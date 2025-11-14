ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

我們想讓你知道…市場的訊號已經很清楚，裁員會繼續出現，AI職缺也會擴大開出，誰能率先把這兩股力量接合起來，誰就能在下一個就業週期站上迎風面。

▲。（圖／CFP）

▲美國科技產業自2024年以降的裁員風暴延伸到2025年，10月美國企業宣布裁員逾15萬人，創20年來同月新高，科技業仍是重災區。（圖／CFP）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

美國科技產業自2024年以降的裁員風暴延伸到2025年，規模與頻率同步升級。10月美國企業宣布裁員逾15萬人，創20年來同月新高，科技業仍是重災區，主因是成本壓力、需求放緩與AI導入帶來的重組，年內累計裁員規模已逼近110萬，為2020年以來最高紀錄。這不是單純的景氣循環，而是技術軸心轉移對勞動市場結構的直接衝擊，AI影響人類工作的時代已經開始。

眼前裁員潮更像是一次「職能結構重排」　AI角色呈現複雜性

全年科技業裁員統計亦顯示出速度與廣度的雙重變化。依據第三方追蹤，2025年迄今已出現超過600起科技公司裁員事件，累積影響人數約18.3萬，換算每日近580人失業，顯示裁員節奏呈現常態化與波浪式推進。 

AI在這波調整中的角色呈現複雜性。一方面，企業以AI與自動化提升效率、壓縮重複性職能，白領內勤與標準化作業成為首波位移對象。

Salesforce執行長Marc Benioff公開表示，客服支援編制已由9,000人降至5,000人，AI代理處理大量互動，雖然公司將之描述為人力「重配置」並非全數資遣，但整體方向清楚指向以代理型AI承接例行需求，Slack也被整合為「agentic OS」以銜接跨系統的任務流程。 

另一方面，AI同時創造新型工作與薪資溢價。PwC的《全球AI就業晴雨表》顯示，具備AI技能的勞工平均享有56%的薪資溢價，且AI曝險度較高的產業，職缺與薪資成長速度均明顯勝出，說明市場正在獎勵會用AI的人才。 

企業端的產品與流程也在快速重構。Salesforce推出Agentforce 360，宣稱以平台化方式讓AI代理與人員協同，將例行請求的大宗分流給AI，並把員工的工作場景集中在對話介面之中，從客服一路延伸到IT服務管理，形成「人機協作的作業系統」。這種「代理即勞動」的設計，正在把部門型分工改寫為任務流導向的工作編排。 

監理與公共政策也開始回應風險外部性。美國兩黨參議員在11月提出法案，要求大型企業與聯邦機關定期申報因AI導致的職位變動與裁撤，建立可公開檢視的統計基礎，目標是讓就業影響透明化並輔助轉型政策的設計。這顯示AI勞動效應已成為跨黨派的治理議題，而非單一產業的內部課題。 

從勞動經濟的角度觀察，眼前的裁員潮更像是一次「職能結構重排」。企業在疫情後修正過度擴張的人力，同步把AI視為降低邊際成本與縮短回應時間的槓桿。

挑戰在於，若把AI僅當作成本刀刃，忽視員工士氣、客戶體驗與知識資本的累積，短期報表可能亮眼，長期競爭力卻會受損

Challenger的數據顯示「成本」與「AI」並列為企業裁員主因，提醒我們將科技效率與組織能力並置評估，避免把一切歸咎或歸功於AI。

▼若把AI僅當作成本刀刃，忽視員工士氣、客戶體驗與知識資本的累積，短期報表可能亮眼，長期競爭力卻會受損。（示意圖／路透）

▲▼。（示意圖／路透） 

一記清晰的警鐘　轉型正義必須被設計出來

對個人而言，這是一記清晰的警鐘。重複性與標準化的職務會持續被AI代理部分取代，保值與增值的關鍵是把AI作為工具箱而非對手。把資料處理、自動化編排、提示工程、商業洞察與溝通協作納入基本技能組合，就能把AI的效率轉換為個人的產出與影響力。市場訊號已經出現，AI技能的薪資溢價與職缺增長正在回報主動轉型者。 

對政府與社會而言，轉型的正義必須被設計出來。可行的政策路徑包含三件事。

第一，建立跨部會的就業監測框架，要求大型用人單位揭露AI導入對職務與技能的淨影響，作為再培訓與地方就業服務的依據。

第二，以職能為單位編列再培訓預算，鼓勵企業把自動化帶來的成本節省回投到員工轉職基金，對完成認證並成功轉崗者給予稅賦誘因。

第三，在高接觸與公共服務場域建立「AI輔佐而非替代」的服務準則，包涵人為覆核、申訴機制與可解釋性，維持信任與可近性。

對台灣而言，衝擊的優先序將落在三個區塊。電信與金融的客服中心因流程高度標準化，會快速轉為AI代理先行、人力處理例外，人才重點需轉向複雜問題解析與顧客體驗設計。大型電商與外包客服的青年就業池需要系統性的職能轉換，將資料驅動的銷售營運、內容生成與轉化率優化納入培訓主軸。政府服務窗口與1999專線導入AI可提升效率，配套則要把人際溝通、弱勢協助與緊急情境留給真人，避免公共服務的「去人情化」。這些都需要以可度量的KPI與品質審查保證服務水準不倒退。

面對AI與就業的雙面刃，不必悲觀，也切忌自動樂觀。真正可持續的競爭力來自「把AI變成每個人的外骨骼」，而不是把AI當作人力成本的替身。在企業層級，把例行性交給代理，把價值鏈的創新、整合與關係經營交給人，並用KPI與升遷機制獎勵人機協作成果。在政策層級，以資料揭露、再培訓與服務準則三管齊下，讓效率與公平同行。

市場的訊號已經很清楚，裁員會繼續出現，AI職缺也會擴大開出，誰能率先把這兩股力量接合起來，誰就能在下一個就業週期站上迎風面。

▼真正可持續的競爭力來自「把AI變成每個人的外骨骼」，而不是把AI當作人力成本的替身。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 楊聰榮 雲論 AI 裁員 台灣 企業 美國

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

為歐台會致詞　賴清德：以經濟實力、科技力量為世界和平做更多貢獻

為歐台會致詞　賴清德：以經濟實力、科技力量為世界和平做更多貢獻

總統賴清德今（15日）下午以錄影方式，為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。賴清德指出，面對..

11/15 16:52

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

嗆高市早苗「台灣有事論」挑戰陸利益　洪秀柱：台海關日本什麼事

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

美軍新規劃！　加薩走廊分拆「綠區重建、紅區廢墟」爆爭議

高市挺台遭中國戰狼嗆「斬頭」　矢板明夫：日中衝突將陸續浮現

高市挺台遭中國戰狼嗆「斬頭」　矢板明夫：日中衝突將陸續浮現

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面