意見給地方議員，都是讓社會進步的方式。政治是一個讓每個人都能發揮影響力的平台，越多人願意參與，社會就越有希望。

我相信，年輕世代不該只是被政治影響的一群，而要成為影響政治的一群。每一場公共討論、每一次投票、每一個發聲的機會，都是民主最真實的力量。

年輕人可能沒有資源和權力，但我們擁有創意、熱情與行動力。當更多青年開始理解政策、關注社會議題、積極參與公共事務，我們就能在未來塑造更公平、更透明的社會環境。

政治並不遙遠，它就在我們的選擇裡、在我們願不願意發聲的勇氣裡。只要我們願意多理解一點、多參與一點，這個社會就會因為我們的關心而變得更好。

讓政治回到人民手中，不是空想，而是每一個人行動的累積。從關注校園政策、社區建設，到公共資源分配，每個人都能找到自己的位置。政治，從來不是別人的事，它其實與我們每個人的生活密不可分。

因此，我希望每一個人都能重新審視政治的意義，不再逃避，也不再冷漠。只有當更多人願意了解、關注、參與，我們的社會才會真正有希望。

政治，離我們並不遠，而是我們每一天選擇與行動的結果。只要勇於踏出第一步，未來就能因我們的努力而更好、更公平、更有溫度。

