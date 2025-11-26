ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？

我們想讓你知道…台灣所面臨的不是一場戰爭風險，而是世界秩序的轉折；不是兩岸問題，而是全人類進入新科技時代時不可避免的陣痛。複合危機不是未來，而是已經在我們腳下緩緩震動的地基。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣近年一直被國際認為是地表上最危險的地方，何以至此？這是多方面因素奏合而產生的危機估算。（圖／達志影像／美聯社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台美貿易談判即將簽署協議，台灣投資美國的金額，幾家國際媒體的報導都直指4000億美金，美國和台灣官方咸認台灣半導體「生態」再現美國，打造一個科學園區，是一個好的布局。台灣的目的在於降低關稅，並在國安上與美國綑綁；對美國而言，這是地緣政治及再工業化之所必須，至於台灣的安全需求所持態度則是：再說！

台灣近年一直被國際認為是地表上最危險的地方，何以至此？這是多方面因素奏合而產生的危機估算。

2020 年代的國際局勢正以前所未見的方式快速收縮，彷彿所有矛盾都被逐步推往同一個時間點。倫敦戰略研究公司Sibylline最新發布的報告指出，一場由地緣政治、科技革命、全球供應鏈、國際秩序重塑以及大國競爭共同扣連的「複合性危機」（polycrisis）正在逐步醞釀，並可能在2027年前後抵達臨界峰值。

這並非單一危機，而是多條危險曲線不再平行，開始對齊：美中科技戰、AI晶片競賽、台積電的戰略地位、台灣主權爭議、全球貿易動盪、俄伊朝等區域衝突鏈，以及美歐內部政治紛亂所帶來的治理能力不足。

世界面臨「危機的交響樂」

當所有矛盾同時升高，世界便不再只是面臨危機，而是面臨「危機的交響樂」，每一段旋律都可能掩蓋另一段，而它們最終可能爆成一場全球性的系統震盪。

全球局勢正被一股前所未見的力量所牽動，那是一種並非源自單一戰爭、單一衝突、單一科技突破，而是源自多條危險曲線同時向上、彼此連動、共同加速的巨型潮流。

「複合性危機」這個詞仍不足以描述今日世界所面臨的壓力。地緣緊張、科技革命、能源震盪、供應鏈重塑、人口老化、政治極化，看似互不相干的力量像被某種看不見的時鐘催促著，沿著同一條時間軸奔向一個共同的臨界點。

愈接近 2027 年，那個臨界點的輪廓愈發清晰：AI 的爆炸性跨越、大國的戰略焦慮、供應鏈的集中風險、世界秩序的鬆動，都正在把壓力集中於一個本不應承受如此重量的地方—台灣。

如果說石油支配了上個世紀，那麼推動今日文明的燃料無疑是半導體。AI的每一次能力躍升，都依賴晶片製程的每一次微縮；全球軍事科技、金融科技、能源管理乃至民生數位化，都繫於晶片運算能力的極限。

台灣恰好掌握著這個時代最稀缺、最關鍵、最不可替代的資源：先進製程。台積電的產能不是供應鏈的一環，而是全球科技體系的大動脈。只要它穩定運作，世界就能持續推進；但若它受阻，整個世界可能陷入科技與經濟的急凍。這使台灣從未如此接近世界權力的中心，同時也從未如此危險地立於深淵邊緣。

科技戰是國家命運之戰

《經濟學人》則強調，當AI接近這個層級時，它甚至能自行設計更高效率的晶片架構、軍事系統、能源裝置與軟硬體整合技術。

這意味著AI可能在短時間內躍升為有能力重新定義工業文明的核心力量。誰掌握算力與晶片，誰就掌握下一波全球權力的分配。於是，美中科技戰不再只是經濟競爭，而是國家命運之戰；台積電的重要性也從供應鏈角色上升為世界權力競爭的心臟。

美國的焦慮因此變得迫切：沒有台灣的先進晶片，美國的AI發展就會失去速度和質量的優勢；而中國的焦慮則更直接：沒有高端算力，中國追趕美國AI 可能性將持續被封鎖。當AI被視為國力、軍力、治理能力的最終基礎時，台灣的重要性就從供應鏈角色躍升成為國家存亡與世界秩序的支點。

