鄭麗文能讓藍色大象跳舞嗎？

▲國民新任黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

2025年11月1日，台北成功高中體育館，燈光明亮而空氣緊繃。鄭麗文站在講台中央，演講超過15至20分鐘，幾乎全程不看稿。她說：「這是最壞的時代，但國民黨要讓它變成最好的時代。」

這場演說不只是權力的交接，而是一場政治修辭的重啟。鄭麗文以「Kind（善良）、Mindfulness（正念）、Team（團隊）」重新定義KMT，意圖把政黨從對抗的代名詞，轉化為公益與社會信任的象徵。

她宣告要讓國民黨從「羊群」變「獅群」，成立「司法正義律師救援團」與「千萬基金」兩項就職承諾（細節待後續公布），並號召兩千名黨代表各自帶入一百名新黨員，以二十萬張新能量票重組組織。

她的語言既宗教又戰鬥，既抒情又紀律；而問題是——這節奏能否持久？激情若要轉為治理，演說就必須被制度記錄。鄭麗文若真想讓藍色大象跳舞，就必須讓節拍化為流程、讓掌聲化為KPI。

從羊群到獅群 授權的節奏與試煉

鄭麗文以65,122票（50.15%）勝出，成為洪秀柱後第二位女性黨主席。這份授權代表藍營內部的矛盾——渴望改革，卻又害怕解構。她的挑戰不是勝選，而是轉換節奏。當黨員與地方派系對中央信任低迷，改革若無節點，最終只會被掌聲吞沒。

授權的可持續性，取決於是否可被量化、追蹤、檢驗。她上任後首要任務，是讓國民黨的「紀律」重新可見：

1.各縣市黨部每月公開經費與志工活動儀表板。

2.女性主管比例達30%、40歲以下主管25%。

3每月舉辦「改革里程碑報告會」，主席親自直播問政並即時答辯。

若她能在180天內讓這些指標上線，掌聲就不再只是政治音效，而成為制度節拍。

鐵娘子式治理 讓氣場變成方法

鄭麗文的政治人格強烈，節奏快、語調高、視覺動態明確。她的優勢在於控制現場，弱點則是掌握流程。若要讓這種個人節奏成為組織節奏，就必須讓「領導魅力」文件化。這意味著：

1.決策須有白皮書、會議紀錄與追蹤責任鏈。

2.政策提案需建立「影子內閣」閉環制度。

3.黨內建立性別平權、防職場騷擾的獨立機制。

領導氣場若要轉化為治理方法，唯有紀律能保存熱度。鐵娘子不是靠吼，而是靠可稽核的節奏。

語言戰略與信任稽核 從熱辯論到冷治理

就任前，鄭麗文在德國之聲（DW）專訪中表示「普丁並不是獨裁者，他是民選的領袖」。此言引發爭議，顯示語言型政治的風險：當語速超過思速，政治代價隨之倍增。

若以第三方指標觀察，《經濟學人智庫》（EIU）2024年民主指數與Freedom House報告均將俄羅斯評為「威權政體」與「非自由國家」，顯示鄭麗文的說法屬政治立場，而非學界主流認定。

因此，她若要重建信任，須讓語言可稽核。她提出建立「兩岸與國際接觸守則」與「風險揭露報告」制度，接觸紀要七日內公開、季報揭示風險，並由青年與專家共編教材，使話語成為治理工具。

真正的領導，不在於誰講得快，而在於誰能被時間印證。

▼若要重建信任，須讓語言可稽核。她提出建立「兩岸與國際接觸守則」與「風險揭露報告」制度，接觸紀要七日內公開、季報揭示風險，並由青年與專家共編教材，使話語成為治理工具。（圖／記者林敬旻攝）

