製造職業族群撕裂的吳思瑤　請您立即辭掉立委職位

▲吳思瑤提到「國民年金月領不到四千」對照「公教退休金平均五萬」來增加社會怒火，挑撥職業族群分裂。但兩者的制度本質完全不同，卻被故意混在一起講。（圖／記者林敬旻攝）

●唐宇新／花蓮國小教師

吳思瑤，您已經在試圖運用政黨執政優勢在製造族群撕裂了，請立即道歉。

吳思瑤這次提到「國民年金月領不到四千」對照「公教退休金平均五萬」來增加社會怒火，挑撥職業族群分裂。但這種比較方式，本身就是刻意製造對立，因為兩者的制度本質完全不同，卻被故意混在一起講。

吳思瑤錯誤敘事撕裂族群 學校面對的問題「年輕人不願進教育體系」

公教退休制度本來就是「延遲薪酬制」。在服務期間，公教人員每個月都要從薪水中提撥更高比例的金額，中央政府與地方政府依法共同提撥，三方一起存，退休時再領回來。這不是特權，也不是誰占誰便宜，而是「自己先繳、依法領回」。

反觀國民年金，是國家為了避免弱勢族群陷入生存困境所設計的社會安全網。一般被保險人每月只需要自付保費的六成，其餘四成由政府支付；中低收入戶、重度身障者甚至由政府全額負擔。換句話說，國民年金是國家照顧弱勢、確保基本生活所設計的制度，和公教延遲薪酬制度沒有可比性。

拿「社會救助」和「職涯薪酬」直接比較，本身就是錯誤的敘事，更是典型的情緒動員技巧。這會讓社會誤以為「有人搶走別人的錢」，但事實不是這樣。

更重要的是，公教在年改後，早就已經是「繳得更多、領得更少、還要延後才能退」。替代率下降、提撥率提高、延後退年齡、給付拉長年期——這些都早已造成現場真實影響。

這不是理論，是現在每一所學校都在面對的問題：年輕人不願意進教育體系了。

起薪不高、責任極重、年金保障減弱、社會氛圍又把公教描繪成「領太多」的特權者。可是現場教師知道，真正的情況是：代課補不上、代理流動快、偏鄉以及都心已經開始找不到人。

教育最怕的不是制度調整，教育真正怕的是： 沒人願意留下。

而如果還繼續有人把不同制度硬湊在一起製造不滿，把公教形塑為社會資源掠奪者，那最後受傷的不是公教，而是孩子、是家長、是國家下一代的受教權。

年金改革本來是財務治理問題，應該回到制度與專業層面討論，而不是被包裝成「誰吃掉誰」。

國民年金是保障弱勢的底線。公教退休金是薪酬延後發放。兩者的本質不同，目的不同，對象不同。把它們混在一起，只會讓彼此仇視。這不是改革，那叫分裂。

如果我們真正關心下一代、關心教育、關心國家的人才品質，那麼現在最該做的事情是：停止把公教當標靶，停止用錯誤比較挑動不滿，停止犧牲教育體系的長期穩定來換短期的政治掌聲。

教育不能再流血了。我們沒有那麼多老師可以被耗損。國家也沒有那麼多下一代可以承受損失。

▼教育最怕的不是制度調整，教育真正怕的是： 沒人願意留下。（示意圖／pixabay）

