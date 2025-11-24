ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
推動人類文明演進的主角　永遠不會是AI

我們想讓你知道…過度聚焦於AI，好像AI是主人，人類繞著AI轉，AI變成了人類文明之神，它還會讓人類恐慌，深怕跟不上腳步就會被社會拋棄，但是人類的價值只是速度跟效率嗎？

▲人工智慧是人類的好幫手，它可以促進推動創意，但他絕對不是創造力的本身，他會模仿、優化，讓人工作更有效率，但是過度聚焦神話人工智慧，反而會讓成就偉大發明的特質被忽略。（圖／取自免費圖庫Pexels）

●劉宗夏／金融分析者

近幾年，媒體配合高科技產業的大腕瘋炒AI，不斷地在形塑AI將會改變整個世界，而且是現在進行式，其實在AI這個名詞出現之前人類文明就不斷的演進，人類過去不是靠AI才能進步，未來也不會是，AI的確是超級工具，但它就是一個輔助的配角，不用把它神話。

人類繞著AI轉　但是人類的價值只是速度跟效率嗎？

推動人類文明演進的是人類的好奇心，跟想解決問題的意志力！造紙術跟印刷術是中國古代四大發明，他們推動知識、訊息的傳播，讓人們更有學問，而且可以累積前人的努力，這些發明都不是偶然，是人們想要解決問題的意志。

愛迪生被譽為世界最偉大的科學家，許多人也讀過他的故事經歷，也都知道好奇心跟他想解決問題的意志力，就是成就他偉大一生的最大動力！他在發明電燈的過程中不斷被嘲笑，失敗了數千次，但是他鼓勵自己，他是找到幾千種不適合的方法，他不放棄的“試誤”精神，讓人敬佩不已。

人工智慧是人類的好幫手，它可以促進推動創意，但他絕對不是創造力的本身，他會模仿、優化，讓人工作更有效率，但是過度聚焦神話人工智慧，反而會讓成就偉大發明的特質被忽略，而且會產生AI恐慌，因為現在形容AI進步一日千里，好像不跟上腳步就會被淘汰。

企業運用超級工具是很自然的，他們當然想要讓工作生產更有效率，但是過度聚焦於AI，好像AI是主人，人類繞著AI轉，AI變成了人類文明之神，它還會讓人類恐慌，深怕跟不上腳步就會被社會拋棄，但是人類的價值只是速度跟效率嗎？

就算反應不是很快，數學不是很好的人，也可能擁有了重大發明的能力，只要他有好奇心，跟想要解決問題的意志力，人的特質跟經歷能夠淬煉出各種想像不到的能力，進而推進人類文明的重大轉折，這種例子反而能打破的一些偏見。

英國物理學家法拉第沒有接受過正規教育，他提出光是一種電磁輻射的大膽假說時，因為沒辦法用數學證明，受過正統教育的物理學家大多對他不屑一顧，但是後來證明他是對的！愛迪生也是一個數學不太靈光的偉大科學家。

可見人類的創造力是不受一些表面能力侷限的，現在的世界應該更彰顯這些故事，才能激發真正的創造力，而不是過度的吹捧AI，好像未來世界AI才是主角，其實AI永遠只是個配角，它也只是人設計出來的，人不應該被自己設計出來的東西困住。

▼其實在AI這個名詞出現之前人類文明就不斷的演進，人類過去不是靠AI才能進步，未來也不會是，AI的確是超級工具，但它就是一個輔助的配角，不用把它神話。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼（圖／取自免費圖庫Pexels）

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 劉宗夏 雲論 AI 企業 人工智慧 工作