派系真空與制度創制 孤島優勢的風險

鄭麗文幾乎沒有傳統派系依託，這既是孤島，也可能是跳板。她可以不用還人情，但也沒有避風港。若能以公開制度取代派系分贓，她將以「制度派」取代「派系派」。

改革起點不在於斷裂，而在於設計：

1.黨內初選採「公開辯論＋小額募資＋滾動民調」三審制。

2.「艱困選區加速器」啟動，小額捐款成長率50%。

3.任命50位青年政策召集人，納入黨務績效考核。

派系政治的終點，不是誰輸誰贏，而是誰先公開。

青年與共創 讓參與成為權限而非口號

「每位黨代表帶一百名新朋友入黨」——聽來像口號，實則是一種擴散模型。年輕人不是政黨的客群，而是平台的共同設計者。若能開放決策權限、建立數據回饋迴路，國民黨才能真正轉型。

具體而言：

1.每季舉辦「青年黑客松公投」，參與≥3萬人。

2.青年內容月觸及≥100萬次，附透明流量報告。

3.青年提案納入決策會審議比例≥50%。

當年輕人能測量自己的影響力，政治才會恢復重力。

從修辭到模板 讓表演成為流程

鄭麗文擅長舞台動員，從2005年她主導的「閃亮台客助選團」到此次全代會的高張力演說，她深知「現場」是政治的劇場。但若無加乘效應，表演只剩消耗。

她若能將每場造勢轉化為模板，設「三指標稽核」（捐款額、志工淨增、觸及率），並於24小時內公開成果儀表板，她就能建立「知識化動員」的黨務新模式。政治的永續，來自把熱情轉為資料，把掌聲變成教材。

親中質疑與信任稽核 制度勝於表態

「親中」是國民黨揮之不去的陰影。若鄭麗文能推動「兩岸互動登錄與公開稽核機制」，反而可能扭轉局勢：

1.對中接觸登錄率100%，紀要七日內公開。

2.活動附第三方智庫報告。

3.季度發布「兩岸互動稽核報告」，並上鏈保存。

信任不是口號，而是制度的可追蹤性。政治誠信的修復，始於透明的表單。

裂縫三重奏 冷感、焦慮與惰性

鄭麗文上任典禮雖熱烈，卻有部分縣市首長未現身，地方系統仍觀望。這象徵三個結構性裂縫：

組織冷感——地方對中央疏離；

社會焦慮——青年與中產對政黨不信任；

制度惰性——黨務對改革本能抗拒。

她必須讓黨務全面數位化、建立過渡治理架構、委託第三方智庫公佈改革報告，讓「對話」取代「宣講」。因為，在政治節奏裡，最致命的不是對手，而是遲緩。

和平的工程學 從信念到施工藍圖

鄭麗文提出「重建經濟奇蹟與百年和平」的目標。和平若要成為政策，而非口號，需同時具備韌性工程、供應鏈戰略、資訊防衛與社會信任設計。

具體而言：

1.六都設「社會韌性專案」，結合防災與資安。

2.建立十座「民主夥伴城市聯盟」。

3.所有區域安全論壇全程公開並存檔。

和平不是夢，而是需要稽核的工程進度表。

讓紀律成為掌聲

鄭麗文的就職演說以一句話收尾：「中國國民黨要成為2300萬人最堅實的力量。」

她已贏得現場，也贏得象徵，但真正的考驗才剛開始——如何讓語言變成時間的盟友。

在這個講求流量的時代，鄭麗文若能讓「紀律」成為「魅力」，讓「制度」成為「節奏」，那麼國民黨將不只是懷舊的顏色，而是一種可驗證的信任結構。

讓藍色大象跳舞，不是奇蹟，而是工程。當修辭化為流程、理念化為紀律，民主的節拍就會重新響起。台灣政治的未來，終將屬於——最能掌握節奏的人。

▼鄭麗文擅長舞台動員，從2005年她主導的「閃亮台客助選團」到此次全代會的高張力演說，她深知「現場」是政治的劇場。但若無加乘效應，表演只剩消耗。（圖／記者林敬旻攝）