正因如此，美國近年的晶片政策幾乎完全圍繞阻止中國獲得先進算力而展開。限制ASML出口EUV、限制輝達對中國出貨、限制美國技術與人才投入中國半導體，這些政策從拜登到川普都高度一致，顯示美國已將晶片視為與核武技術同級的戰略資源。

但美國即使投入千億美元，也難以短期內培養出更高良率與更低成本的本土產能；生產技術、企業文化、人才密度、工程習慣都需要長時間打磨。美國清楚自己離不開台灣，但也因此更加不安—它所最依賴的供應，就位於一個最接近戰略衝突核心的地區。

中國的矛盾更尖銳。AI是北京定義的國家命脈，是經濟升級、軍事競爭、社會治理與全球話語權的基礎，但中國在最關鍵的環節—先進晶片—卻被卡住。沒有突破7奈米以下的量產能力，中國的AI再多人才與演算法尚無法突破天花板。

中國既無法容忍自己永遠落後美國AI，又無法不面對台灣在地理與政治上的敏感性。某種程度上，中國對台灣既視為必要，又視為障礙；既視為解方，又視為痛點。這種兩難，使北京的戰略焦慮不斷加深。

▼台灣恰好掌握著這個時代最稀缺、最關鍵、最不可替代的資源：先進製程。台積電的產能不是供應鏈的一環，而是全球科技體系的大動脈。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

高壓環境下　形成「窗口壓縮效應」

這些焦慮在2027年同時匯聚，使危機變得前所未有地尖銳。有美國智庫指出，解放軍被要求在2027年具備攻台能力，美國印太司令部指出同一年是台海最危險窗口，台灣自身政治與社會也正面臨內外壓力的重疊。

當三方的戰略規畫同時指向同一年時，任何一方都可能因擔心被對方搶先，而採取更冒險的行動。這不是戰爭的意圖，而是誤判的結果，是在高壓環境下形成的「窗口壓縮效應」。

有人以為戰爭是最壞情況，但複合危機真正可怕的不是戰爭，而是其更可能引發的行動—封鎖。中國若採取海空封鎖、資訊癱瘓、能源咽喉掐制等方式，不必登陸、不必武力佔領，就足以讓台灣陷入孤立，也足以讓全球市場瞬間進入恐慌。

全世界的晶片庫存將在數週內耗盡，美國科技股如多米諾骨牌般崩落，歐洲與日本的工業鏈停擺，全球AI進程集體急凍。沒有任何國家能免於其害。封鎖的成本遠低於全面武力衝突，政治風險也較可控，這正是其可怕之處：它既不會立刻引發世界大戰，又能重塑地緣秩序。

一旦台灣真的被封鎖，世界將感受到的是一種「系統性斷電」般的震盪。能源上升、通膨飆升、科技停滯、軍力失衡、金融恐慌，各國都必須重新設定戰略。

美國會重新思考自身在印太的軍事配置，日本和澳洲可能不得不調整軍事戒備，歐洲會因缺乏晶片與能源而陷入更深的衰退。台灣不再只是區域問題，而是牽動世界的中樞。

複合危機並非單一問題，而是多個問題同時互相加速。每一場區域危機都可能透過金融市場、供應鏈與安全架構，引發其他危機，以倍數方式互相放大。這就是polycrisis的本質：不是連續，而是同時；不是分散，而是聯動。

期待單邊勝利　都是幻覺

面對這樣的危機，任何一方期待的單邊勝利都是幻覺。台灣需要的是降低單點風險，讓世界不再把它視為全球科技的唯一命脈；美國需要的是清晰且長期的戰略，而不是受選舉左右的反覆政策；中國需要的是理解以武力或封鎖換取台灣，只會讓自己掉入更深的國際陷阱。世界要避免動盪，三方就必須找到最小限度的共存方式。

台灣所面臨的不是一場戰爭風險，而是一場世界秩序的轉折；不是兩岸問題，而是全人類進入新科技時代時不可避免的陣痛。複合危機不是未來，而是已經在我們腳下緩緩震動的地基。

▼台灣所面臨的不是一場戰爭風險，而是一場世界秩序的轉折；不是兩岸問題，而是全人類進入新科技時代時不可避免的陣痛。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

