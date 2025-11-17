ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

我們想讓你知道…特赦劉媽媽，讓這位母親在人生最後時光找回尊嚴與自由。這是法律應有的溫度，也是文明社會應有的承諾。

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉姓老婦悶死癱瘓50多年的兒子被判刑，法官建請總統特赦，案件引發社會關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

●楊智強／社會科教師、NGO工作者

在台北一條老舊巷弄裡，每個清晨，81歲的劉媽媽都用溫暖的雙手為兒子擦拭身體、翻身、餵食。五十多年來，從未間斷。法官判決書記錄：「被害人衣著乾淨、皮膚無褥瘡，可見被告長年細心照料。」

劉媽媽不是社會威脅　而是長照制度缺口的犧牲者

26歲那年，她迎接了一個患重度腦性麻痺的兒子，卻終生癱瘓在床，無法言語、無法自理。她賣房籌措醫療費，照顧中風丈夫，獨力守護著一個永遠無法成長的生命。

前年春天，新冠疫情打破最後的平衡。81歲的身軀經不起確診的打擊，發燒、心臟裝支架、跌倒骨折。在隔離病房的絕望中，她想像：「如果我倒下，誰來照顧我的兒子？」

某日清晨，在身心極度交瘁下，她放入一萬元現鈔紅包，希望讓兒子「帶著母親的愛上路」。她沒有逃，當場自首，崩潰地承認這一切。

台北地方法院合議庭審判長歐陽儀、受命法官蕭淳尹、陪席法官趙書郁，看清了案件本質：這不是冷血殺人，而是人性與制度的悲劇。

三位法官盡可能酌減，判處有期徒刑2年6個月，已是法律允許的最低刑度。更罕見的是，三位法官一致建請總統依《赦免法》特赦劉媽媽。合議庭沉痛寫下：「刑罰恐怕已無法處理此類案件，國家應提供更多照顧者支持。」法官既然做出最寬容的判決甚至建請特赦，這意味著：劉媽媽不是社會威脅，而是長照制度缺口的犧牲者。

台灣長照悲歌近年頻繁上演，據統計，近年長照殺人案達62件，平均每年8.8件。其中4成是父母殺害身障子女。這些人不是罪犯，是被制度遺忘的照顧者。

劉媽媽已用一生償還，她用青春、健康、金錢、尊嚴，換來50年的守護。如今垂暮之年，應得的不是鐵窗，而是安度餘生的機會，讓她的故事成為台灣正視長照悲劇、推動制度改革的轉折點。

我們誠摯呼籲賴清德總統，請援引相關法令特赦劉媽媽，總統享有赦免權。運用這項權力，不是縱容犯罪，而是彰顯國家對長期照顧者的最後慈悲。歷任總統曾以特赦彰顯人道精神，從政治犯、冤案到布農族獵人王光祿，劉媽媽的案件同樣值得特赦。

她的犯行源於對親人的愛。她的絕望代表千萬照顧者的處境。讓她的名字被記住，不是作為「殺人犯」，而是照顧者的代表。她們日夜不休，用愛支撐失能親人的生命。特赦劉媽媽，讓這位母親在人生最後時光找回尊嚴與自由。這是法律應有的溫度，也是文明社會應有的承諾。

▼三位法官一致建請總統依《赦免法》特赦劉媽媽。合議庭沉痛寫下：「刑罰恐怕已無法處理此類案件，國家應提供更多照顧者支持。」，這意味著：劉媽媽不是社會威脅，而是長照制度缺口的犧牲者。（圖／123RF）

▲▼ （圖／123RF）

關鍵字: 楊智強 雲論 劉媽媽 特赦 長照 賴清德 司法

