世界貿易秩序翻轉　台灣要校正航向

我們想讓你知道…對台灣而言，這是警鐘。只有脫離對美依賴、恢復對中交流、融入區域新秩序，台灣才能在「東升西降」的大潮中不被淘汰。

▲。（圖／路透）

▲習近平與川普會談結果揭示了一個新的國際現實：中國籌碼充足、底氣十足，美國則在被卡脖子的壓力下節節退讓。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

美中貿易戰最新一輪談判落幕，習近平與川普會談結果揭示了一個新的國際現實：中國籌碼充足、底氣十足，美國則在被卡脖子的壓力下節節退讓。這場看似經貿糾紛，實則標誌著一個時代的轉折—全球權力結構從美國主導走向多極共治，而中國正穩步走向世界舞台的中心。

東西力量消長並非短期現象　而是長期結構轉變的結果

當年川普揮舞關稅大棒，誓言讓中國「付出代價」，如今事態發展卻恰好相反。美國的代價是通膨壓力揮之不去、供應鏈有斷裂之虞與國際信用流失。

根據美國勞工部資料，2024年底美國製造業新增就業較2019年不增反減，反觀中國工業產值仍穩居全球首位，並在電動車、鋰電池與光伏能源等新興產業實現質的躍升。

中國在貿易戰不僅守住陣地，還成功轉守為攻。藉由掌控稀土、航運、電池原料等戰略資源，北京已能在談判桌上迫使華府妥協。

川普政府近期同意輝達向中國出口高階晶片，並暫緩對部分中國產品的關稅，甚至取消對台四億美元的軍售案，以換取談判進展。

這一讓步象徵美國從強勢壓制轉向現實妥協。美國《國家利益》雜誌直言：川普的貿易戰失敗，預示著美國全球戰略的衰退。當中國透過「市場開放＋資源控制」塑造新秩序，美國卻因國內分裂與經濟停滯陷入戰略退卻。

東西力量的消長並非短期現象，而是長期結構轉變的結果。美國的問題在於體制老化、製造空心化、政治極化；中國的優勢則在於產業鏈完整、決策效率高、科技自立步伐加快。

中國經濟面臨通縮壓力、供應鏈外移及生產過剩等難題，但科技成長迅猛、國際連結增長、貿易市場多元化，應對美國經貿壓迫逐漸遊刃有餘。

在川普推動的「關稅民族主義」下，美國正試圖建立以「美國製造」為核心的封閉經貿圈；而中國則以RCEP、BRICS擴容、一帶一路、亞投行（AIIB）為基礎，推進更大規模、去政治化的開放網絡。中國＋東協＋中東＋非洲＋拉美＋歐洲部分國家，已形成一個涵蓋60％全球人口、超過全球GDP一半的經貿共同體。

這個體系以市場為導向、以合作為原則，不以意識形態劃線。與美國主導的封閉供應鏈相比，中國主導的「多邊開放秩序」更具包容性，也更貼近發展中國家的利益。美國的「自由創新」陷入監管與官僚糾結，而中國的「計畫創新」卻展現出整體戰略能力。全球資本市場的評價也在改變：投資中國製造與基建的報酬率，已超越美國高科技股的平均表現。

▼在川普推動的「關稅民族主義」下，美國正試圖建立以「美國製造」為核心的封閉經貿圈；而中國則以RCEP、BRICS擴容、一帶一路、亞投行（AIIB）為基礎，推進更大規模、去政治化的開放網絡。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

台灣只有融入區域新秩序　才能不被淘汰

在這場全球權力再平衡的進程中，台灣的處境最為危險。美國《國家利益》明確指出，美國已將台灣當作與中國談判的籌碼。川普取消軍售案的決定，顯示台灣對美國而言只是「可交易的議題」，而非戰略承諾。這對台灣是深刻的警訊。

長期以來，台灣的安全與經濟政策過度依附美國，忽略了中國市場對台灣產業的重要性。如今，中國貿易體系正形成新中心，美國則逐漸退出亞太經貿舞台，台灣若仍緊抱美國大腿，將在新秩序中被邊緣化。

台灣要避免成為大國博弈的犧牲品，必須調整思維，這不是在「親中反美」或「親美抗中」中的二元選擇，而是以國家利益為核心，選擇站在開放合作、維持秩序的一邊。

台灣首應重啟兩岸經貿對話機制，務實處理產業互補與技術合作。同時應改善兩岸關係，爭取參與區域多邊協定，如RCEP、CPTPP，尋求與中國及亞太夥伴的制度性接軌。

最重要的是要建立「去政治化的產業安全機制」，讓台灣企業能在兩岸供應鏈中靈活運作，而非被迫選邊，並減少對美軍售與政治承諾的過度依賴，強化自身經濟自主性。

川普宣稱要讓中國付出代價，如今代價卻落在美國身上。中國贏得貿易戰，不靠口號，而靠實力。這場勝利也意味著全球秩序的翻頁，世界不再單極，美國不再獨霸。

對台灣而言，這是警鐘。只有脫離對美依賴、恢復對中交流、融入區域新秩序，台灣才能在「東升西降」的大潮中不被淘汰。

貿易戰的勝負已分，台灣若仍執迷於單邊依附，只會被推向危險邊緣；唯有順應歷史潮流，才能在新的世界版圖中找到自己的立足點。

▼台灣要避免成為大國博弈的犧牲品，必須調整思維，這不是在「親中反美」或「親美抗中」中的二元選擇，而是以國家利益為核心，選擇站在開放合作、維持秩序的一邊。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權轉，載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►立委審議軍購預算　不可放水！

►外交語言的邊界　川普「不動武」爆料與習近平的戰略定力

►中國「十五五」的脈絡、特色與對台影響

