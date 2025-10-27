ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普的「交易式外交」　從紐約地產思維到台海談判的邏輯

我們想讓你知道…對川普而言，談判不只是政策工具，更是一場「舞台表演」，核心是製造壓力、打亂對手節奏，並以「交易」取代「規則」。

▲。（圖／路透）

▲對川普而言，談判不只是政策工具，更是一場「舞台表演」，核心是製造壓力、打亂對手節奏，並以「交易」取代「規則」。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

美國媒體近日引述白宮高層消息指出，美國總統川普與中國國家主席習近平即將在第三國舉行高峰會，討論雙方在貿易、烏俄戰爭、以及台海局勢上的一系列敏感議題。這場會談被外界視為川普重返白宮後最具象徵性的一場「大國談判」，也被認為是川普式外交的又一次測試。

若要理解川普如何設計這類談判的劇本，不能僅從傳統的外交學角度切入，而必須回到川普的個人背景與經商心態。川普並非出身於政壇菁英，而是來自紐約地產業的商人世界——一個充滿高槓桿、零和博弈與聲勢操作的競技場。

對川普而言，談判不只是政策工具，更是一場「舞台表演」，核心是製造壓力、打亂對手節奏，並以「交易」取代「規則」。

川普的外交哲學在其商業時期已成形：他相信一切都可重新議價，沒有永久的盟友，也沒有固定的承諾，只有利益交換的條件表。

這一思維在他對北約、歐盟、甚至日本與南韓的安全承諾中屢次出現——凡是美國出錢的地方，都必須重新結算。而在烏俄戰爭議題上，川普更明確展現出「交易邏輯」的思維模式。他主張美國不該無限期援助烏克蘭，而應透過施壓讓基輔與莫斯科達成「可接受的協議」，甚至更用力壓迫弱勢的烏克蘭，因為他相信弱者沒有什麼牌可打。

對川普而言，戰爭的延長意味著資源浪費；停火的關鍵不在於正義或道德，而在於誰能在談判桌上創造出讓步的空間。

這種以「交易終局」為導向的思維，正是川普對外政策的核心邏輯：先製造危機，再從危機中尋找可兌換的籌碼。當川普對烏克蘭軍援放緩時，他實際是在向歐洲與俄羅斯同時傳遞信號——只要能換取美國利益，任何現狀都可重新定義。

若將這一模式延伸至即將登場的「川習會」，可以推測川普對中國的談判策略同樣帶有強烈的「交易化」色彩。台灣問題，將可能被納入這場談判的潛在議題之一。

川普在公開場合雖多次強調對台支持，但他對台的態度更多是以「談判價值」為考量，而非意識形態。川普知道，台灣是美中競爭中最有價值的籌碼之一——一方面可作為壓制北京的工具，另一方面亦可作為對中談判的交換籌碼。

不同於拜登政府試圖以「民主與威權對立」的框架凝聚盟友，川普的方式更接近商業談判。他可能在公開場合強硬表態、宣示對台防衛的承諾，但在實際磋商中卻以此為槓桿，試探北京能否在貿易逆差、關稅政策或科技限制上做出讓步。

對川普而言，台海問題不是原則、也不是民主或同盟的價值，而是籌碼而已；「台灣安全」的價值在於能否換取美國的具體利益或選舉的利益。

台灣的生存智慧　在「交易外交」下尋找主導權

對台灣而言，川普的「交易式外交」既是一種挑戰，也是一種現實。挑戰在於：台灣必須面對一位把國際承諾視為可再議價的美國總統，任何「安全保證」都可能被重新包裝成「談判籌碼」；而現實則在於，美國的戰略支持從來不是無條件的援助，而是一場利益交換。

因此，台灣在面對川普政府時，不能僅寄望於「口頭承諾」，而必須主動提升自身在美中之間的戰略價值。這包括強化國防科技與產業鏈安全，確保台灣在全球半導體與高科技供應鏈中的不可取代性；同時，也要深化與歐盟、日韓及印度的合作，分散過度依賴單一大國的風險。

台灣若要在川普的「交易外交」中保持主導權，關鍵不在於「取悅美國」，而在於「讓美國離不開台灣」。唯有如此，當川普再次在談判桌上將「台灣」擺入議價籌碼時，華府也會清楚，這筆交易若失去台灣，代價將遠超出可接受的範圍。

▼台灣在面對川普政府時，不能僅寄望於「口頭承諾」，而必須主動提升自身在美中之間的戰略價值。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

