ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

我們想讓你知道…高市介入「台灣有事」損人不利己，賴政府莫聞之心喜，放任兩岸關係惡化，置身險境而不自知，淪為高市煽動民族主義的工具。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市對中外交出現從安倍定調的「戰略互惠關係」所獲得的成果一切歸零的可能，中日對話將全面停滯。因高市上台，分手自民黨的公明黨懷疑高市是否理解外交局面無法收拾的可怕後果，日本陷入中日外交風暴。（圖／達志影像／美聯社）

●何思慎／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」說使日中關係急轉直下，面臨「釣魚台國有化」風波以來最嚴峻的挑戰。高市上台後顧及對中、韓的外交，試圖淡化極右派的色彩，在「歷史認識問題」及「台灣問題」上保持克制，成功藉南韓慶州APEC與大陸國家主席習近平會談。

「有事」不應取代「和平」　成為「台灣問題」關鍵字

高市成功的外交出擊獲得日本民意的回響，據時事通信社的最新民意調查，高市內閣的支持率為63.8%，僅次於2001年小泉內閣的72.8%。高人氣的高市壓抑不住極右派思維，一改菅義偉首相以來不對安倍「台灣有事」說下定論的態度，道出介入「台灣有事」的謀劃，動搖上台之初對「一中政策」的立場重申。

大陸外長王毅正告日本「借台灣生事就給日本找事」，但高市不為所動，不撤回「台灣有事」的發言。

高市對中外交出現從安倍定調的「戰略互惠關係」所獲得的成果一切歸零的可能，中日對話將全面停滯。因高市上台，分手自民黨的公明黨懷疑高市是否理解外交局面無法收拾的可怕後果，日本陷入中日外交風暴。

日本最大在野黨立憲民主黨政調會長本莊知史認為，高市在國會答辯中稱「台灣有事」可能構成日本行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」應是對安保體制及北京對台灣問題的定位未充分理解。自民黨政調會長代行田村憲久回應表示，「首相亦反省未充分說明背景之處，今後應該不會有類似此發言。」

大陸外交部為反制高市介入「台灣有事」的發言，發布旅遊警告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局亦發布航行警告，黃海局部海域11月17至19日進行實彈射擊，禁止駛入。目前適逢日本賞楓的旅遊旺季，佔日本外國觀光客首位的中國若暫停赴日觀光將對日本旅遊市場造成重大影響，打擊日本內需市場，不利「早苗經濟學」。

高市的右翼史觀否認「大東亞戰爭」為「侵略」，將之定位為「自存自衛」戰爭，此語境幾分相似「台灣有事」將觸及「存亡危機事態」的發言，引發近代中日戰爭的歷史連想，激起雙方社會的民族主義，此不僅不利日本周邊安全，更不利台海穩定，侷限台日務實合作。

石破茂前首相認為，高市的發言無助強化日本對中國的威攝力。高市的發言意在鋪陳「安保三文件」修訂，鬆綁「專守防衛」及「非核三原則」的正當性，但再軍事化的日本無異背離「和平憲法」及「《舊金山和約》體制」。

馬前總統在臉書呼籲以《東海和平倡議》精神，「不升高對立、不放棄對話，以和平方式解決爭端」，穩定兩岸關係，而非假手外國介入。

美國國務院就高市「台灣有事」言論重申維護台海和平與穩定，反對單方改變現狀，示警高市偏離介入「台灣有事」與否的「戰略模糊」政策。「有事」不應取代「和平」成為「台灣問題」的關鍵字。

高市介入「台灣有事」損人不利己，賴政府莫聞之心喜，放任兩岸關係惡化，置身險境而不自知，淪為高市煽動民族主義的工具。

▼高市介入「台灣有事」損人不利己，賴政府莫聞之心喜，放任兩岸關係惡化，置身險境而不自知，淪為高市煽動民族主義的工具。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

►從2017到2045「美中脫鉤與中國經濟變局」　華爾街橋水基金的視角

►「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

「台灣病」不是病　而是改革起點

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自..

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

當「可負擔」成為一種奢望　紐約市長選舉的啟示

全盤檢討激進減碳政策　否則將給台灣帶來更為災難的後..

關鍵字: 高市早苗 賴清德 雲論 何思慎 台灣有事 民進黨 中國 日本 台海

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

《鬼滅：無限城》陸票房大跌　陸媒批：高市早苗粗暴干涉內政

《鬼滅：無限城》陸票房大跌　陸媒批：高市早苗粗暴干涉內政

日本超人氣動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》14日在中國正式上映後，旋即引爆觀影熱潮。截至2025年11月16日晚間，累計票房已..

11/18 13:54

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪

日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

日中關係緊張！外交部：密切關注中方作為　台灣從非問題而是解答

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面