AI時代的就業警鐘　美國科技公司裁員潮背後的反思

▲美國科技產業自2024年以降的裁員風暴延伸到2025年，10月美國企業宣布裁員逾15萬人，創20年來同月新高，科技業仍是重災區。（圖／CFP）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

美國科技產業自2024年以降的裁員風暴延伸到2025年，規模與頻率同步升級。10月美國企業宣布裁員逾15萬人，創20年來同月新高，科技業仍是重災區，主因是成本壓力、需求放緩與AI導入帶來的重組，年內累計裁員規模已逼近110萬，為2020年以來最高紀錄。這不是單純的景氣循環，而是技術軸心轉移對勞動市場結構的直接衝擊，AI影響人類工作的時代已經開始。

眼前裁員潮更像是一次「職能結構重排」 AI角色呈現複雜性

全年科技業裁員統計亦顯示出速度與廣度的雙重變化。依據第三方追蹤，2025年迄今已出現超過600起科技公司裁員事件，累積影響人數約18.3萬，換算每日近580人失業，顯示裁員節奏呈現常態化與波浪式推進。

AI在這波調整中的角色呈現複雜性。一方面，企業以AI與自動化提升效率、壓縮重複性職能，白領內勤與標準化作業成為首波位移對象。

Salesforce執行長Marc Benioff公開表示，客服支援編制已由9,000人降至5,000人，AI代理處理大量互動，雖然公司將之描述為人力「重配置」並非全數資遣，但整體方向清楚指向以代理型AI承接例行需求，Slack也被整合為「agentic OS」以銜接跨系統的任務流程。

另一方面，AI同時創造新型工作與薪資溢價。PwC的《全球AI就業晴雨表》顯示，具備AI技能的勞工平均享有56%的薪資溢價，且AI曝險度較高的產業，職缺與薪資成長速度均明顯勝出，說明市場正在獎勵會用AI的人才。

企業端的產品與流程也在快速重構。Salesforce推出Agentforce 360，宣稱以平台化方式讓AI代理與人員協同，將例行請求的大宗分流給AI，並把員工的工作場景集中在對話介面之中，從客服一路延伸到IT服務管理，形成「人機協作的作業系統」。這種「代理即勞動」的設計，正在把部門型分工改寫為任務流導向的工作編排。

監理與公共政策也開始回應風險外部性。美國兩黨參議員在11月提出法案，要求大型企業與聯邦機關定期申報因AI導致的職位變動與裁撤，建立可公開檢視的統計基礎，目標是讓就業影響透明化並輔助轉型政策的設計。這顯示AI勞動效應已成為跨黨派的治理議題，而非單一產業的內部課題。

從勞動經濟的角度觀察，眼前的裁員潮更像是一次「職能結構重排」。企業在疫情後修正過度擴張的人力，同步把AI視為降低邊際成本與縮短回應時間的槓桿。

挑戰在於，若把AI僅當作成本刀刃，忽視員工士氣、客戶體驗與知識資本的累積，短期報表可能亮眼，長期競爭力卻會受損。

Challenger的數據顯示「成本」與「AI」並列為企業裁員主因，提醒我們將科技效率與組織能力並置評估，避免把一切歸咎或歸功於AI。

▼若把AI僅當作成本刀刃，忽視員工士氣、客戶體驗與知識資本的累積，短期報表可能亮眼，長期競爭力卻會受損。（示意圖／路透）

一記清晰的警鐘 轉型正義必須被設計出來

對個人而言，這是一記清晰的警鐘。重複性與標準化的職務會持續被AI代理部分取代，保值與增值的關鍵是把AI作為工具箱而非對手。把資料處理、自動化編排、提示工程、商業洞察與溝通協作納入基本技能組合，就能把AI的效率轉換為個人的產出與影響力。市場訊號已經出現，AI技能的薪資溢價與職缺增長正在回報主動轉型者。

對政府與社會而言，轉型的正義必須被設計出來。可行的政策路徑包含三件事。

第一，建立跨部會的就業監測框架，要求大型用人單位揭露AI導入對職務與技能的淨影響，作為再培訓與地方就業服務的依據。

第二，以職能為單位編列再培訓預算，鼓勵企業把自動化帶來的成本節省回投到員工轉職基金，對完成認證並成功轉崗者給予稅賦誘因。

第三，在高接觸與公共服務場域建立「AI輔佐而非替代」的服務準則，包涵人為覆核、申訴機制與可解釋性，維持信任與可近性。

對台灣而言，衝擊的優先序將落在三個區塊。電信與金融的客服中心因流程高度標準化，會快速轉為AI代理先行、人力處理例外，人才重點需轉向複雜問題解析與顧客體驗設計。大型電商與外包客服的青年就業池需要系統性的職能轉換，將資料驅動的銷售營運、內容生成與轉化率優化納入培訓主軸。政府服務窗口與1999專線導入AI可提升效率，配套則要把人際溝通、弱勢協助與緊急情境留給真人，避免公共服務的「去人情化」。這些都需要以可度量的KPI與品質審查保證服務水準不倒退。

面對AI與就業的雙面刃，不必悲觀，也切忌自動樂觀。真正可持續的競爭力來自「把AI變成每個人的外骨骼」，而不是把AI當作人力成本的替身。在企業層級，把例行性交給代理，把價值鏈的創新、整合與關係經營交給人，並用KPI與升遷機制獎勵人機協作成果。在政策層級，以資料揭露、再培訓與服務準則三管齊下，讓效率與公平同行。

市場的訊號已經很清楚，裁員會繼續出現，AI職缺也會擴大開出，誰能率先把這兩股力量接合起來，誰就能在下一個就業週期站上迎風面。

▼真正可持續的競爭力來自「把AI變成每個人的外骨骼」，而不是把AI當作人力成本的替身。（圖／路透）

