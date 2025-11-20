面對情色檔案　川普能全身而退嗎？

▲已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案受害者齊聚國會山莊外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

當權力畏懼真相時，會先誣衊講真話的人。(When power fears the truth, it first slanders those who speak it.)--匿名語錄 (Anonymous)

人生中，有些故事太黑暗，以至於我們不確定是因為害怕，還是因為習慣，才遲遲不敢直視。艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的名字，就是這樣的黑洞：一個既真實又神話化的存在——不必再提起，卻永遠在場。

如今，隨著三封電子郵件、一份 427：1 的壓倒性國會表決，以及一場總統與自己盟友之間的罕見衝突，這個黑洞再次被打開，露出被時間壓抑、卻從未消失的吶喊。當然，問題變得更尖銳、更近身、更具存在性：川普，能否從這份黑暗記憶的召喚中全身而退？或者說——美國是否還能承受一次與真相的相遇？

那些從陰影裡浮出的字句

11 月 12 日，監督委員會公開了三封艾普斯坦留下的電子郵件。這些郵件不是法官宣讀的證據，也不是全然清晰的指控，更像日記，像深夜寫下的嘆息，像罪人與共犯之間的語言碎片。

第一封是艾普斯坦寫給前女友格希莱恩・馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的信：「那條至今沒有吠叫的狗，是川普。」(that dog that hasn’t barked is Trump.)；「其中一個女孩曾和他一起在我家待了好幾個小時。」(One of the girls spent hours at my house with him.)

馬克斯韋爾回覆：「我也早就注意到這件事。」(I have been thinking about that.)

這兩句話，不是陰謀論，也不是平凡的八卦，而像是兩人之間某種「已經心照不宣」的再一次確認——如同房間裡悄悄交換眼神的人們：話沒說出口，是因為早已知道彼此想說什麼。

第二封 Email，是艾普斯坦寫給作家麥可・沃爾夫（Michael Wolff）的郵件。當時，據傳CNN打算在辯論後問川普與艾普斯坦的關係，艾普斯坦問是否應替川普準備答案。

沃爾夫回覆一句：「各人造業各人擔，讓他自己把自己毀掉。」(Let him hang himself.)

這個「hang」在英文裡是粗糙、殘酷又多義的——是政治的吊墜、名譽的自縛，也是命運的回聲。艾普斯坦讀得懂，沃爾夫也讀得懂，只有政客們裝作聽不見。

第三封電郵，則是 2019 年，艾普斯坦生命最後幾個月寫下的：「他當然知道那些女孩……是他要格希莱恩別再做下去的。」(Of course he knew about the girls… he asked Ghislaine to stop.)

這雖不是法律判決，但足以使得一個總統的沉默變得更沉重。因為有些話，不需要證據——其破壞力就已經足夠可怕。

川普的沉默 被逼到角落的那一刻

眾所皆知，川普習慣掌控敘事。如果一天中有兩個負面的新聞週期，他會製造第三個。如果某個議題讓他感到不適，他會把整個國家拉入另一個更大的焦慮裡。

但是，艾普斯坦的檔案不是可以切換頻道的新聞：像沼澤，越想掙脫，越被往下拉。過去三個月，川普動用他擅長的所有方法：施壓四名簽署連署的共和黨議員、把曾為川普鐵粉的瑪喬麗・葛林(Marjorie Taylor Greene, MTG)議員拉進戰情室警告、威脅共和黨議員撤銷背書、促使司法部啟動「煙幕式」新調查、拖延新議員阿德麗塔．葛里哈爾（Adelita Grijalva）宣誓 (她是眾議院218票提案要求公開檔案，成案的關鍵一票)、告訴支持者「不要浪費時間在艾普斯坦身上」。

這些曾經有效的方法——在這次都失靈了。在一個演算法主宰的時代裡，唯一比指控更致命的是「你為何這麼怕這些檔案？」當川普發現他無法阻止國會投票，他突然轉向，寫下：「我不在乎！……就投票公開那些檔案吧。」(I DON’T CARE! … vote to release the files.)

