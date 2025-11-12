ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當民主成為資本的囚籠　社會正義的載體何在？

我們想讓你知道…曼達尼的當選，正是這種沉默的多數對制度異化的反擊。曼達尼所代表的，不僅是政策選擇的分歧，更是一種政治文化的翻轉—從菁英治理轉向草根反抗。

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）

▲年僅34歲的穆斯林政治新星曼達尼當選紐約市長，預計明年1月就任。（圖／達志影像／美聯社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

近年來，全球政治生態出現一個耐人尋味的現象：以「民主燈塔」自居的美國，正陷入一場深刻的制度性懷疑。民主不再被視為理所當然的信仰，而成為需要重新審視的命題。2025年紐約市長選舉中，自稱「經濟民粹主義者」的州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）以左翼社會主義傾向的政見，成功贏得超過半數選民支持。

這場選舉不只是地方層級的政治事件，實際上卻揭開了美國民主假象下的深層危機，象徵民意對現行體制的反叛，更折射出當代民主被資本俘獲的結構性困境。

曼達尼政治主張引發共鳴　正是因為直接挑戰了制度俘獲

民主制度在理論上承載著「人民的統治」這一崇高理想，強調政治權力應回歸民眾、制度應保障平等與自由。然而，在實踐中，民主卻往往被權力與資本共謀所扭曲。美國的民主悖論在於，它高舉「機會平等」的旗幟，卻在現實中創造出階級固化與世襲式的貧富鴻溝。

美國政治長久以來陷入政府縮手、企業放任、稅負減輕、金融自由化的模式中，表面上促進了經濟活力，實際上卻讓財富迅速集中於頂層。

根據美聯儲資料，至2025年，美國最富有的1％人口掌控超過全國40％的財富，而底層50％的財富總和僅占2％。中產階級不再是民主的穩定支柱，而是日益焦慮、被生活成本與債務壓垮的「失落階層」。

當民主無法實現社會流動的承諾，選舉便失去了希望的意義。政治成為金權角力的舞台，選票變成資本操盤的儀式。候選人背後的募款金額、廣告投放與媒體操作，比政見內容更能決定勝負。民主淪為形式主義的遊戲，人民被動成為觀眾。

美國的制度困境根植於民主與資本主義的深度捆綁。自最高法院於2010年「公民聯合案」（Citizens United v. FEC）裁定企業與個人享有同等政治捐獻權以來，金錢幾乎成為政治運作的血液。億萬富豪、科技公司、能源巨頭與金融集團透過政治獻金與遊說，左右政策制定方向，令民主失去獨立性。

遊說制度合法化，使華盛頓成為金權交易的中心。據《華盛頓郵報》統計，2024年美國共有超過1.3萬名登記遊說者，平均每名國會議員背後對應約25名遊說者。從稅改法案到科技監管，幾乎每一項重大政策都浸潤著企業利益。這樣的政治結構，使「人民的聲音」被稀釋成噪音，而「資本的聲音」成為唯一被聽見的真理。

曼達尼的政治主張之所以引發共鳴，正是因為它直接挑戰了這種制度俘獲。他主張提高富人稅、擴建公共住宅、強化企業監管，這些訴求看似激進，實則回歸民主初衷—讓政治重新服務於多數人。

對許多紐約選民而言，這並非意識形態的選擇，而是對生活壓力的本能反應。當房租佔薪資一半、當醫療成為奢侈品、當教育負擔終身債務，民眾自然不再相信市場會自我修正的神話。

自由是民主制度的核心價值，但在當代美國，自由愈來愈被市場邏輯所侵蝕。美式自由強調個人責任與選擇，卻忽略了制度性不平等的存在。當資本支配了教育、醫療、住房與資訊領域，自由選擇實際上成為幻覺，因為多數人根本無法承擔選擇的代價。

2025年美國平均大學生畢業時背負約3.7萬美元學貸，而房屋中位價已突破43萬美元。所謂的「努力就能成功」，在這樣的結構中顯得近乎殘酷。自由變成特權階層的保護傘，為不平等披上合法化外衣。

曼達尼現象揭露的正是這種自由的虛假性。當自由失去普遍性，它便成為少數人的特權。民眾對真正自由的渴望，促使他們轉向社會主義式的平等訴求。這種轉向並非對自由的否定，而是對「偽自由」的反叛。當新自由主義將自由窄化為市場選擇，卻忽視社會正義與集體福祉時，民主的合法性自然陷入危機。

▼曼達尼的政治主張之所以引發共鳴，正是因為它直接挑戰了這種制度俘獲。他主張提高富人稅、擴建公共住宅、強化企業監管，這些訴求看似激進，實則回歸民主初衷—讓政治重新服務於多數人。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