這句話，是一位以權力做為呼吸的川普，第一次出現「極度缺氧」的症狀。

427：1 一個國會的罕見瞬間

11 月 18 日，眾議院以427：1壓倒性通過公布艾普斯坦檔案。在一個政黨高度極化、程序常年癱瘓的年代，這個數字不是投票結果，而是一種道德壓力的證據。

因為沒有人敢站在：「你是否在保護戀童犯？」的對立面。

唯一投反對票的是路易斯安那州的極右議員克萊・希金斯 (Clay Higgins)—一個相信「鬼魂公車」與「國會裡有 200 名 FBI 臥底」的人。在整個議場裡，他孤零零地舉起反對按鈕，那一刻，他的影子比政見更真實。

同一天，參議院以「一致同意」（unanimous consent）接受眾院版本。沒有記名，因為眾議院給了每一位參議員一個他們無法抗拒的理由：「反對，就是政治自殺。」

▼眾議院以427：1壓倒性通過公布艾普斯坦檔案。在一個政黨高度極化、程序常年癱瘓的年代，這個數字不是投票結果，而是一種道德壓力的證據。（圖／達志影像／美聯社）

三名共和黨女性 成了這場政治裂縫的象徵

這段故事最震撼的不是川普的失控，而是三位被他視為忠誠者的女性議員：瑪喬麗・葛林(MTG)、勞倫・波伯特 (Lauren Boebert)、以及南希・梅斯(Nancy Mace)。她們被施壓、被恐嚇、被要求退回簽名。但是，她們勇敢的拒絕。

葛林最後站在受害者身後，微微顫抖但堅定地說：「叛徒為外國效力；愛國者站在這些女性這一邊。」( traitor serves foreign countries. A patriot serves these women.)

那一刻，她不是保守派，也不是陰謀論者；她是人類文明中最基本的一種角色——拒絕被命令沉默的人。她沒有背叛川普。她背叛的是沉默。

一個比罪更大的問題 「真相這件事」美國還處理得起嗎？

畢竟，艾普斯坦檔案不是「關於川普」，關於美國政治長期逃避的問題：權力與秘密之間的交易，究竟可以隱藏多久？

427：1 的表決，是制度對權力的一次反擊；但它同時也是制度對自己的告解。因為這份檔案不只是名字、日誌、電子郵件或行程表，而是美國最深層的不安全感：有權力的人永遠活在另一套法則裡、沒權力的人永遠得不到答案、正義有時會來，但太慢太晚、民主需要真相，但真相常常會摧毀民主的幻覺。

更可怕的是，真相一旦釋出，不會只傷及一個總統或一個政黨，更會傷整個政治文化。因為，沒有國家真的準備好面對：那些國家寧願永遠不確認是否發生的事。

川普能全身而過嗎？可能。也可能不會。不會被起訴，不代表會被原諒；沒有直接證據，不代表沒有政治後座力。他可以躲過法律，但躲不過那種「你似乎知道得比你承認的多」的集體印象。

這不是罪，而是影子。影子比罪更黏，比罪更長，比罪更難清理。

川普習慣控制敘事，但艾普斯坦故事的敘述者不是媒體、不是政敵、不是支持者——而是幽靈，是那些電郵，是那些女孩，是那些房間；沒有一個新聞事件能掩蓋這些內容與事實。

在幽暗中美國看到什麼？

美國不是第一次被迫與自身黑暗共處。但這一次的黑暗更近、更私人、更令人不安。因為它不是發生在遙遠的戰場、不是經濟數據，也不是外交算計。它發生在房間、在島嶼、在飛機、在私人會所。它發生在一個最富有、最有權勢的圈子裡——那個被美國人稱為「精英」卻從未真正被審視的階層。

艾普斯坦檔案裡的故事告訴我們：如果權力的黑暗能傷害孩子，那絕對能傷害整個國家。這場國會 427：1 的投票，是一種制度性的懺悔。川普的痛苦轉向，是一種象徵性的瓦解。受害者站在國會台階上的哭聲，是一種文明的控訴。

至於我們，作為觀察者、選民、歷史的讀者，必須問自己：當黑暗再次浮出，我們到底是害怕真相，還是害怕真相之後那個更難承受的問題——國家是否願意改變？

▼川普習慣控制敘事，但艾普斯坦故事的敘述者不是媒體、不是政敵、不是支持者——而是幽靈，是那些電郵，是那些女孩，是那些房間；沒有一個新聞事件能掩蓋這些內容與事實。（圖／路透）