曼達尼的當選　正是沉默的多數對制度異化的反擊

在現代民主制度中，選舉被視為民意表達的主要機制。然而，美國的選舉早已偏離了民主精神。兩黨壟斷、選區劃分（gerrymandering）不公、選舉人團制度落後，再加上演算法推播的「回音室效應」，使得選舉結果往往只是既有權力結構的再確認。

當選舉成為形式而非實質時，民主將走向空洞。大量選民在選舉中只是被動接受資訊、重複被餵養的立場。政治宣傳與媒體敘事取代了理性辯論，公共空間被碎片化的情緒所佔據。

曼達尼的當選，正是這種沉默的多數對制度異化的反擊。他的支持者主要來自城市邊緣群體：年輕人、少數族裔、低收入階層。他們長期被主流政治忽略，訴求無法透過傳統體制被聽見。曼達尼所代表的，不僅是政策選擇的分歧，更是一種政治文化的翻轉—從菁英治理轉向草根反抗。

美國的制度危機並非孤例。從歐洲到拉丁美洲，「曼達尼式」的現象接連出現：法國梅朗雄、西班牙波德莫斯、智利博里奇、阿根廷的左翼運動……，這些新興力量的崛起，都源自同一個事實：傳統民主無法再回應民眾對經濟正義的渴望。

民主的合法性依賴於制度能否帶來可感的改善。當政治菁英無法提供公平的機會與社會保障，民眾的信任就會流失，極端主義與威權誘惑便會趁虛而入。歷史早已證明這一點，1920年代的德國、21世紀初的拉丁美洲，都曾因民主失能而孕育出極端政治。

今日的美國亦在重蹈覆轍。當部分民眾轉向川普式的民族主義，另一部分則擁抱曼達尼式的左翼平等主義，這兩股力量的共同點是對主流政治的深刻不信任。這說明民主的危機不再是制度外部的挑戰，而是源自內部的腐蝕。

若要讓民主擺脫虛假性　唯有進行結構性改革

首先，必須限制金錢政治，恢復選舉的公平性。這意味著設立更嚴格的政治獻金上限、透明化遊說紀錄，並確保媒體不被資本壟斷。

其次，必須重新平衡市場與社會的關係。當經濟權力壓倒政治權力，民主便失去了調節能力。透過累進稅制、公共住宅、全民醫療與教育資助等政策，重建社會安全網，方能讓自由重新具有實質意義。

另外，應促進公民參與，使民主從「投票民主」轉向「參與民主」。地方社區決策、線上公民平台、審議式民主等制度創新，可以讓民意真正滲透政策形成過程。

這些改革注定面臨龐大阻力。因為它們直擊現行權力結構的核心—資本。既得利益者利用媒體、法律與輿論防線抵制變革。民主能否重生，取決於公民社會能否凝聚共識，將「民主去資本化」視為歷史使命。

曼達尼現象是一面鏡子，映照出民主制度的內在矛盾與道德虛空。它提醒我們，民主的危機不在於理念的失敗，而在於實踐的背叛。當自由被特權壟斷、當選舉被金錢操控、當民眾被排除於決策之外，民主就只剩下儀式與幻象。

真正的民主，不應是資本的附庸，而是社會正義的載體。它不應只是投票權的遊戲，而應是生活權的保障。當民眾開始覺醒，質疑自由的虛假性、拒絕制度的偽善性，民主才可能重新煥發生命力。

美國今日的制度焦慮，或許正是民主自我救贖的起點。只有當社會願意面對資本與權力的共謀、重建社會契約、恢復政治的公共性，民主才有可能從幻象走向真實。

否則，它終將在民眾的失望與憤怒中，迎來自己的黃昏，不再是燈塔，而是一座警鐘，警示全世界：沒有經濟正義的民主，只剩華麗的空殼。

▼曼達尼的當選，正是這種沉默的多數對制度異化的反擊。他的支持者主要來自城市邊緣群體：年輕人、少數族裔、低收入階層。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 陳國祥 雲論 曼達尼 紐約 美國 川普 民主

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

距離2028年美國總統大選雖然還久，外界已關注兩大黨如何布局。華盛頓郵報列出數名川普接班人，其中「讓美國再次偉大」的掌旗手為副總統范斯，國務..

11/12 08:27

黃金狂漲　美元信任的裂縫

黃金狂漲　美元信任的裂縫

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

史上最長美國政府關門將結束　川普稱「重大勝利」

川普談中國突轟法國「科技被課不平稅」：你以為法國人比較好嗎

川普談中國突轟法國「科技被課不平稅」：你以為法國人比較好嗎

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面